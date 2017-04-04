О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Как теракт сплотил Петербург

Источник: Водитель Петербурга
|
В Петербурге траур. Город, который беда до сих пор обходила стороной, после взрывов впал в ступор. Теракт породил хаос и пробки. Общественный транспорт оказался переполнен.
Как теракт сплотил Петербург
Фото: РИА Новости

«Больше 20 лет не видел такой демонстрации на улицах», – так описал очевидец количество пешеходов. По тревоге были подняты все. А дорожную ситуацию никак не облегчали меры безопасности, вызванные приездом в город Владимира Путина.

«Я не знаю, что делать», – в панике произнесла девушка, наткнувшаяся на закрытую дверь в вестибюль станции метро «Горьковская». С момента взрыва в подземке, произошедшего в 14:40, прошло уже несколько часов. В сторону центра и обратно не иссякал поток пешеходов и машин. Первые двигались. Владельцы личного транспорта вынуждены были стоять. То и дело со стороны Дворцовой набережной доносились тревожные звуки сирен скорой помощи.

Это последствия первого в истории Петербурга взрыва в подземке. Теракт, факт которого Генпрокуратура уже признала официально, унес, по данным источников, 14 жизней. 43 человека получили травмы. Среди них один ребенок. Взрыв произошел днем, не в самый час пик. Но на второй, «синей» линии петербургской подземки многолюдно всегда. К тому же полный пассажиров состав следовал между одними из самых популярных станций: от «Сенной» к «Технологическому институту».

Как петербуржцы превратились в пешеходов

Почти сразу возникли проблемы со связью: люди упорно пытались дозвониться до близких. Спустя час после взрыва, в 15:40, на неопределенный срок было закрыто  петербургское метро (его откроют, и то лишь частично, только к девяти вечера). Это породило рекордные пробки. Сначала поток машин и общественного транспорта просто возрос, а к началу седьмого вечера, когда еще не все даже покинули рабочие места, «Яндекс» поставил Петербургу 10 баллов из возможных десяти.

Ситуацию не спасла даже добрая воля городских чиновников. На пять маршрутов, дублирующих линии метро, было брошено 150 автобусов. Все работали бесплатно. Правда, уже после объявления о безвозмездном проезде выяснилось, что голос, звучащий в динамиках автобусов, все еще предлагает пассажирам оплатить проезд. В ГУП «Пассажиравтотранс» нам объяснили, что эту фразу исключить из звуковой дорожки маршрута невозможно, и посоветовали не обращать на нее внимания. Пассажиры же как будто проснулись. «Салон похож на гудящий улей», – рассказывал очевидец. Пожилой мужчина объяснял незнакомке, из чего сделано взрывное устройство, две дамы возмущались «людоедами», которые выбрали такой день – первый после школьных каникул. Про пребывание в городе Путина они, наверное, и не знали.

Помимо дополнительных маршрутов курсировал обычный пассажирский транспорт и маршрутки. Но число желающих явно превышало возможности наземного транспорта. Даже «тройка», трамвай ездящий по вечно стоящей в пробке Садовой улице, оказался забит настолько, что некоторые пассажиры оставались снаружи ждать следующего. Вызвать такси было нереально.

Словом, глядя на происходящее, многие решали идти домой пешком. Даже если речь шла о передвижении из центра города на «крайний» север, типа Гражданки, или Юго-Запад.

«А не так уж и холодно», – бодро проговорил рядом идущей маме маленький мальчик. Та согласилась. Вынужденных пешеходов 3 апреля в Петербурге оказалось так много, что многие вспоминали «лучшие времена демонстраций». Поток не иссякал ни на минуту – Каменноостровский и Невский проспекты, Дворцовая набережная и мост, Садовая улица… Спустившись с Троицкого моста, можно было заметить сотрудника ГИБДД, который помогает пешеходам пересечь проезжую часть. Тут же, на островке безопасности, стояла карета скорой помощи.

Петербургская Госавтоинспекция сразу после трагедии заявила о том, что инспекторы помогают коллегам из чрезвычайных ведомств. Позже «Водителю Петербурга» рассказали, что на улицы вывели 78 экипажей ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции дежурят возле наиболее напряженных участков городских дорог.

Как горожане сплотились после беды

Произошедшее стало шоком. «Господи, вот в Питере не ожидал почему-то совсем», – писал пользователь социальных сетей.

И город отреагировал неожиданно… дружно. Бесплатным стал не только общественный транспорт, но и маршрутки, и даже электрички, курсирующие по городу.

«На перрон меня пустили бесплатно. Из Питера в сторону области проехала абсолютно пустая электричка, видимо, чтобы потом развернуться и забрать людей в центр», – рассказал читатель «Водителя Петербурга». В вагоне, по его словам, почти все места были заняты.

На ЗСД подняли шлагбаумы. Это стало причиной непривычной картины – пробка возникла не на въезде на магистраль, а по всему центральному участку. Автомобилисты как будто сами организовались в многокилометровых заторах. При этом не было обычного для таких ситуаций раздражения. Водители вели себя крайне спокойно, пропуская друг друга и стараясь раствориться в воздухе при проезде кареты скорой помощи. Даже в глухой пробке.

Правда, не обходилось без курьезов. Так, на глазах корреспондента «Водителя Петербурга» автоледи на красном Opel Astra решила объехать пробку на Кронверкской набережной у Каменноостровского проспекта по встречной полосе. Женщина просто миновала разделительную, чем крайне удивила встретившихся автомобилистов. Правда, быстро одумалась и развернулась.

На беду откликнулись многие. Используя социальные сети и хештег #домой, водители искали пассажиров, а пассажиры – попутные машины. Некоторые форумы даже упорядочивали информацию в таблицы, помогая оказавшимся без транспорта горожанам найти возможность добраться до нужного адреса. Оживились и «Яндекс.Разговоричики»: автомобилисты предлагали свои услуги. Люди стали настолько активны, что какое-то время сервис был недоступен. АЗС бесплатно предлагали бензин, кофейни – еду.

И все же, как это часто бывает, склонны к альтруизму оказались далеко не все. Изначально целый ряд компаний объявил о том, что будет возить пассажиров бесплатно. Однако же по факту оказалось, что водители требуют заплатить за доставку из точки «А» в точку «Б». Некоторые таксисты и вовсе пытались повысить цену поездки сразу в три раза:

«Нахожусь сейчас на «Владимирской». Все знают ситуацию в городе, взрывы, метро перекрыто. На улице очень много людей, вой сирен и прочие признаки небольшого хаоса. Но суть не в этом! Открываешь любое приложение такси – Uber, Gett, «Яндекс». Видишь вокруг множество автомобилей, но никто не подтверждает заказ… А знаете, в чем причина?! Они подъезжают к толпе и предлагают поездку в пять раз дороже! Только что один *** предложил мне доехать до «Ладожской» за 1500 рублей (через приложение 200), будучи весь обклеенный символикой Gett, который у меня не получается вызвать через приложение», – рассказал пользователь «Дневников».

P.S.: Теракт в петербургском метро произошел в день визита в родной город президента России Владимира Путина. Из-за этого, по словам очевидцев, на время возникли дополнительные проблемы на и без того перегруженных дорогах. В частности, на КАД крайне не вовремя досматривали грузовики.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Пассажиры во Внуково не пустили на борт мужчину, изначально заподозренного в теракте
Пассажиры во Внуково не пустили на борт мужчину, изначально заподозренного в теракте
Новостная служба "Православие и мир"

Урегулировать ситуацию не смогли даже сотрудники службы безопасности аэропорта

Губернатор Петербурга: нужен единый знак памяти жертвам терактов
Губернатор Петербурга: нужен единый знак памяти жертвам терактов
Новостная служба "Православие и мир"

«Я считаю, что не надо ставить памятные знаки везде, где произошли такие события»

Машиниста взорванного в Петербурге состава представят к награде
Машиниста взорванного в Петербурге состава представят к награде
Новостная служба "Православие и мир"

Александр Каверин рассказал, что происходило в кабине поезда в момент теракта

Благотворительный фонд
Помогите Анне Колесовой найти донора
Помогите Анне Колесовой найти донора
12% собрано / 551310 руб. осталось
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
97% собрано / 8980 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Пассажиры во Внуково не пустили на борт мужчину, изначально заподозренного в теракте
Новостная служба "Православие и мир"

Урегулировать ситуацию не смогли даже сотрудники службы безопасности аэропорта

"
Сбербанк урегулирует задолженность по кредитам пострадавших в теракте
Новостная служба "Православие и мир"

Банк выразил соболезнования всем семьям погибших

"
Священный синод УПЦ проводит заседание
Новостная служба "Православие и мир"

Первое в 2017 году заседание Священного Синода УПЦ проходит в Киеве

Все статьи автора
Статьи Дня
Взрыв и после взрыва
Илья Аронович Забежинский

В 14:40 – самое время сесть именно в тот поезд. - Беги…

Человек и беда. Психолог МЧС – о том, как пережить трагедию
Тамара Амелина

«Вы знаете, мы каждый вечер ложимся спать, и я ему говорю: «Я…

«Если не можете попасть домой, заходите в гости»
Настя Дмитриева

Как питерцы помогали друг другу после взрыва

самое читаемое

“Сына никуда не сдам. Пока я жив, буду с ним”33,101

Люди ничего не поняли, они были оглушены26,972

Как не пропустить аутизм у ребенка?23,977

Что известно о взрывах в петербургском метро22,905

«Боже! Как же вкусно у Тебя жить!»17,177

«Бывает, что диспансеризация выявила рак, а его – нет!»15,778

5 стихов Евгения Евтушенко о любви и времени14,064

«В тюрьме женщины трезвеют и вспоминают о детях»11,754

«Христос на Голгофу, а мы в службу одного окна»8,825

Почему грешница оказалась впереди апостолов?8,820

лучшие авторы

Редакция портала "Православие и мир"73,247

Новостная служба51,299

Настя Дмитриева38,809

Антон Лебедев33,124

Архимандрит Савва (Мажуко)25,470

Ксения Кнорре Дмитриева19,203

Светлана Хустик11,778

протоиерей Александр Абрамов8,830

Священник Константин Камышанов8,829

Евгений Евтушенко7,998

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть