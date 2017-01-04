О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества
7 важных дел, которые надо успеть сделать до Рождества
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Как правильно выбрать подарок на Рождество?

|
О том, как выбираются подарки и нашем к ним отношении размышляет архимандрит Савва Мажуко, насельник Свято-Никольского монастыря (г. Гомеля).
Как правильно выбрать подарок на Рождество?
Фото: Facebook/Mercatini di Natale
Архимандрит Савва (Мажуко). Фото Ефим Эрихман

Архимандрит Савва (Мажуко). Фото Ефим Эрихман

Можно ли забыть эти лица? Эту дивную смесь удивления и окаменевшей отваги!

Кажется, это называется коллизия обязанностей: когда «рвёшься» между двух огней – схватить злодея или уступить сладости преступной солидарности.

Москва перед Рождеством, и я в Москве. В последние часы перед поездом вспомнил о подарке нашему старцу. Весь в сумках, в расстегнутом с жару пальто – где искать? Магазин подарков тут же, и всё здесь в столицах дорого, но вот этот малыш-подсвечник с дракончиком придётся батюшке по душе. Не хватает денег. Ищу банк. Всё закрыто. Обежал всю улицу. В сумках. В шубах. Вот в переулке какие-то «курсы». Выдали, как из-под полы. Мчусь обратно «в подарки», зажав мятые купюры. До поезда час, а отсюда две пересадки. Успею ли?

Томные дамы смотрят сонно, но снисходительно:

– Вам в подарочной упаковке?

– Давайте.

– Можно вот в такой коробочке. Или возьмёте с этим футляром? У нас обычно…

– Пойдёт.

– Вам в какую бумагу завернуть? Тут подойдёт…

– Идёт.

– Вам с лентой или…

– Крутите. Только поскорее.

– По карточке?

– Нет, вот тут всё уже, без сдачи.

– Вам в фирменный пакет?

– Сестрички, пожалуйста!

– Но мы ещё не…

Расплатился. Мчусь на воздух. Видно, всё-таки забыли кое-что «подарочные тёти»: орут вслед долго и пронзительно, словно режут их, электронные ворота. Надрываются на всю улицу. И вот картина: по направлению к государственной границе несётся неистовый поп в пальто нараспашку, без шапки, волосы выбились из-под шарфа, глаза безумные, весь в сумках и пакетах, бежит от магазина, который неприлично громко и нервно ревёт сигнализацией. И лица честных москвичей: хватать или прикрыть беглого батюшку?

Можно ли забыть эти лица? Будьте благословенны москвичи и гости столицы!

Пытка подарками

С магазинами у меня всегда приключения, хоть и не заходи. Нормальный человек в магазине оживает. Отдельные товарищи просто впадают в товарно-мистический экстаз, забывают про ранения, ушибы и переломы, так что и не угонишься за ними. Щуплые барышни пробиваются вперёд, будто борцы сумо «под прикрытием», отощавшие, но не утратившие хватки. Дамы в теле парят над залом, кружатся, словно в танце, являя неожиданную грацию и тончайшие оттенки чувств на ожившем лице.

Торжище бодрит. Рынок омолаживает. Сегодня шопинг даже прописывают как дорогое и модное лекарство. И не жалко! Был бы человек хороший! Радостно вам покупки делать? – вот и славно! Порадуюсь вместе с вами. С одобрением. Но и с завистью – потому что непросто у меня с магазинами. Кому сказать: стыжусь делать покупки. Избегаю всеми силами. Бывает же такое! Обо всём расскажу психоаналитику, а пока вот так: захочется какой-нибудь «вредности» – колы или чипсов – оглядишься вокруг – не разошёлся ли народ? – наберёшь побольше воздуху и «нырнёшь» в недра товарного вертепа. Страшнее всего на кассе: почему-то всегда чувствую себя виноватым перед продавщицей и окружающими. Через электронные ворота прохожу с убеждением, что непременно зазвенят, и ведь звенят, злодеи! Нет, я не ворую. Но, бывает, очень надо забежать в магазин, особенно в предпраздничные дни, выбрать подарки друзьям, а это дело непростое.

Дарить подарки – тончайшее искусство. Я бы сказал, что очень многое можно сказать о человеке по той манере, как он делает подарки. Потому что подарок – дело затратное, и самые высокие расходы это не деньги, а внимание, мысль, время, забота – не столько к подарку, сколько к любимому человеку. Хороший подарок, как дорогое вино, требует времени, любви и терпения. Настоящий подарок должен быть выстрадан. Это наука, которой учатся долго и кропотливо, и счастлив тот, кто найдёт себе учителя.

Фото: Думская

Фото: Думская

С миру по кошке

Учёные всего мира в итоге многолетних испытаний убедительно доказали, что кошки в своём естественном состоянии не способны слазить с деревьев. Забираются  путём понятным и очевидным, но как вернуться на землю, природа им не подсказала. Выдох облегчения! Уж я-то всегда думал, что наши монастырские кошки просто отчаянные симулянтки и капризные вопилки. А им просто не дано. Кое в чём они инвалиды, и без помощи нас, хватких и полноценных, им никак не обойтись.

Или обойтись? Учёные всего мира, зорко вглядываясь в эту мировую проблему, неожиданно заметили, что способность слазить с деревьев это навык не врождённый кошке, а приобретаемый через наблюдение за товарищем старшим и опытным. То есть те котята, которых мама научила правильно карабкаться вниз, не орут, как сумасшедшие, а деловито, хоть и с отвращением на лице, спускаются по дереву вниз. Не всуе ли я помянул кошек?

Без кошек нам никак. Дело в том, что искусство делать подарки – навык, который ставится намеренно и сознательно. Чаще всего в детстве. Если навык, значит, нечто искусственное, даже по-своему противоестественное, как и вся культура, обуздывающая, выправляющая человека, намеренно заражающая человеческим.

Проще говоря, искусству делать подарки надо учить методично и терпеливо, не ожидая, что чадо само вдруг неожиданно загорится альтруизмом.

Человеку естественно быть добрым и участливым, но это та естественная доброта, которая дремлет в самой сердцевине существа человеческого, и если её не разбудить, а потом не поддержать серьёзным и настойчивым усилием, никак человеку по-другому «не проснуться».

В детстве я этот навык «не подцепил», хотя учителей было немало. Вот и приходится учиться сейчас, на старости лет. Как мы дарили подарки в пионерском детстве? У Наташки день рождения? – Срываешь с полки первую книжку, тащишь с маминого стола открытку, подписываешь – готово! Бывало, что дарили одновременно одни и те же книжки. Но в детстве это простительно. Или нет?

Один мой смоленский приятель как-то признался, что его очень ранит, если на день рождения ему дарят деньги. Это значит, что человек совсем о нём не думает, не мучается им, не страдает, не «вынашивает» подарок. Ведь подарок должен быть трудным, в него должен быть инвестирован настоящий труд – радостный и любящий. Такой труд, чтобы и имениннику пришлось непросто.

 

Однажды на день рождения друзья увешали моё любимое дерево свёртками с маленькими безделушками, завёрнутыми в «эльфийские» листики. Полчаса терпеливо с затёкшими руками, периодически отхохатываясь, я снимал это богатство и думал: сколько же времени они потратили на это чудо-дерево? И как же мало я знаю, о глубине их чувств!

Нечаянный череп

Мучился несколько недель, выбирая подарок другу. Всё не то! Всё не так! И тут совершенно случайно – череп-копилка! Настоящая удача! Любой позавидует! И на руке так хорошо лежит – хочешь Шекспира декламируй, хочешь Пушкина читай с трагическим лицом. И вообще – такой череп на дороге не валяется и всегда пригодится:

Предмет философам любезный,
Предмет приятный и полезный
Очам и сердцу, слова нет (Пушкин).

Завернул в красивую бумагу, перетянул лентами. Таился неделю, сдерживаясь из последних сил. И вот – вручил в сиянии собственных глаз! Ну, разве не красота?

Захожу через день: нет черепа. И зачем такое прятать? Путём деликатного допроса выяснил, что мой друг с детства боится мертвецов, просто не переносит их. И ведь я это знал, но почему-то совершенно забыл. И стало так стыдно. Выходит, это я не ему, а себе подарок выбрал. А значит, я не был достаточно внимателен к своему другу, не принял с предельным сочувствием, не заметил, что его радует на самом деле, что тревожит, о чём он мечтает. Как многому ещё предстоит учиться! Трудная наука – подарковедение.

Дарить подарки – очень сложное духовное упражнение. Первый признак преуспеяния в этом духовном делании: когда, заходя в магазин или на рынок, ты инстинктивно, бессознательно первым делом думаешь не о том, что подойдёт тебе, а о том, что порадует любимого человека. Следующая ступень: когда подарок, который ты отдаёшь другу, радует тебя не меньше, чем его – радует тебя в его руках.

Подарок – знак внимания и уважения. Подарок – знак, то есть нечто больше самой осязаемой вещи, не вещь сама по себе, а то, что она означает, на что указывает. Значительное должно быть означено, символически закреплено и скреплено. Как обозначить любовь, дружбу, заботу, уважение – эти неосязаемые, но очень важные моменты, без которых и жизнь – не жизнь?

Подарок – указатель, и как указатель он должен быть внятным, броским, он должен значить изо всех сил.

Вот, как я тебя люблю!

Вот, каким я тебя вижу!

Вот, как ты мне безгранично дорог!

Вот, как серьёзно я отношусь к твоей мечте!

Просим малыша: «Покажи, как ты маму любишь», и маленький пузырь неуклюже обнимает мамочку и даёт звонкую «бусю». Разве эти объятия согреют, разве этот поцелуй несёт какую-то реальную пользу? Если любовь и дружбу мерить алгеброй, то потеряешь и самый предмет исследования. Но вот малыш пыхтит, раскрашивая открытку мамочке, или по подсказке мамы, проснувшись непривычно рано, чистит папе ботинки – это его маленький подарок папочке на день рождения, и эта крошечная забота самому малышу открывает так много о его любви к отцу, о его нежности к матери.

raznye_mamy_4

Дарить подарки – духовное упражнение, показатель духовной зрелости.

Принимать подарки – духовное упражнение и тончайший индикатор духовного возраста.

Дарить следует нужное, полезное? А если у человека всё есть, и его ничем не удивишь, если он слишком богат и ему уже ничего и не хочется? Подарок нужен дарителю так же, как и одариваемому. Настоящий подарок выпадает из логики полезности. Подарок, скорее, символический, духовный жест, он в большей степени – знак, слово, вскрик восторга, который невозможно удержать, потому что его требует избыток сердца – «от избытка сердца глаголют уста».

Настоящая причина подарка, или так: причина настоящего подарка – избыток сердца. Если он есть, то ему нужно помочь превратиться в предмет или слово или поступок.

Нельзя удерживать сердце. Скованное сердце высыхает.

Подарок Любимому

Христианская онтология, как и богословие творения и искупления не что иное, как учение о круговращении подарков в природе. Об этом говорит вся наша литургия, и сколько правды и утешения в возгласе «Твоя от Твоих Тебе приносящее за всех и за вся»! Наша жизнь – круговорот даров, и два важных навыка определяют зрелость человека – умение дарить и искусство принимать подарки. Хочешь узнать, как далеко ты продвинулся в христианской вере, внимательно и честно присмотрись, как даришь подарки и, не менее важно, как умеешь их принимать и радоваться дарам.

Это круговращение даров было запущено Божией Любовью. Наша жизнь – подарок, точнее, целая гора подарков и гостинцев, которые мы не только примеряем на себя, но и дарим другим – друзьям, любимым, детям, Богу. Мы ведь любим Бога? Пытаемся? А в чём ещё проявляется мера любви, как не в искусстве дарить?

На Рождество каждый ждёт своего подарка. А в Церкви на рождественской вечерни поют ту самую стихиру, от которой, порой, плакал наш старый регент:  «Что Тебе принесем, Христе»? Каждому есть подарок в этот день – малышам, родителям, батюшкам. В меру любви бывает и подарок. И вот автор древней стихиры думал о том, что же мы подарим Богу на Рождество?

1169725_1996387363920015_1076602687_n

Что я подарю Богу в Его день рождения?

А зачем Ему мой подарок? У Него же всё есть. Но: «от избытка сердца глаголют уста», а подарок рождается от избытка любви и дружбы.

Христос назвал нас Своими друзьями, Он заразил нас Своей любовью, Он Сам – Любовь. Он есть, а значит, наша любовь к Нему и дружба – по-настоящему, не в понарошку. Сделать подарок Богу – это нужно, очень нужно мне. Но, как ни странно, это очень важно и для Него.

Однажды я услышал историю о мать Терезе. Её пригласили посетить Нью-Йорк. Встретили с почестями, усадили в шикарный автомобиль и повезли на встречу с самим мэром. По дороге местная монахиня рассказала матушке последние слухи о новой ужасной болезни, такой страшной и смертельной, что даже полицейские, уж на что храбрецы, и те боятся. Вот схватили недавно двух злодеев, а у них эта самая хворь – умирают прямо на глазах. Охранники им в камеру обед палкой заталкивают – так все боятся подойти, а те, бедненькие, лежат, уже и до пищи дотянуться не могут, поди и умрут от голода. Тут такая паника, все боятся заразиться. Стра-а-шная болезнь! И назвали так жутко – СПИД.

Но мать Тереза – человек дела. Без причитаний и возмущений она тут же, на встрече с мэром выпрашивает себе право ухаживать за больными преступниками. Она покупает квартиру в Нью-Йорке, правительство оборудует её по стандартам тюрьмы, туда перевозят заключённых, и мать Тереза сама ухаживает за ними до самой их кончины.

Когда один из журналистов спрашивал, что подвигло её на такой безрассудный поступок, мать Тереза отвечала:

(FILES) Photo taken 21 January 1980 in Copenhagen of Roman Catholic nun Mother Teresa, who received the Peace Nobel Prize 1979.¬AFP PHOTO

– Я привыкла делать своему Любимому дорогие подарки.

«От избытка сердца глаголют уста». От избытка любви совершаются поступки.

У любящих Бога тоже есть свой, воспитанный годами любви и дружбы навык – привычка дарить Любимому, Которого они видят в бедных детях, в одиноких стариках, в больных зарестантах.

Их любовь – неудержима. Это всё – для Него, и Он – Тот, Кто искренне и серьёзно радуется каждому подарку.

Что я принесу Христу в Его день рождения? Что я принесу Ему в любой другой день моей жизни? Разве мать Тереза смотрела на календарь и дарила к юбилеям? Она пользовалась любой возможностью, чтобы дать своей любви раскрыться, не боясь быть осмеянной и отвергнутой.

Если любовь подлинная – чем её усмиришь?

Если любишь по-настоящему – как удержишься от подарка?

Мы будто отправились в дальнее путешествие, посещаем страны и острова, но каждый день, помня о друге, отсылаем ему открытки с экзотических мест. Мы не старцы и не подвижники. Может быть, не каждый из нас способен на большой поступок, но совсем чуть-чуть, в меру своей неразвитой любви посылать Богу наши по-детски самодельные и неуклюжие открытки из неожиданных и нескладных добрых дел…

Да, кто же нас удержит?

Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Доброе дело к Рождеству
Доброе дело к Рождеству
Редакция портала "Православие и мир"

Правмир – это сайт, который помогает людям.

Как соцсети особым детям чудо подарили
Как соцсети особым детям чудо подарили
Анна Суркова

Всю ночь на телефон приходили смс о поступлениях денег!

Стартовала акция «Дари радость на Рождество» по сбору подарков нуждающимся
Стартовала акция «Дари радость на Рождество» по сбору подарков нуждающимся
Новостная служба "Православие и мир"

В этом году акция пройдет в 12 городах страны

Благотворительный фонд
Помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Неограниченный сбор
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
10% собрано / 1151103 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Плач по чужим детям
Архимандрит Савва (Мажуко)

Памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154

"
Не жалей о том, что прошло
Архимандрит Савва (Мажуко)

Во все глаза смотри на то, что есть, отпуская то, что было

"
Успение – на руках у Бога
Архимандрит Савва (Мажуко)

В этот день умерла Богородица. Но разве это грустный праздник?

Все статьи автора
Статьи Дня
Доброе дело к Рождеству
Редакция портала "Православие и мир"

Правмир – это сайт, который помогает людям.

Зачем нам нужно помогать бездомным?
Редакция портала "Православие и мир"

О приюте, созданном по примеру Дома трудолюбия отца Иоанна Кронштадтского

Как соцсети особым детям чудо подарили
Анна Суркова

Всю ночь на телефон приходили смс о поступлениях денег!

самое читаемое

Плач по чужим детям20,474

Я в родах, молитесь10,958

Протоиерей Алексий Уминский: Что смотреть с детьми на каникулах9,735

Как провести новогодние праздники и не развестись?8,960

Наш внутренний мир и тишина стоят того, чтобы их хранить6,050

Странная маршрутка5,874

Мариэтта Чудакова: Я доставляла книги военным бортом4,869

Церковь празднует память святого праведного Иоанна Кронштадтского2,834

Доброе дело к Рождеству2,539

Как правильно выбрать подарок на Рождество?1,697

лучшие авторы

Архимандрит Савва (Мажуко)22,171

Оксана Головко11,308

Елена Пухова10,958

Новостная служба10,225

Валерия Михайлова8,960

Сергей Худиев6,050

Анжелика Мерсиянова5,874

Ксения Смирнова4,869

Редакция портала "Православие и мир"3,232

Анна Суркова812

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта