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Как вы докажете, что причина болезни – отсутствие прививки?

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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила наказывать неоплаченным больничным родителей, дети которых заболели из-за отказа от прививки. Сработает ли эта мера и как преодолеть проблему отказа от вакцинации.
Как вы докажете, что причина болезни – отсутствие прививки?

Карательные меры не работают

Анна Щербина – иммунолог-аллерголог, заместитель директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России

Анна Щербина

Карательные меры не работают, и эта инициатива – дорога в никуда. Противников вакцинации она не остановит: такие люди есть везде (это не только прерогатива России), и, конечно, они подвергают опасности не только своих детей, но и окружающих. Потому что когда уменьшается прослойка вакцинированных, увеличивается заболеваемость населения в целом, как например, случилось с ростом заболеваемости корью, которой долго не было в России.

И как вы докажете, что причина болезни – отсутствие прививки? Допустим, человек вакцинировал ребенка в полтора года и не ревакцинировал в шесть лет. Или врач на приеме сказал прийти через месяц, а через месяц ребенок заболел. Бывают очень редкие случаи – только 2% из 100%, когда ребенок при наличии прививки все равно заболевает, например, той же корью. Возможно, это пациент с иммунодефицитом, и у него не выработался иммунитет. Или этого ребенка забыли ревакцинировать. Может быть, вакцина оказалась не очень качественной. Всегда есть шанс, что человек попадет в эти два процента. И тогда что дальше – уже родитель пойдет в суд? Ситуация может дойти до абсурда.

Я категорически считаю, что все люди должны вакцинироваться и в детском возрасте, и во взрослом, потому что это наша ответственность перед нашими детьми и окружающими. Но думаю, эта инициатива не будет поддержана, потому что вопрос о необходимости прививок можно решить только информационным способом.

Я не сторонник пресечения свободы слова, но на нашем телевидении много передач, которые пропагандируют отказ от вакцинации под предлогом каких-то страшилок, при этом не приводят другие точки зрения. А было бы неплохо.

Надо создавать мотивацию у родителей примерами спасенных жизней

Ольга Демичева – врач-эндокринолог, один из основателей Московского центра паллиативной медицины и Лиги защиты прав врачей

Ольга Демичева

Некоторые инициативы, продиктованные благими намерениями, могут приводить к неожиданным, часто отрицательным, результатам.

Наивно полагать, что убежденный антипрививочник, поставленный перед выбором: деньги или благо для ребенка, выберет деньги. Родители, отказывающиеся прививать детей, пребывают в добросовестном заблуждении, считая прививки злом. Здесь нужна просветительская работа, социальная реклама, а не карательные меры.

В течение многих лет мы с коллегами ведем разъяснительную работу с нашими пациентами. Есть много предубеждений, ложной информации, мифов и страхов, связанных с профилактическими прививками. Антипрививочное движение – своего рода секта, ложными утверждениями влияющая на сознание людей, вовлекающая в свои ряды просвещенных родителей.

Чем больше антипрививочников, тем выше заболеваемость инфекционными болезнями, которых можно было избежать, а значит, избежать их осложнений и смертей от этих болезней.

Массовый отказ от прививок – это уже не личная проблема семьи, а общественная проблема. Есть дети, у которых по медицинским показаниям имеется отвод от прививок. Эти дети оказываются под ударом из-за большей вероятности распространения инфекций. А поскольку отвод от прививок дается не просто так, у этих детишек, если они заболевают, риск осложнений выше. Например, представьте, что речь идет о детях с онкозаболеваниями на химиотерапии.

Хочу отметить, что только грамотная организация просвещения родителей позволит преодолеть проблему отказа от прививок. Родители должны желать привить свое дитя от опасных болезней, чтобы защитить его здоровье. На чаше весов у врача всегда две истины: ожидаемая польза от медицинского назначения и возможные риски. Так вот, ожидаемая польза – защита от опасных болезней – в тысячи раз превышает риск возможных (крайне редких) осложнений. Это доказано серьезными исследованиями.

Если исследования родителям осмыслить трудно, то есть простой и яркий исторический пример – победа человечества над натуральной оспой. Сколько жизней спасено! Детских жизней.

Вот такими примерами надо создавать мотивацию у родителей, а не отказом в выплатах по больничному, тем более что доказать всякий раз причинно-следственную связь будет проблемно.

Голосую “за”

Антон Родионов, кардиолог, доцент лечебного факультета ПМГМУ им. Сеченова

Антон Родионов

За прошедшие десятилетия у населения сформировалось превратное впечатление, что ответственность за свое здоровье несет не сам пациент, а государство. Пациент может делать все, что ему заблагорассудится – курить, выпивать, отказываться от приема назначенных лекарств, отказываться от вакцинации и профосмотров, но как только «жареный петух клюнет», он немедленно вспоминает о своем праве на бесплатную медицинскую помощь, которая рассматривается как пожизненный бесплатный гарантийный ремонт.

То же самое относится и к «треугольнику» родители-ребенок-врач. Если маленький ребенок дернул свисающий шнур от телевизора, опрокинул на себя телевизор вместе с тумбой и погиб, угадайте, кто будет виноват? Родители? Ни в коем случае. Душу вынут из участкового педиатра: не провел инструктаж, не осмотрел жилье, не получил подпись…

В этот раз, кажется, впервые, государство решило напомнить пациенту, что ответственность за его здоровье лежит не только на системе здравоохранения, но и на нем самом. За последние годы многие инфекционные заболевания стали «управляемыми»: вакцинация с высокой степенью вероятности защищает от заболевания либо значительно снижает его тяжесть. Вакцинация – это не просто возможность защитить себя и своего ребенка от болезни, это еще и социальная обязанность гражданина: для снижения заболеваемости на уровне популяции необходима определенная иммунная прослойка (высокая доля привитых).

Социальные рекламы, образовательные проекты в СМИ – это очень важные каналы пропаганды вакцинации, но, увы, наш человек лучше всего понимает экономические рычаги воздействия. Поэтому голосую «за».

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