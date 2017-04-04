Как теракт сплотил Петербург

В Петербурге траур. Город, который беда до сих пор обходила стороной, после взрывов впал в ступор. Теракт породил хаос и пробки. Общественный транспорт оказался переполнен.

«Больше 20 лет не видел такой демонстрации на улицах», – так описал очевидец количество пешеходов. По тревоге были подняты все. А дорожную ситуацию никак не облегчали меры безопасности, вызванные приездом в город Владимира Путина.

«Я не знаю, что делать», – в панике произнесла девушка, наткнувшаяся на закрытую дверь в вестибюль станции метро «Горьковская». С момента взрыва в подземке, произошедшего в 14:40, прошло уже несколько часов. В сторону центра и обратно не иссякал поток пешеходов и машин. Первые двигались. Владельцы личного транспорта вынуждены были стоять. То и дело со стороны Дворцовой набережной доносились тревожные звуки сирен скорой помощи.

Это последствия первого в истории Петербурга взрыва в подземке. Теракт, факт которого Генпрокуратура уже признала официально, унес, по данным источников, 14 жизней. 43 человека получили травмы. Среди них один ребенок. Взрыв произошел днем, не в самый час пик. Но на второй, «синей» линии петербургской подземки многолюдно всегда. К тому же полный пассажиров состав следовал между одними из самых популярных станций: от «Сенной» к «Технологическому институту».

Как петербуржцы превратились в пешеходов

Почти сразу возникли проблемы со связью: люди упорно пытались дозвониться до близких. Спустя час после взрыва, в 15:40, на неопределенный срок было закрыто петербургское метро (его откроют, и то лишь частично, только к девяти вечера). Это породило рекордные пробки. Сначала поток машин и общественного транспорта просто возрос, а к началу седьмого вечера, когда еще не все даже покинули рабочие места, «Яндекс» поставил Петербургу 10 баллов из возможных десяти.

Ситуацию не спасла даже добрая воля городских чиновников. На пять маршрутов, дублирующих линии метро, было брошено 150 автобусов. Все работали бесплатно. Правда, уже после объявления о безвозмездном проезде выяснилось, что голос, звучащий в динамиках автобусов, все еще предлагает пассажирам оплатить проезд. В ГУП «Пассажиравтотранс» нам объяснили, что эту фразу исключить из звуковой дорожки маршрута невозможно, и посоветовали не обращать на нее внимания. Пассажиры же как будто проснулись. «Салон похож на гудящий улей», – рассказывал очевидец. Пожилой мужчина объяснял незнакомке, из чего сделано взрывное устройство, две дамы возмущались «людоедами», которые выбрали такой день – первый после школьных каникул. Про пребывание в городе Путина они, наверное, и не знали.

Помимо дополнительных маршрутов курсировал обычный пассажирский транспорт и маршрутки. Но число желающих явно превышало возможности наземного транспорта. Даже «тройка», трамвай ездящий по вечно стоящей в пробке Садовой улице, оказался забит настолько, что некоторые пассажиры оставались снаружи ждать следующего. Вызвать такси было нереально.

Словом, глядя на происходящее, многие решали идти домой пешком. Даже если речь шла о передвижении из центра города на «крайний» север, типа Гражданки, или Юго-Запад.

«А не так уж и холодно», – бодро проговорил рядом идущей маме маленький мальчик. Та согласилась. Вынужденных пешеходов 3 апреля в Петербурге оказалось так много, что многие вспоминали «лучшие времена демонстраций». Поток не иссякал ни на минуту – Каменноостровский и Невский проспекты, Дворцовая набережная и мост, Садовая улица… Спустившись с Троицкого моста, можно было заметить сотрудника ГИБДД, который помогает пешеходам пересечь проезжую часть. Тут же, на островке безопасности, стояла карета скорой помощи.

Петербургская Госавтоинспекция сразу после трагедии заявила о том, что инспекторы помогают коллегам из чрезвычайных ведомств. Позже «Водителю Петербурга» рассказали, что на улицы вывели 78 экипажей ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции дежурят возле наиболее напряженных участков городских дорог.

Как горожане сплотились после беды

Произошедшее стало шоком. «Господи, вот в Питере не ожидал почему-то совсем», – писал пользователь социальных сетей.

И город отреагировал неожиданно… дружно. Бесплатным стал не только общественный транспорт, но и маршрутки, и даже электрички, курсирующие по городу.

«На перрон меня пустили бесплатно. Из Питера в сторону области проехала абсолютно пустая электричка, видимо, чтобы потом развернуться и забрать людей в центр», – рассказал читатель «Водителя Петербурга». В вагоне, по его словам, почти все места были заняты.

На ЗСД подняли шлагбаумы. Это стало причиной непривычной картины – пробка возникла не на въезде на магистраль, а по всему центральному участку. Автомобилисты как будто сами организовались в многокилометровых заторах. При этом не было обычного для таких ситуаций раздражения. Водители вели себя крайне спокойно, пропуская друг друга и стараясь раствориться в воздухе при проезде кареты скорой помощи. Даже в глухой пробке.

Правда, не обходилось без курьезов. Так, на глазах корреспондента «Водителя Петербурга» автоледи на красном Opel Astra решила объехать пробку на Кронверкской набережной у Каменноостровского проспекта по встречной полосе. Женщина просто миновала разделительную, чем крайне удивила встретившихся автомобилистов. Правда, быстро одумалась и развернулась.

На беду откликнулись многие. Используя социальные сети и хештег #домой, водители искали пассажиров, а пассажиры – попутные машины. Некоторые форумы даже упорядочивали информацию в таблицы, помогая оказавшимся без транспорта горожанам найти возможность добраться до нужного адреса. Оживились и «Яндекс.Разговоричики»: автомобилисты предлагали свои услуги. Люди стали настолько активны, что какое-то время сервис был недоступен. АЗС бесплатно предлагали бензин, кофейни – еду.

И все же, как это часто бывает, склонны к альтруизму оказались далеко не все. Изначально целый ряд компаний объявил о том, что будет возить пассажиров бесплатно. Однако же по факту оказалось, что водители требуют заплатить за доставку из точки «А» в точку «Б». Некоторые таксисты и вовсе пытались повысить цену поездки сразу в три раза:

«Нахожусь сейчас на «Владимирской». Все знают ситуацию в городе, взрывы, метро перекрыто. На улице очень много людей, вой сирен и прочие признаки небольшого хаоса. Но суть не в этом! Открываешь любое приложение такси – Uber, Gett, «Яндекс». Видишь вокруг множество автомобилей, но никто не подтверждает заказ… А знаете, в чем причина?! Они подъезжают к толпе и предлагают поездку в пять раз дороже! Только что один *** предложил мне доехать до «Ладожской» за 1500 рублей (через приложение 200), будучи весь обклеенный символикой Gett, который у меня не получается вызвать через приложение», – рассказал пользователь «Дневников».

P.S.: Теракт в петербургском метро произошел в день визита в родной город президента России Владимира Путина. Из-за этого, по словам очевидцев, на время возникли дополнительные проблемы на и без того перегруженных дорогах. В частности, на КАД крайне не вовремя досматривали грузовики.