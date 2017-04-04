Как вести себя при теракте

К теракту нельзя заранее подготовиться, поэтому к нему нужно быть готовым всегда

Будьте внимательны

Обычно террористы выбирают для атак известные и заметные цели. Будьте внимательны, находясь в местах массового скопления людей: в торговых центрах, международных аэропортах, на крупных мероприятиях, курортах, в транспорте.

Нельзя подбирать и пинать бесхозные предметы. Людей с большими сумками и чемоданами, которые находятся в месте, не подходящем для этого (парк, митинг, концерт), необходимо остерегаться.

Стоит обращать внимание на припаркованные автомобили. Если вам кажется, что из пустого автомобиля слышны странные звуки, нужно немедленно отойти от него и вызвать полицию.

При стрельбе на улице или взрыве лучше всего упасть на землю лицом вниз или под прикрытие (машина, колонна, ограждения, забор), закрыв голову руками.

Как вести себя в здании

Обращайте внимания на подозрительные предметы, оставленные в неподходящих для этого местах. Чаще всего опасные устройства помещают в пакеты, сумки, игрушки и прочие бытовые вещи. Не прикасаясь к ним, выясните у окружающих их принадлежность. Обнаружив бесхозный предмет, предупредите администрацию, охранную службу, полицию.

Всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее продумайте, как вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП.

Лучше сразу исключить возможность воспользоваться лифтом. Во-первых, механизм лифта может быть поврежден. Во-вторых, обычно испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку большого количества пассажиров, поэтому драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут быть потеряны.

Как вести себя в транспорте

В транспорте мы каждый день слышим, что при подозрениях в отношении лиц или обнаружении бесхозных предметов нужно сообщать в полицию. В первые дни после террористических угроз люди ведут себя настороженно, но уже спустя неделю многие забывают об этом.

– При обнаружении бесхозной сумки, пакета, мобильного телефона, детской игрушки или других вещей в транспорте, нужно, не трогая их, обратиться в соответствующую службу, к водителю, при помощи специальной кнопки связаться с машинистом в метро. Попросите, чтобы окружающие люди отошли на 100 -150 метров.

– Не перевозите в общественном транспорте острые предметы, так как в случае взрыва они могут повредить вас и окружающих.

– Во время сдачи багажа следите за ним, не оставляйте без присмотра. Не соглашайтесь доставить чужую посылку поездом, ни при каких обстоятельствах не проносите в транспорт чужие вещи.

– В транспорте оглянитесь, определите людей, сидящих рядом с вами, проверьте пространство вокруг себя: зазоры между сидениями, пространство под сидениями, места для ручной клади, полки на предмет обнаружения подозрительных предметов.

Признаки взрывного устройства:

Наличие на бесхозном предмете или около него проводов, изоленты, веревки, скотча, антенны, батареек, лески, шпагата, проволоки

Посылка, которая пришла от неизвестного адресата

Наличие предмета, нетипичного для данного места (например, консервная банка в вагоне метро)

Специфический нехарактерный для места запах (хозяйственного мыла, камфары, жженого пластика)

Наличие на предмете радиоприемника или телефона

Если вас захватили в заложники

– Только при первых минутах захвата есть шанс скрыться. Если вы уже оказались в заложниках, не пытайтесь убежать.

– Нельзя ругаться или вступать в борьбу с террористами, демонстрировать агрессию и сопротивление им, делать резкие движения и провоцировать

– Необходимо выполнять все распоряжения захватчиков и избегать прямого зрительного контакта с ними.

– Настройтесь, что моментально вас не освободят, но помните, что освободят вас обязательно.

– Говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, враждебного тона.

– На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет), спрашивайте разрешения.

– Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы уменьшите потерю крови. Постарайтесь перевязать рану платком, разорванной майкой или рубашкой.

Если вы в заложниках длительное время

– Постарайтесь подготовиться физически, морально и эмоционально к возможному трудному испытанию.

– Чтобы не впадать в отчаяние и не потерять самообладание необходимо заставлять работать головной мозг, а также напрягать мышцы. Размышляйте, молитесь, вспоминайте важную для вас информацию, упражняйтесь физически и умственно, ведите счет времени.

– Для поддержания сил ешьте все, что вам дают, даже если пища вам не нравится.

– Постарайтесь оглядеть помещение с целью найти укромные места, колонны, стол, ограждения, которые в случае штурма могут укрыть вас.

– Постарайтесь запомнить информацию о террористах, их количестве, внешних особенностях, нарисуйте в уме их портреты. После вашего освобождения эта информация может помочь спасти сотни других жизней.

– Старайтесь, если это возможно, зрительно контактировать с другими заложниками, оказывать им поддержку. Это также поможет вам не уйти в себя.

Если начался штурм по освобождению

Большое количество жертв бывает при штурме захваченного здания, потому что заложники впадают в истерику и панику, бегут к спецслужбам.

– Если Вы поняли, что штурм начался, необходимо как можно дальше отойти от дверных проемов, окон и от самих захватчиков, так как снайперы будут стрелять именно в них.

– Постарайтесь укрыться за колонной, столом, или лягте на пол лицом вниз, при этом голову нужно закрыть руками.

– Ни в коем случае нельзя бежать, в момент штурма лучше всего укрыться

– Нельзя брать в руки оружие, бежать навстречу спецназу. При штурме они могут принять вас за террориста.

– При эвакуации забудьте о личных вещах и быстрее покиньте здание или транспорт.

– После штурма до установления личности спецслужбы могут вас допрашивать. С понимание отнеситесь к этому моменту, так как очень часто именно в это время преступники могут скрыться или смешаться с заложниками.

Как помочь пострадавшему после захвата заложников

– Нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаждать расспросами.

– Не следует пытаться быстро переключить внимание пострадавшего на что-то другое. Человек должен отдавать себе отчет в том, что с ним действительно что-то случилось, должен выразить свою реакцию.

– Даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, что проблема просто уходит вглубь и потом обязательно проявится снова.

– Не мешайте человеку выговориться. Не нужно его останавливать, даже если он снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи и знакомым.

– Во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает плакать – не останавливайте его, дайте выплакаться. При этом лучше обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним – близкие люди.

– Мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не мешайте выплеснуть этот гнев. В таком случае весьма полезно, если человек жестикулирует, топает, или бьет кулаками подушку.

– Нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в себе.

Будьте внимательны и берегите себя!