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Как Церковь помогает в борьбе с ВИЧ/СПИДом

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Тема отношения Церкви и духовенства к проблеме ВИЧ/ СПИД вновь стала предметом дискуссии. А мы собрали информацию по этой теме.
Как Церковь помогает в борьбе с ВИЧ/СПИДом

Правда ли, что Церковь отрицает существование ВИЧ/СПИДа?

Это ложь.

Концепция участия Русской Православной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми,  живущими с ВИЧ/СПИДом принята Церковью в середине 2000-х годов.

В документе описана проблема эпидемии вируса, дана духовно-нравственная оценка ситуации, описаны методы борьбы и возможности участия Церкви в борьбе с этой болезнью.

Документ содержит призыв к социальному взаимодействию Церкви, государства и общества в борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Правда ли, что священники отрицают ВИЧ/СПИД?

Вероятно, отдельные священнослужители это делают.

Однако в мае 2016 года Святейший Патриарх Кирилл выступил со специальным посланием по случаю Дня памяти людей, умерших от СПИДа.

«Это грозное заболевание стало причиной огромного количества смертей, и, к сожалению, в России и других странах увеличивается число новых случаев заражения», – заявил он.

В своем обращении Патриарх призвал не осуждать людей, живущих с ВИЧ.

 

Что делает Церковь для борьбы с ВИЧ-инфекцией?

Сегодня действует более 70 церковных центров реабилитации наркозависимых, в которых на сегодняшний день проходят реабилитацию более 100 ВИЧ-инфицированных.

Помимо этого, сестры милосердия занимаются помощью ВИЧ-инфицированным в разных регионах. Например, в Москве в Инфекционной клинической больнице №2 в этом служении занято 17 добровольцев и 8 сестер милосердия – они трудятся в рамках проекта паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным православной службы «Милосердие».

Церковью, сестрами милосердия организован Ресурсный центр паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным. С 2005 года сестры Свято-Димитриевского сестричества милосердия провели 42 обучающих семинара «Паллиативная помощь и уход» с участием центров профилактики и борьбы со СПИД в разных регионах. Обучение прошли 1500 человек из 110 организаций на территории России.

Существует ли в Церкви «стигматизация» ВИЧ-инфицированных?

Проблема, с которой приходится ежедневно сталкиваться людям, живущим с ВИЧ – это «стигматизация», «социальная запятнанность». К ним продолжают относиться как к изгоям, отказывают в приеме на работу или в поступлении в вуз. Прежние друзья исчезают, узнав, что человек болен.

В православной среде их иногда обвиняют еще и в порочном образе жизни, ставшем причиной болезни.

В концепции участия Русской Православной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа говорится следующее:

«В ситуации эпидемии ВИЧ/СПИДа священнослужители и миряне должны сделать все возможное для того, чтобы попытки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, прийти в Церковь не были встречены холодом равнодушия, а тем более презрения и осуждения».

Как священник может помочь ВИЧ-инфицированному?

В концепции говорится, что главным принципом пастырского душепопечения является сострадательная, жертвенная любовь священника к пасомым.

«Священник должен относиться к ВИЧ-инфицированному как к любому другому человеку, страдающему каким-либо серьезным заболеванием», – отмечается в документе.

«Человек, живущий с ВИЧ, испытывает чрезвычайную психологическую нагрузку, особенно трудно переносимую в первое время после получения известия о своем положительном ВИЧ-статусе.

Это психологическое бремя усиливается рядом иных обстоятельств — отвержением со стороны общества, утратой смысла жизни, чувством страха. Пастырь должен проявлять максимальное внимание к обратившемуся человеку с ВИЧ/СПИДом. Прежде всего важно помочь ему преодолеть отчаяние и обрести надежду».

В концепции отмечается, что священник должен призывать человека, живущего с ВИЧ/СПИДом, ответственно относиться к самому себе и к своим близким, заниматься лечением, вести здоровый образ жизни, в отношении близких – делать все возможное для предотвращения их заражения.

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