Как провести новогодние праздники и не развестись?

«Как супругам пережить новогодние праздники?», «Развод после новогодних каникул», «Пики разводов связали с новогодними праздниками» - сезонные заголовки в СМИ говорят о том, что долгожданный отдых для многих супругов становится периодом ссор и испытаний семьи на прочность. Мы попытались разобраться, почему так происходит. А также, подключив коллективный разум, решили предложить читателям 9 идей - как провести эти праздники в мире и радости.

Идея № 1: Составьте план.

Конфликты часто возникают, когда ожидания от праздника разные, и выясняется это в тот момент, когда муж уже стоит в коридоре в полном «обмундировании», готовый отправиться в увлекательное путешествие в гараж, а жена разочарованно спрашивает: «Как же так, я думала, мы поедем к маме!». Можно попробовать – договариваться чуть заранее. Пусть каждый напишет, что бы он обязательно хотел сделать в праздники: сходить в музей, посмотреть от начала до конца «Великолепный век», пройтись по празднично украшенному городу, посетить, наконец, храм Василия Блаженного и т.д. Пусть хотя бы одна из идей каждого члена семьи будет четко озвучена и учтена до Нового года.

Идея № 2: Новогодние посиделки с воспоминаниями о прошедшем годе.

К ним, конечно, лучше подготовиться заранее. В суете и заботах мы редко успеваем проанализировать: что хорошего было в этом году, что удалось сделать, что не удалось. Хотя плохое помнится, увы, лучше – его тоже можно вспомнить и проанализировать – а вот за хорошим надо погружать в глубины памяти. И это того стоит! Совместное подведение итогов хорошо и тем, что семья лучше узнает друг друга. К одинаковым событиям у нас может быть совершенно разное отношение: кто-то уже и забыл, а кто-то помнит в деталях, кто-то оценивает событие так, кто-то – совершенно иначе. Не говоря уже о том, что у детей на все – совершенно поразительный, своеобразный взгляд. Во всяком случае, год покажется более осмысленным, а не пронесшимся за одну секунду, если всем вместе вспомнить, чем же он был наполнен.

Идея № 3: Сделать доброе дело.

Новогодние праздники – это время затишья для благотворительных фондов, для различных групп помощи. А люди, к сожалению, продолжают болеть, попадать в аварии, голодать и нуждаться не по расписанию. Например, в новогодние праздники и сразу после них в больницах – почти всегда наблюдается нехватка доноров крови и ее компонентов. Найдите время и вместе сдайте кровь, если у вас нет к этому противопоказаний. Например, в Санкт-Петербурге будут принимать доноров без предварительной записи 4 января в 31-й городской больнице, а в Москве городская станция переливания крови на улице Поликарпова будет работать 4, 5 и 6 января.

Или, наконец, переройте шкаф с одеждой, отнесите на благотворительный склад, отправьте нуждающимся семьям или в благотворительный магазин то, что вам уже не по размеру или надоело. Можно приобщить детей к каким-то благим делам. Например, вместе выбрать вещи для одиноких стариков, людях в больницах, тяжелобольных, бездомных – в рамках акции «Дари радость на Рождество» православной службы помощи «Милосердие» – и привезти их в «Милосердие ZONE». Дети учатся на конкретных примерах.

Идея № 4: Семейное фото.

А вы давно делали семейные фотографии? Не селфи, не фото своих детей или котов, а хорошие фотографии семьи в полном составе. Раньше фотосессия в фотосалоне была традицией, теперь этим занимаются профессиональные фотографы – на съемных студиях или даже у вас дома. Традиция ведь замечательная! Если муж против официозных фото с широкими улыбками – подумайте над шуточной или тематической фотосессией.

Идея № 5: Выберитесь из дома на день-два.

Все мы нуждаемся в смене обстановки. На эти праздники, например, можно съездить в Коломну, Рязань, Сергиев Посад, Дмитров, Суздаль, Владимир или Муром на специальных экскурсионных электричках. Можно самим выбраться на день в одну из усадеб. Например, подмосковное Фряново: тут есть экскурсии, действующий храм, усадебный парк. В новогодние праздники в усадьбе бывают концерты инструментальной музыка, разные игры-квесты для детей. Всей семьей можно выбраться на день на ралли «Батя», которое уже не первый год организует иерей Дмитрий Березин: профессиональные судьи, приключение на машинах, в котором может участвовать вся семья, включая дедушек, бабушек и маленьких детей. Только надо успеть зарегистрироваться до 31 декабря.

В общем, выбирайтесь, меняйте обстановку!

Идея № 6: Смотрите хорошие фильмы вечерами, все вместе.

Не про коварных пришельцев и заговор масонов, а добрые фильмы, от которых тепло на душе. Договоритесь: сегодня смотрим то, что предложила жена, завтра – то, что давно мечтал посмотреть муж (хорошо, в конце концов, можно и про пришельцев!), послезавтра – так и быть, «Звездные войны» по заказу детей. Не забудьте: какао, плед и зефирки. Главное – уважительно отнестись к выбору друг друга.

Идея № 7: Сделайте Рождество по-настоящему центром новогодних каникул.

Чтобы подготовка к нему начиналась не 6-го января со скоростного вычитывания правила ко Святому Причащению и запекания курочки, а чуть раньше. Например, каждый храм проводит генеральную уборку накануне праздника и многие – просят прихожан помочь: убраться, украсить к Рождеству церковь. Лениво и все время кажется, что это обязательно сделает кто-нибудь другой, более ответственный/свободный/бодрый, но почему бы не сделать это самому? Дом уже украшен к Новому году, но почему бы не добавить к снежинкам и шарикам традиционные Рождественские украшения: ангелов, вертеп, рождественскую звезду. Можно придумать что-то свое – что-то, отличающее 7 января от 1-го.

Идея № 8: Skype-конференция, чтобы быть вместе.

Многие обиды связаны с нежеланием одного из супругов ехать к родственникам другого. Или с нежеланием обоих, но существованием определенной традиции. Это тонкий момент. Для кого-то праздники – единственная возможность встретиться большой семьей, навестить дальних родственников, и это неукоснительно соблюдается как традиция. Кто-то советует не стремиться объять необъятное и посетить всех в ущерб миру в собственной семье – во всяком случае, ту или иную поездку можно запросто запланировать на одни из обычных выходных. Всем угодить очень трудно. Если желание одного из супругов встретиться в Новый год со всеми становится поводом для ссоры, договоритесь устроить скайп-конференцию с участием нескольких семей. Звоните двоюродной сестре? Подключите ее родителей к разговору. Звоните бабушке? Подключите маму. Конечно, встреча «вживую» лучше – кто бы спорил! Но компромиссы – это тоже важное искусство. И опять же: надо бы постараться договориться заранее.

Идея № 9: Один день побыть вдвоем.

Это обычно сделать не удается, поскольку праздники пролетают, как одна секунда. Но можно, опять-таки, запланировать заранее день, когда муж и жена отправятся куда-то только вдвоем. Туда, куда давно оба хотели, в какое-то памятное для обоих место, может быть, в «кафе первого свидания» или в храм, где венчались. О том, что муж и жена должны регулярно проводить время вместе, говорят много, но обычно у нас не хватает времени это исполнить. Самое время!

Протоиерей Александр Дягилев: «Будьте готовы в этом году сделать все не так, как обычно»

Частая проблема в семейных отношениях – конфликт из-за того, как проводить праздник, как и что готовить для праздничного стола, кого приглашать, а кого – нет. Связано это с тем, что муж и жена вышли из разных семей, с разными традициями. Где-то Новый Год справляют шумно – с толпой родственников и друзей. Где-то – тихо, только с самыми близкими. Кто-то предпочитает быть на улице, гулять, веселиться в толпе людей, запускать фейерверки, хлопать в хлопушки, а кто-то ни за что в эту ночь за порог своего дома не выйдет. Где-то всю ночь работает телевизор, а где-то его вообще нет. Где-то принято напиться алкоголя, закусывая салатом оливье с холодцом, а в каких-то семьях соблюдают пост, там всё очень чинно, благоговейно, без шума и хлопушек. Некоторые люди идут на Новогоднюю службу (в наши дни это всё чаще стало практиковаться – служить новогоднюю ночную Литургию), а кто-то просто идёт и ложится спать, игнорируя “бездуховный праздник во время поста”.

То же относится и к Рождеству Христову. В разных семьях его отмечают (или не отмечают) по-разному. Но в лимбических системах головного мозга детей, выросших в этих разных семьях, запечатлевается разный образ того, как “ПРАВИЛЬНО” отмечают тот и этот праздники “НОРМАЛЬНЫЕ” люди, конечно же, на примере своей семьи. Лимбическая система головного мозга, именуемая в просторечии “подкоркой”, отвечает за чувства и эмоции, за врождённые и приобретённые бессознательные реакции, за нормы поведения и за то, что мне нравится, а что не нравится. И, самое главное, информация в наших лимбических системах не осознаётся, сидит там, как мина, никак себя не выдавая, пока не наступит кто-то на неё. А когда наступит – происходит «взрыв», какая-то непонятная эмоциональная реакция, или непонятное действие, и когда спросишь человека: «Зачем ты так сделал?», – он, если будет честен, ответит: «Сам не знаю».

Стоит задуматься: Кто сказал, что правильно отмечать праздник нужно именно так? Кто сказал, что только те люди нормальные, кто отмечает праздник именно таким образом? Кто сказал, что другой способ встречи праздника не понравится?

И вот, два человека из разных семей становятся мужем и женой. До поры до времени – у них всё в порядке… И вдруг наступает 31 декабря. Внезапно за 10 минут до Нового Года муж без предупреждения начинает одеваться в уличную одежду (потому что в его семье было принято полночь встречать на улице), а жена в недоумении смотрит на него и спрашивает: «Ты куда собрался? Ты чего это задумал?», – она только что надела праздничное лёгкое платье и никуда идти не собирается…

В какой-то семье православный муж с недоумением смотрит на приготовленный женою салат оливье с колбасой и яйцами, хотя жена себя тоже язычницей не считает… Где-то муж открывает шампанское и коньяк, он намерен напиться, как его папа каждую ночь на 1 января, чтобы через несколько часов упасть в беспамятстве, а с утра не помнить, как вообще ложился спать – он и не мыслит, что Новый год можно отметить как-то иначе. А жена (из семьи принципиальных трезвенников, или наоборот – алкоголиков) кипит от гнева, она готова содержимое всех бутылок вылить в унитаз или разбить бутылки вдребезги, хорошо, если о край стола, а не о голову своего благоверного…

Так праздник из радости превращается в скандал и конфликт. А выход только один – диалог, с любовью. Есть смысл заранее проговорить эту тему. Я рекомендую предварительно ответить для себя на три вопроса:

1. Как отмечали праздник в той семье, из которой я вышел? 2. Что мне в этом нравилось, что не нравилось? Какие вызывало чувства? 3. Как бы я хотел, чтобы отметили именно этот Новый год (именно это Рождество) мы с тобой?

А затем может состояться непростой диалог, потому что в изначальных ответах может быть разница. Важно взаимно выслушать друг друга, не перебивая, поделиться чувствами от предложений друг друга, не осуждая за чувства, откинуть желание настоять на своем любой ценой и вместе решить, а как же будем отмечать этот праздник именно мы с тобой, в итоге.

Заповедь «оставит человек отца и мать» (Мф. 19, 5) подразумевает не только территориальную и экономическую, но и духовно-психологическую независимость от той семьи, в которой ты родился и из которой вышел. Хорошо, если оба супруга настроятся на то, что им предстоит создать в своей новой семье нечто своё, нечто уникальное, с учётом опыта и традиций родительских семей, но не копируя их. Об этом и нужно договориться заранее, будучи взаимно готовыми именно в этом Новом году (именно в это Рождество) всё сделать не так, как обычно.