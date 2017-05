Как сделать наше образование лучшим в мире

Международные исследования качества образования. Справка Международное исследование по изучению качества чтения и понимания текста PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – сравнивает уровень и качество чтения и понимания текста учащимися начальной школы в различных странах мира. Проводится циклами, один раз в пять лет. В исследовании оцениваются два вида чтения, которые чаще других используются учениками во время учебных занятий и вне школы: чтение литературных произведений и чтение информационных текстов. В 2011 году в PIRLS приняли участие 49 стран мира, результаты PIRLS-2016 еще не опубликованы. Международное исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – сравнительная оценка подготовки учащихся 4 и 8 классов по математике и естествознанию в странах с различными системами образования. Для выявления факторов, влияющих на качество образования, проводится анкетирование учащихся, их родителей, учителей и администрации школы. В 2015 году в TIMSS приняли участие 49 стран мира. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) – оценка способности учащихся 15 лет применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. Областями оценки являются грамотность чтения, естественнонаучная грамотность, математическая грамотность и решение проблем. В качестве инструментария используются тесты и анкеты для сбора контекстной информации (характеристики учащихся и их семей, образовательных учреждений и учебного процесса). Исследование PISA проводится трехлетними циклами. В 2015 году в PISA приняли участие 72 страны мира. Качество образования российских школьников по результатам международных исследований: — Российские четвероклассники показывают очень высокие результаты в области грамотности чтения – Россия входит в четвёрку лидеров вместе с Гонконгом, Сингапуром и Финляндией (по итогам PIRLS-2011, 49 стран-участниц). По среднему баллу страны Россия делит 2 и 3 место с Финляндией. — По математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4 и 8 классов Россия стабильно входит в группу стран-лидеров в этом исследовании. Ученики четвертых классов российских школ занимают 4 место по естествознанию и 7 – по математике. Российские восьмиклассники по знанию естественных наук находятся в мире на 7 месте, а по математике – на 6 (по итогам TIMSS-2015, 49 стран-участниц в 4 классах, 39 в восьмых). — Применение учениками полученных в школе знаний в реальных жизненных ситуациях (исследование PISA) является слабой стороной российского образования. Пятнадцатилетние школьники пока не демонстрируют высоких достижений в умении применять школьные знания в жизни, хотя их функциональная грамотность – математическая, читательская и естественнонаучная – растет. Результаты этого исследования показывают, что по естественнонаучной грамотности Россия находится на 32 месте, по читательской – на 26, по математической – на 25. По данным PISA 2015: у России 487-495 баллов, средний результат – 500, результат лидеров – 530-560 баллов.