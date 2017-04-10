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Как все успеть на Страстной: 10 важных советов

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Большинству из нас приходится сочетать работу, участие в богослужениях и бытовую подготовку к Пасхе. Как успеть все по хозяйству, не упустить главного, и не переутомиться.
Как все успеть на Страстной: 10 важных советов
Фото: kp.ua

1. Выбрать богослужения и составить свою “программу-минимум”.

Кто-то привык участвовать в литургии в Великий Четверг. А может быть, вы захотите побывать на тех службах, которые пропустили в прошлом году. Некоторые богослужения более длинные и напряженные, и на них не пойдешь с малышом, если поручить его некому. Спланируйте это.

2. Если вы объективно не успеваете, надо принять это и не заниматься самоукорением.

Ничто так не отравляет проживание Страстной и подготовку к Пасхе, как мысли о своей неорганизованности и никчемности. Делайте то, что можете!

3. Подстраивать хозяйственные планы под духовные и не отвлекаться.

Наиболее важные службы приходятся на конец недели, значит уборку нужно завершить в ее первые дни. Чтобы подготовка была успешной, не надо через каждые 10 минут присаживаться к компьютеру и выкладывать фоточки чистых окон и свежего теста. Будете потом писать драматический километровый пост о том, что ничего не успеваете.

4. Заранее решить, что будете готовить, составить список продуктов.

С ним будет проще не накупить с голодухи лишнего. Обильный и бездумно накрытый пасхальный стол (когда непонятно, кто ЭТО ВСЕ будет есть) чреват расстройством желудка и порчей продуктов. Лучше приготовить свеженькое в середине Светлой.

5. В начале недели закупить часть продуктов для пасхального стола.

Те, которые хорошо хранятся в холодильнике или не требуют холода. Гораздо проще по дороге со службы докупить творог и мясо, чем всю Великую пятницу проходить по магазинам.

6. Достать и подготовить формы, краску для яиц, украшения, скатерти, корзинки.

Выложите все это богатство перед собой и осмыслите, что у вас есть, чтобы в субботу не носиться в поисках нарядного полотенчика, попутно вспоминая, куда же вы дели те миленькие подставочки для свечей.

7. Печь куличи лучше во вторник или среду.

Они прекрасно сохранятся, а вы не загрузите конец недели. Да, это нарушает народную традицию “Сделай ВСЕ в Чистый Четверг”, зато позволит вам побывать на литургии и вечернем чтении 12-ти Страстных Евангелий.

8. Красить яйца можно поручить детям – они оценят доверие.

А вы отдохнете. Впрочем, это творческое занятие удачно вписывается в любые свободные два часа – даже в пятницу вечером. Если же ваши яйца – шедевры живописи, то лучше выбрать время в начале недели и хранить их в холодильнике.

9. Вовремя остановиться и прекратить дела, которые явно невозможно успеть за два дня до Пасхи.

Переклеивание обоев, стирка одеял, разбор захламленного балкона – не главные задачи Страстной недели. Все это подождет, и вы со спокойным сердцем разгребете эти завалы после Праздника.

10. Просить родных о конкретной помощи.

Разобрать уголок, посидеть с ребенком, пока вы будете на службе, сходить за продуктами, вымесить тесто. Не берите всю подготовку на себя, особенно, когда вам готовы помочь, но вы считаете, что лучше вас никто не справится. Можно проспать Пасху – со мной такое однажды случилось! Все кончилось хорошо, но лучше не повторять таких ошибок и не переутомляться.

Доброго пути к Празднику!

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