Как священник в день Хэллоуина с нечистью воевал

“Как православные празднуют Хэллоуин? - Они выходят ночью на Крестный Ход с хоругвями, осиновыми кольями, факелами и дробовиками…”. Это анекдот рассказал корреспонденту “Правмира” свящнник с Украины, игумен Валериан (Головченко), который однажды сам взял в руки дробовик...

На днях отцу Валериану позвонили, и сказали, что приближается какой-то праздник «Хэллоуин». На удивленный вопрос батюшки «что за праздник такой?» звонивший ничего вразумительного не ответил. Сказал лишь, что это вроде как бы «день всех святых», упомянул ведьм, вампиров и прочую нечисть, и сказал, что будет весело. Отец Валериан привычно открыл «Православный Церковный Календарь» и обнаружил, что никакого такого «хэллоуина» в этот день в Церкви нет, а празднуется память память святого апостола и евангелиста Луки.

День же Всех Святых, напротив, празднуется в воскресенья где-то в начале лета, через неделю после праздника Святой Троицы. Это отец Валериан помнил хорошо, потому что на следующий день обычно начинался один из четырёх многодневных постов – Петров пост. Правда, пост не строгий…

Тогда батюшка, наивно считавший себя человеком «современным и продвинутым», перекрестясь, раскочегарил свой компьютер и решил поискать знаний во всемирной паутине Интернета. Там, конечно, пишут много разного… В основном про политику, депутатов и прочий всякий срам, о котором «стыдно есть и глаголати». Но иногда и про иконы разные, чудеса и новости архиерейской жизни. Интернету отец Валериан особо не доверял – на то она и «паутина»! Но вот что выяснил.

«Как Православная Церковь относится к Хэллоуину?» – надрывно спрашивал один из модных нынче журналистов. Этот вопрос заставил батюшку призадуматься. Первый, интуитивно верный ответ, который пришёл в голову был прост: «Да никак!!!».

А какое отношение должно быть у нас к семейному празднику (дню рождения дедушки, урожаю картофеля или смерти домашнего крокодила) незнакомых лично нам людей на другом конце планеты?! Как явствовало из объяснений Интернета, Хэллоуин был причудливым карнавалом всякой нечисти, распространившимся лет двести назад у американских переселенцев. Молодому тогда ещё Новому Свету не хватало своих собственных занимательных средневековых историй с кострами инквизиции, Дракулой и всенародной охотой на ведьм. Вот и решили восполнить пробел.

Значительно позже, в эпоху современных телекоммуникаций, весть об осенних ночных развлечениях потомков ковбоев, индейцев и освобожденных чернокожих рабов докатилась и до наших краев. И упала на благодатную почву из молодых умов, напрочь прогулявших школьные уроки отечественной истории. Оправдывало этих детишек лишь то, что эту самую отечественную историю здесь принято полностью переписывать заново раз в пятилетку, поэтому изучать ее стало делом неблагодарным и бессмысленным. Уж лучше праздновать заморский Хэллоуин!

Неожиданно отец Валериан вспомнил, как его однажды пригласили на телепередачу в качестве «эксперта». Там ему тоже задавали вопрос: «А что думает Церковь по этому поводу?». Речь в передаче шла то ли о каких-то семейных дрязгах, то ли о коррупции местных властей, то ли про то и другое вместе. Отец Валериан, несмотря на свой громкий статус «эксперта», так толком этого и не понял. Не понял он поначалу и того, зачем вообще его пригласили. Ни один из героев передачи не был его духовным чадом, прихожанином или просто знакомым человеком. К православию эти герои имели очень сомнительное, с точки зрения батюшки, отношение – единственное, все они однажды в младенчестве побывали в храме на собственных крестинах.

Однако, после представления ведущим коллег-экспертов, батюшка всё понял. Он просто попал в стандартный «суповой набор» персонажей телешоу: юрист, психолог, врач, священник, чиновник, военный… Батюшка сразу объявил, что выражать мнение всей Церкви, во всей ее полноте, на данном мероприятии он не уполномочен. Поэтому сможет высказать лишь свое частное богословское мнение по данному вопросу. Это, правда, не сильно огорчило ведущего и режиссеров. Батюшка окончательно осознал, что его пригласили в студию как «свадебного генерала» на помпезную свадьбу. Какое же шоу без попа в нашем богоспасаемом духовном обществе?

Вот так же и с вопросом об отношении Церкви к Хэллоуину. Наш ответ их не волнует и вряд ли может уже что-то изменить. Менять что-то нужно было лет двадцать назад. Увы, тогда нас больше волновало «как позолотить купола», чем «как позолотить окружающие нас человеческие души». Вот и тянет сегодня эти души больше на «бал вампиров», чем в храм Божий. Чему удивляться?

Хотя ответ у нашей Церкви на подобные вопросы есть. Ему наша Церковь-исповедница научилась не в храмах, а во мраке лагерных бараков, за десятилетия тюремных сроков. Но ведь и там, в тюрьмах и лагерях, незримо был с нами Бог. Возможно, Его присутствие там было даже более очевидным – там Он был нужнее каждому. Ответ этот предельно прост. Это встречный вопрос в лоб, без обиняков: «А с какой целью интересуетесь?» Как изменит вашу лично жизнь то или иное отношение Церкви к Хэллоуину или к чему-то еще? Если «никак», то и ответ Церкви вам не нужен.

С наступлением темноты улицы наполнились странными существами. Ведьмы, ожившие мертвецы, вампиры, привидения и прочие чудовища зловеще мерцали огоньками и, страшно завывая, ходили от дома к дому. Они требовали угощения и денег. Это была какая-то жуткая пародия на святочные колядки. Колядки наоборот! На святки колядовщики славили родившегося Христа, благословляли жилище и его хозяев. И с благодарностью принимали от них небольшие денежные или съедобные пожертвования.

Монстры Хэллоуина же, наоборот, грозили проклясть, убить, навести порчу и прочие напасти, требуя откупных. Пусть даже чисто символических. «Чисто символические маленькие жертвы, чтобы задобрить разбушевавшихся этой ночью демонов», – подумал отец Валериан. Медлить было нельзя и надо было что-то делать. Появившаяся за батюшкиным окном злобная тыквенная голова с огоньком внутри разлетелась вдребезги от кучной порции картечи…

Примчавшимся по тревоге десяти нарядам полиции отец Валериан сдался без сопротивления после недолгих переговоров. На замечания о том, что ведьмы, привидения и упыри, ломившиеся в ночь Хэллоуина в батюшкин дом, были «не настоящие», он смущенно отвечал, что и кол у него был не настоящий. Не осиновый, как положено, а простой – березовый. Да и где ему было взять столько серебряных пуль на всех – человек он, вопреки досужим вымыслам, не богатый. Так что – обыкновенная свинцовая картечь…