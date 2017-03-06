Как Церковь помогает в борьбе с ВИЧ/СПИДом

Тема отношения Церкви и духовенства к проблеме ВИЧ/ СПИД вновь стала предметом дискуссии. А мы собрали информацию по этой теме.

Правда ли, что Церковь отрицает существование ВИЧ/СПИДа?

Это ложь. Концепция участия Русской Православной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом принята Церковью в середине 2000-х годов. В документе описана проблема эпидемии вируса, дана духовно-нравственная оценка ситуации, описаны методы борьбы и возможности участия Церкви в борьбе с этой болезнью. Документ содержит призыв к социальному взаимодействию Церкви, государства и общества в борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Правда ли, что священники отрицают ВИЧ/СПИД?

Вероятно, отдельные священнослужители это делают. Однако в мае 2016 года Святейший Патриарх Кирилл выступил со специальным посланием по случаю Дня памяти людей, умерших от СПИДа. «Это грозное заболевание стало причиной огромного количества смертей, и, к сожалению, в России и других странах увеличивается число новых случаев заражения», – заявил он. В своем обращении Патриарх призвал не осуждать людей, живущих с ВИЧ.

Что делает Церковь для борьбы с ВИЧ-инфекцией?

Сегодня действует более 70 церковных центров реабилитации наркозависимых, в которых на сегодняшний день проходят реабилитацию более 100 ВИЧ-инфицированных. Помимо этого, сестры милосердия занимаются помощью ВИЧ-инфицированным в разных регионах. Например, в Москве в Инфекционной клинической больнице №2 в этом служении занято 17 добровольцев и 8 сестер милосердия – они трудятся в рамках проекта паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным православной службы «Милосердие». Церковью, сестрами милосердия организован Ресурсный центр паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным. С 2005 года сестры Свято-Димитриевского сестричества милосердия провели 42 обучающих семинара «Паллиативная помощь и уход» с участием центров профилактики и борьбы со СПИД в разных регионах. Обучение прошли 1500 человек из 110 организаций на территории России.

Существует ли в Церкви «стигматизация» ВИЧ-инфицированных?

Проблема, с которой приходится ежедневно сталкиваться людям, живущим с ВИЧ – это «стигматизация», «социальная запятнанность». К ним продолжают относиться как к изгоям, отказывают в приеме на работу или в поступлении в вуз. Прежние друзья исчезают, узнав, что человек болен. В православной среде их иногда обвиняют еще и в порочном образе жизни, ставшем причиной болезни. В концепции участия Русской Православной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа говорится следующее: «В ситуации эпидемии ВИЧ/СПИДа священнослужители и миряне должны сделать все возможное для того, чтобы попытки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, прийти в Церковь не были встречены холодом равнодушия, а тем более презрения и осуждения».

Как священник может помочь ВИЧ-инфицированному?