Как сделать наше образование лучшим в мире

Михаил Дмитриев, партнер и эксперт McKinsey в области образования - о том, какие места занимает Россия в международных исследованиях качества школьного обучения и что нужно сделать, чтобы наши результаты были еще лучше.

Гонконг, Финляндия, Сингапур, Япония и Корея – во всех этих странах разные системы образования, но они всегда показывают очень высокие результаты в международных исследованиях навыков у школьников: в PIRLS (качество чтения и понимания текста), в TIMSS (математика и естественные науки) и в PISA (чтение, математика и естественные науки). У России очень неплохие результаты по PIRLS и TIMSS и средний результат по PISA (хотя в последнее время наблюдается позитивная динамика). Чтобы понять, как добиться более серьезных успехов, нужно разобраться, как это делают другие и от каких действий зависит качество образования.

Сильные образовательные системы – разные

В интернете часто мелькают статьи о том, как устроено школьное образование Финляндии – образование равных возможностей: все дети учатся в школах около дома, в них отсутствует отбор и нет специальной системы образования для одаренных детей, поэтому Финляндия демонстрирует очень высокий средний уровень образования, одинаковый во всех школах. А, например, в Сингапуре намного более жесткая 12-летняя система школьного обучения, после первых шести лет дети пишут стандартизированный тест, по результатам которого проводится перераспределение по старшим школам.

В Сингапуре есть школы с огромным конкурсом, куда попадают только дети с очень высоким результатом, – аналог наших школ для одаренных детей (например, школа Raffles, которая дает самое большое в мире количество поступающих в ведущие американские и британские вузы). Но при том, что и в Сингапуре, и в Финляндии очень по-разному устроена система образования, обе эти страны демонстрируют лучшие мировые результаты в образовании, и в образовательных системах этих стран есть много общего: все они уделяют большое внимание системе отбора кандидатов в учителя и директора, обеспечивают их профессиональное развитие и стремятся дать каждому ребенку наилучшее подходящее ему образование.

Деньги не имеют значения

Затраты государства практически никак не соотносятся с результатом образования: можно найти страны с одинаковыми расходами, но очень разным эффектом. Самое важное для образования – качество учителя.

Это подтверждают и исследования: когда двум группам среднестатистических школьников давали разных учителей, хорошего (входящего в топ-20% учителей) и плохого (входящего в 20% худших), их результат через три года отличался в два раза: на 53 перцентиля.

Если посмотреть на академические результаты людей, которые приходят в профессию учителя, то в Финляндии это 10% лучших выпускников вузов, в Сингапуре и Гонконге – лучшие 30%, а в Южной Корее это лучшие 5%. Если посмотреть на менее эффективные системы, то в них ситуация зачастую обратная – происходит «негативный отбор», и учителями становятся в тех случаях, когда недоступны другие, более привлекательные для выпускника опции.

Кандидаты на должность учителя в странах с сильным образованием проходят очень жёсткую систему отбора. В Сингапуре это скрининг резюме, тесты, которые проверяют грамотность, интервью с тремя опытными завучами. При этом конкурс на профессию учителя – в Сингапуре 6 человек на место, в Финляндии – 10. Работа учителя хорошо оплачивается, но зарплаты не слишком высокие: в учителя идут не для того, чтобы зарабатывать деньги.

Чтобы школьное образование было на хорошем уровне, достаточно установить для учителей среднюю зарплату по экономике. А чтобы достичь выдающегося уровня, необходимо сделать её на 20%-60% выше среднего уровня. При этом очень важно, чтобы конкурентоспособной была именно начальная зарплата в школе, чтобы привлекать талантливых выпускников, а дальнейший рост зарплаты может быть не таким большим.

Где берут директоров

Есть исследования директоров, аналогичные исследованиям учителей, которые четко показывают взаимосвязь качества директора и академического результата учеников. Чтобы сильнейшие лидеры становились директорами школ, в хороших образовательных системах есть методы выявления людей с лидерским потенциалом и разные карьерные пути, по которым человек может прийти на должность директора как из системы образования, так и извне.

Чтобы хорошие директора давали результаты, необходимо сделать так, чтобы у них была возможность тратить значительную долю времени на улучшение качества образования в своей школе – работать с учителями и завучами, а не только заниматься административной работой. В лучших школах Сингапура директор практически не занимается администрированием, для этого есть подчиненные, а он тратит 80% времени на улучшение того, что происходит в классах. Директора должны быть окружены очень мощной системой поддержки и развития, особенно на ранних этапах, когда они только начинают работать.

Что делать

Рецепт улучшения системы образования зависит от того уровня, на котором она находится. По результатам международных тестов выделяются пять уровней состояния системы образования: плохой, удовлетворительный, хороший, очень хороший, превосходный. При анализе того, какие меры предпринимались в странах с разным уровнем образования, были отобраны около 20 стран, которые демонстрировали постоянные улучшения, чтобы выяснить, какими способами они добивались этого эффекта, и выявлены закономерности на всех уровнях прогресса.

1) Для стран, которые переходят с плохого (низшего) на удовлетворительный уровень образования, характерен жесткий централизованный контроль, чуть ли не инструкции для учителей по проведению каждого урока. Задача таких систем – обеспечить достаточное количество мест в школе и учебников. Зачастую одна из главных школьных проблем этих стран – это посещаемость школы.

2) При переходе с нормального на хороший уровень больше решаются административные задачи: обеспечение прозрачности результатов школ, создание институтов контроля, увеличение финансирования и выработка методик его распределения, децентрализация финансово-административного управления, выстраивание педагогики.

3) При переходе с хорошего на очень хороший уровень страны занимаются улучшением калибра людей, которые идут в профессию, – учителей и директоров, обеспечивают наставничество и ускоренное профессиональное развитие уже работающих, а также производят еще большую децентрализацию в принятии решений, чтобы школы стали более ответственны и самостоятельны.

4) Страны, которые двигаются от очень хорошего к превосходному (высшему) уровню, занимаются тем, что обеспечивают децентрализацию – система начинает полностью полагаться на талантливых профессионалов, работающих в системе. Происходит взаимообучение директоров и учителей, развитие разнообразных форм сотрудничества и обмена опытом, полное освобождение от административной нагрузки через предоставление дополнительного административного персонала. В таких странах выделяется дополнительное финансирование на эксперименты и инновации.

При этом есть ряд действий, который характерен для всех стран, совершающих качественный шаг вперед, от плохих до превосходных:

– они работают над улучшением образовательных стандартов и программ,

– собирают и используют данные различных оценок школ, учеников, учителей, директоров, чтобы целевым образом направлять управленческую и финансовую поддержку,

– оценивают и анализируют образовательные достижения с помощью тестирований учеников на оценку и без оценки, диагностических и итоговых, национальных, региональных и внутришкольных,

– занимаются профессиональным развитием учителей и директоров, работают над улучшением тренингов и программ обучения,

– совершенствуют систему оплаты труда педагогов и директоров,

– совершенствуют законы и документы, формулируют цели, задачи и приоритеты программы реформ.

Где мы?

Россия на интегральной шкале школьного образования находится на хорошем уровне, и чтобы нам перейти на следующий – очень хороший, необходимо в первую очередь работать с системой набора учителей, обратить особое внимание на профессиональное и карьерное развитие учителей и директоров школ, повысить качество системы педагогического образования. Эта задача решаема, и в достаточно обозримые сроки – например, некоторым странам удавалось вывести профессию учителя в число наиболее желанных и востребованных среди лучших выпускников за 3-5 лет.

Кроме того, нужно завершить выстраивание управленческой системы так, чтобы в ней правильно работали все элементы: подушевое финансирование, образовательные стандарты и связанные с ними системы диагностических и итоговых методов оценки, финансовая и административная децентрализация, система оплаты труда.

Международные исследования качества образования. Справка Международное исследование по изучению качества чтения и понимания текста PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – сравнивает уровень и качество чтения и понимания текста учащимися начальной школы в различных странах мира. Проводится циклами, один раз в пять лет. В исследовании оцениваются два вида чтения, которые чаще других используются учениками во время учебных занятий и вне школы: чтение литературных произведений и чтение информационных текстов. В 2011 году в PIRLS приняли участие 49 стран мира, результаты PIRLS-2016 еще не опубликованы. Международное исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – сравнительная оценка подготовки учащихся 4 и 8 классов по математике и естествознанию в странах с различными системами образования. Для выявления факторов, влияющих на качество образования, проводится анкетирование учащихся, их родителей, учителей и администрации школы. В 2015 году в TIMSS приняли участие 49 стран мира. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) – оценка способности учащихся 15 лет применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. Областями оценки являются грамотность чтения, естественнонаучная грамотность, математическая грамотность и решение проблем. В качестве инструментария используются тесты и анкеты для сбора контекстной информации (характеристики учащихся и их семей, образовательных учреждений и учебного процесса). Исследование PISA проводится трехлетними циклами. В 2015 году в PISA приняли участие 72 страны мира. Качество образования российских школьников по результатам международных исследований: — Российские четвероклассники показывают очень высокие результаты в области грамотности чтения – Россия входит в четвёрку лидеров вместе с Гонконгом, Сингапуром и Финляндией (по итогам PIRLS-2011, 49 стран-участниц). По среднему баллу страны Россия делит 2 и 3 место с Финляндией. — По математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4 и 8 классов Россия стабильно входит в группу стран-лидеров в этом исследовании. Ученики четвертых классов российских школ занимают 4 место по естествознанию и 7 – по математике. Российские восьмиклассники по знанию естественных наук находятся в мире на 7 месте, а по математике – на 6 (по итогам TIMSS-2015, 49 стран-участниц в 4 классах, 39 в восьмых). — Применение учениками полученных в школе знаний в реальных жизненных ситуациях (исследование PISA) является слабой стороной российского образования. Пятнадцатилетние школьники пока не демонстрируют высоких достижений в умении применять школьные знания в жизни, хотя их функциональная грамотность – математическая, читательская и естественнонаучная – растет. Результаты этого исследования показывают, что по естественнонаучной грамотности Россия находится на 32 месте, по читательской – на 26, по математической – на 25. По данным PISA 2015: у России 487-495 баллов, средний результат – 500, результат лидеров – 530-560 баллов.

Подготовила Ксения Кнорре Дмитриева