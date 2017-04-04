Как вести себя при теракте

Будьте внимательны
Обычно террористы выбирают для атак известные и заметные цели. Будьте внимательны, находясь в местах массового скопления людей: в торговых центрах, международных аэропортах, на крупных мероприятиях, курортах, в транспорте.
Нельзя подбирать и пинать бесхозные предметы. Людей с большими сумками и чемоданами, которые находятся в месте, не подходящем для этого (парк, митинг, концерт), необходимо остерегаться.
Стоит обращать внимание на припаркованные автомобили. Если вам кажется, что из пустого автомобиля слышны странные звуки, нужно немедленно отойти от него и вызвать полицию.
При стрельбе на улице или взрыве лучше всего упасть на землю лицом вниз или под прикрытие (машина, колонна, ограждения, забор), закрыв голову руками.
Как вести себя в здании
Обращайте внимания на подозрительные предметы, оставленные в неподходящих для этого местах. Чаще всего опасные устройства помещают в пакеты, сумки, игрушки и прочие бытовые вещи. Не прикасаясь к ним, выясните у окружающих их принадлежность. Обнаружив бесхозный предмет, предупредите администрацию, охранную службу, полицию.
Всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее продумайте, как вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП.
Лучше сразу исключить возможность воспользоваться лифтом. Во-первых, механизм лифта может быть поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку большого количества пассажиров, поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут быть потеряны.
Как вести себя в транспорте
В транспорте мы каждый день слышим, что при подозрениях в отношении лиц или обнаружении бесхозных предметов нужно сообщать в полицию. В первые дни после террористических угроз люди ведут себя настороженно, но уже спустя неделю многие забывают об этом.
– При обнаружении бесхозной сумки, пакета, мобильного телефона, детской игрушки или других вещей в транспорте, нужно, не трогая их, обратиться в соответствующую службу, к водителю, при помощи специальной кнопки связаться с машинистом в метро. Попросите, чтобы окружающие люди отошли на 100 -150 метров.
– Не перевозите в общественном транспорте острые предметы, так как в случае взрыва они могут повредить вас и окружающих.
– Во время сдачи багажа следите за ним, не оставляйте без присмотра. Не соглашайтесь доставить чужую посылку поездом, ни при каких обстоятельствах не проносите в транспорт чужие вещи.
– В транспорте оглянитесь, определите людей, сидящих рядом с вами, проверьте пространство вокруг себя: зазоры между сидениями, пространство под сидениями, места для ручной клади, полки на предмет обнаружения подозрительных предметов.
Признаки взрывного устройства:
-
Наличие на бесхозном предмете или около него проводов, изоленты, веревки, скотча, антенны, батареек, лески, шпагата, проволоки
-
Посылка, которая пришла от неизвестного адресата
-
Наличие предмета, нетипичного для данного места (например, консервная банка в вагоне метро)
-
Специфический нехарактерный для места запах (хозяйственного мыла, камфары, жженого пластика)
-
Наличие на предмете радиоприемника или телефона
Если вас захватили в заложники
– Только при первых минутах захвата есть шанс скрыться. Если вы уже оказались в заложниках, не пытайтесь убежать.
– Нельзя ругаться или вступать в борьбу с террористами, демонстрировать агрессию и сопротивление им, делать резкие движения и провоцировать
– Необходимо выполнять все распоряжения захватчиков и избегать прямого зрительного контакта с ними.
– Настройтесь, что моментально вас не освободят, но помните, что освободят вас обязательно.
– Говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, враждебного тона.
– На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет), спрашивайте разрешения.
– Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы уменьшите потерю крови. Постарайтесь перевязать рану платком, разорванной майкой или рубашкой.
Если вы в заложниках длительное время
– Постарайтесь подготовиться физически, морально и эмоционально к возможному трудному испытанию.
– Чтобы не впадать в отчаяние и не потерять самообладание необходимо заставлять работать головной мозг, а также напрягать мышцы. Размышляйте, молитесь, вспоминайте важную для вас информацию, упражняйтесь физически и умственно, ведите счет времени.
– Для поддержания сил ешьте все, что вам дают, даже если пища вам не нравится.
– Постарайтесь оглядеть помещение с целью найти укромные места, колонны, стол, ограждения, которые в случае штурма могут укрыть вас.
– Постарайтесь запомнить информацию о террористах, их количестве, внешних особенностях, нарисуйте в уме их портреты. После вашего освобождения эта информация может помочь спасти сотни других жизней.
– Старайтесь, если это возможно, зрительно контактировать с другими заложниками, оказывать им поддержку. Это также поможет вам не уйти в себя.
Если начался штурм по освобождению
Большое количество жертв бывает при штурме захваченного здания, потому что заложники впадают в истерику и панику, бегут к спецслужбам.
– Если Вы поняли, что штурм начался, необходимо как можно дальше отойти от дверных проемов, окон и от самих захватчиков, так как снайперы будут стрелять именно в них.
– Постарайтесь укрыться за колонной, столом, или лягте на пол лицом вниз, при этом голову нужно закрыть руками.
– Ни в коем случае нельзя бежать, в момент штурма лучше всего укрыться
– Нельзя брать в руки оружие, бежать навстречу спецназу. При штурме они могут принять вас за террориста.
– При эвакуации забудьте о личных вещах и быстрее покиньте здание или транспорт.
– После штурма до установления личности спецслужбы могут вас допрашивать. С понимание отнеситесь к этому моменту, так как очень часто именно в это время преступники могут скрыться или смешаться с заложниками.
Как помочь пострадавшему после захвата заложников
– Нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать расспросами.
– Не следует пытаться быстро переключить внимание пострадавшего на что-то другое. Человек должен отдавать себе отчет в том, что с ним действительно что-то случилось, должен выразить свою реакцию.
– Даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, что проблема просто уходит вглубь и потом обязательно проявится снова.
– Не мешайте человеку выговориться. Не нужно его останавливать, даже если он снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи и знакомым.
– Во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает плакать – не останавливайте его, дайте выплакаться. При этом лучше обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним – близкие люди.
– Мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не мешайте выплеснуть этот гнев. В таком случае весьма полезно, если человек жестикулирует, топает, или бьет кулаками подушку.
– Нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в себе.
Будьте внимательны и берегите себя!