Как вырастить прихожан будущего?

Модульная система занятий, необычные акции, разнообразные формы работы, группа в соцсети. Современный лицей? Гимназия? Нет, воскресная школа в маленьком селе. Мы поговорили с её директором, Клеопатрой Владимировной Шутовой, о том, что сделано за пять лет работы школы «Херувим» в Александро-Калиново, как всё начиналось и к чему пришло.

«Ты что, ненормальный?»

Наша школа была организована в 2012 году. Настоятелю, отцу Владимиру Шутову, дали приход в 2004-м. Это был даже не приход, а здание, которое предстояло приспособить под храм, и пара бабушек. Тогда о воскресной школе не могло быть и речи, потому что негде было совершать литургии. Долгое время приводили всё в порядок, и только через восемь лет обустроили настолько, что можно было открыть школу.

Без поддержки прихожан осуществить такое дело сложно. В храм со всего села на тот момент ходили только пятеро детей, но, в принципе, можно было начать. Прихожане отреагировали на предложение создать воскресную школу своеобразно — спросили настоятеля: «Ты что, ненормальный?» Но это отца Владимира не обидело, он решил: пора. И мы стали заниматься.

Шестнадцатилетний директор

Начали с простого. Директором была наш регент. Нашли преподавателей, дело пошло. Но через время регент ушла в декрет, и меня поставили исполняющей обязанности директора школы. Мне тогда было 16 лет. Я вообще ничего не понимала, потому что ещё училась в школе, к тому же нужно было не только руководить, но и преподавать свой предмет — литературу.

С Божьей помощью приступила. Мы начали привлекать к делу специалистов. В селе их найти было нереально, поэтому искали в городе — Константиновке. Нашли двух, одна была директором общеобразовательной школы, имела большой опыт преподавания. Решили сделать директором воскресной школы её: всё-таки такой профессионал, а мне — дать возможность доучиться. Но не сложилось. Проблемой стала лень и формальное отношение к делу.

У этих специалистов не было желания работать с детьми. Люди прошли испытательный срок, всё было хорошо. А потом выяснилось, что им не хочется играть с детьми, занимать их. Такой подход не для нас. В итоге всё опять вернулось ко мне. Мы снова искали людей. Нашли, и теперь слаженно работаем. Да, проблемы бывают, но мы стараемся их решать.

Инновации

В нынешнем году мы перешли на модульное обучение. Теперь у нас каждое воскресенье посвящено одному предмету. У нас есть модуль стандартный и модуль настоятельский. Первый — это занятия с 8:30 до 12:00 по Закону Божьему, либо основам христианской нравственности, либо культуре речи. Всё воскресенье дети занимаются с одним преподавателем. Они изучают материал, обсуждают его, у педагога есть возможность ответить на все вопросы, которые интересуют детей (они у нас очень любознательные).

Ученики на занятиях играют в игры, участвуют в конкурсах, рисуют, смотрят и обсуждают видеоматериалы, работают в группах — у нас нет такого, чтобы дети сидели и просто слушали или бесконечно писали. Ещё один раз в месяц проводим занятия по субботам — изучаем основы православного богослужения. Дети присутствуют на литургии, читают и поют на клиросе, следят за свечами — делают всё, что необходимо на богослужении.

Настоятельский модуль начинается в 11:00. Это будет новый предмет — история Церкви. Теперь отец Владимир будет у нас преподавать. Ранее он только встречался с детьми, присутствовал на занятиях, беседовал. С нынешнего года он станет педагогом.

Идея модульной системы возникла у нашего настоятеля. Обычно это он у нас генерирует идеи. Прежде чем решиться на этот эксперимент, мы посоветовались с нашей прихожанкой — кандидатом филологических наук: можно ли применять такую форму работы в воскресной школе? Будет ли это эффективно? Она ответила, что это прогрессивный метод, популярный сейчас, и пробовать, конечно же, нужно. Учителя нашей школы обрадовались нововведению, поскольку теперь они смогут всё успевать.

Идеей отца Владимира было и самоуправление. Сначала он предложил её вокальному ансамблю, но они не решились, а я поразмышляла — и взялась попробовать. Дети сами выбрали старосту, и я теперь, если что-то нужно от учеников, обращаюсь не к преподавателям, а к представителю класса.

У нас изменились условия, в которых занимаются дети, появился новый класс для занятий и учительская.

Приходят, участвуют, обсуждают

С 10 сентября в нашей воскресной школе начался учебный год. Теперь преподаём пять предметов: основы христианской нравственности (он у нас в этом году изменится, ранее мы изучали его на примере житий святых, теперь это будут герои сказок), Закон Божий — неизменен, история Церкви, культура речи и основы православного богослужения.

Наша школа — это не сухие богословские науки. Мы ходим в гости к жителям села, гуляем, ездим в поездки, отмечаем день именинника. В прошлом году я запустила фотоконкурс: дети сбрасывают мне свои фото, мы их загружаем в группу в соцсети. Приглашаем желающих посмотреть, я показываю фото через проектор — а дети должны рассказать, что хотели показать снимком, в чём его особенность, какая история за ним стоит. Раньше они не умели презентовать свои фото, а теперь научились: готовят какие-то стихи или интересные рассказы о них. В итоге все получают призы.

Школа работает круглогодично, нет такого дня, чтобы мы были закрыты. Дети всегда могут прийти. Радует, что и родители стали иначе относиться к тому, что мы делаем. Раньше приходилось звонить, буквально зазывать: придите, посмотрите на своего ребёнка! А сейчас всё изменилось: приходят, участвуют, обсуждают. Осенью у нас всегда поездки — в Изюм, Святогорск. Теперь родители тоже хотят поехать с детьми.

Преподаватели тоже стали относиться к работе иначе: более творчески, с большей отдачей.

Увеличилось число детей. У нас половина учеников в своё время пришла потому, что их друзья им разрекламировали нашу школу. Причём так, что потом я не могла по селу пройти: все просились, даже посередине учебного года!

Я уверена: не надо заставлять детей ходить в воскресную школу. У нас был один такой мальчик, его мама хотела, чтобы он ходил. Причина, по которой она привела его к нам, — «я хочу, чтобы он не матерился». Я ответила, что не могу этому научить. Что если он грубо выражался, то и впредь будет. Мы, конечно, взяли его, но дело не пошло. У нас собираются дети, которые хотят заниматься. С ними работать радостно: у них есть желание, они ходят за нами, просят рассказать или показать что-то. Если у ребёнка не будет желания заниматься, мы с ним ничего не сможем сделать.

Не искать, а придумать

У нас при храме по-прежнему работают молодёжная организация «Сретение» и детско-юношеский вокальный ансамбль «Неразлучные друзья». В планах открытие компьютерных курсов. Футбольный клуб пока не работает, поскольку разъехались наши футболисты, а новые ещё не подросли.

У меня нет свободного времени. Помимо воскресной школы есть ещё много разных поручений при храме. К тому же я учусь в Донбасской государственной машиностроительной академии, специальность — бухгалтер. Я директор не только воскресной школы, но и православного летнего лагеря «Смоляне». На мне информационный отдел храма, командировки, решение хозяйственных вопросов. Где беру время на всё — даже не знаю. Просто верю, что, если Богу угодно, то Он даёт силы выполнить дело. А так — у меня ненормированный рабочий день, я могу работать и днём, и ночью. Помогает то, что я очень люблю своё дело.

А ещё очень хочется, чтобы у наших учеников было то, чего у нас в детстве не было.

Идеи мы берём «из головы». Я люблю не заимствовать, а придумывать своё. Бывает, что какие-то идеи находим в интернете, но это случается нечасто. Чем тратить время на то, чтобы что-то искать, мне проще придумать. Наши педагоги тоже делятся идеями, мы всё обсуждаем.

Кто заполнит храм завтра?

Дети, попав в школу, меняются. Это замечаем не только мы, но и родители. Нам даже звонят, благодарят за это.

У ребят изменилось отношение к храму: они знают, что это особое место, где нельзя ругаться и дурно себя вести. Даже делают замечания взрослым, которые этого не понимают. Они стали спокойнее, воспитаннее. Старшие присматривают за младшими. У них много любви, заботы по отношению друг к другу. Наши ученики очень трудолюбивы, любят помогать.

Какие у нас цели? Мы растим будущих прихожан, старосту, казначея, регента нашего храма. Готовим себе замену. У нас село, много прихожанок — это бабушки. Кто заполнит храм завтра? У нас нет цели просто занять детей, развлечь их. Мы так им и говорим. Тот, кто хочет просто где-то провести свободное время, может пойти в клуб. И дети понимают это.

Сельские дети мне нравятся тем, что они очень простые, доверчивые, открытые. С ними проще найти общий язык. Мне кажется, они менее избалованы. В городе всегда есть куда пойти. В селе не так: зимой в четыре часа уже темно, и они могут либо дома сидеть, либо прийти к нам. Мы всегда придумаем им занятие: показываем фильмы, устраиваем игры и конкурсы, однажды ночевали в храме, встречали рассвет. У детей было столько эмоций! Они до сих пор это вспоминают.

Ещё мы проведываем ветерана Великой Отечественной войны, обычно приезжаем 9 мая и 22 июня. Я всегда беру с собой разных учеников школы, чтобы они могли послушать его. Привозим какие-то подарки. Дети относятся к этому с трепетом. Ещё проведываем бабушек-пенсионерок. Детворе это нравится, ведь нас всегда ждут с радостью. Мы встречаемся за чаем, общаемся.

Раньше нас угощали, теперь мы сами научились печь печенье, поэтому приходим в гости со своими гостинцами. Ещё дети научились делать вареники. Летом мы налепили много с клубникой и вишней, заморозили — и до сих пор их едим. Учим готовить девочек, но мальчики обычно тоже не остаются в стороне. Зачастую всё это происходит летом, с началом учебного года у них больше занятий.

Принять подарок просто так

Ещё проводили акцию «С добром в сердце». Она проходит так: летом мы печём фирменное печенье с изюмом и орехами и делаем какую-нибудь поделку. Потом идём на улицу, встречаем прохожих, рассказываем, кто мы, дарим печенье и желаем хорошего дня. И просим, чтобы этот человек улыбнулся и понял, что этот день — хороший, в нём есть место добру и радости. Дети удивляются тому, что большинство взрослых спрашивают: «А что мы вам за это должны?» Не понимают, почему люди не могут принять подарок просто так.

К нам приходят дети из разных семей. Большинство до прихода в школу в храм не ходили. То есть родители их крестили, и на этом всё. Был случай у нас, когда маленькая девочка из невоцерковлённой семьи рассказала, что соблюдает пост. Я удивилась: эти люди никогда в храм не ходили. Она говорит: да, у меня и мама с папой тоже соблюдают. Оказалось, родители, видя веру ребёнка, тоже подключились. Стали готовить постную еду. Бывает так, что дети приводят родных в храм.

Ещё было: две девочки начали ходить в воскресную школу и однажды позвонили мне с вопросом: «Мы хотим причаститься, как нам подготовиться?» Я решила, что мы будем готовиться вместе. Побыли на вечерней службе, вычитали правило, утром мы дочитали то, что осталось, на исповедь шли тоже вместе, дети очень волновались. В итоге мы причастились.

Чтобы создать воскресную школу, нужно иметь дерзновение. Не бояться. Мне было очень страшно поначалу, но ничего, всё получилось. И, конечно, надо обязательно сотрудничать с настоятелем. Не надо страшиться, ведь иначе мы просто потеряем детей. Если мы их не займём, они уйдут в виртуальную жизнь. Поэтому желаю всем, работающим с детьми, помощи Божьей, веры, терпения и трудолюбия. Пусть у них всё получится!

Кто кого учит? Преподаватель культуры речи воскресной школы «Херувим» Диана Николаевна Харченко: В воскресную школу «Херувим» я попала в марте 2015 года. Меня пригласил работать настоятель храма, отец Владимир Шутов. Мы с семьёй как раз приехали из России, куда возили на лечение ребёнка. Еще там мы стали часто посещать храм. Когда вернулись, я собиралась отдать дочку в воскресную школу в Константиновке, так как не знала, что при нашем храме тоже действует школа для детей. Предложение отца Владимира долго не обдумывала, согласилась сразу. С детьми не пришлось знакомиться долго, потому что большая их часть — это учащиеся общеобразовательной школы, в которой я работаю уже много лет. Обстановка в «Херувиме» дружественная, добрая. Дети замечательные. Можно сказать, что поначалу они меня учили, а не я их. Занятия проходили в неформальной обстановке: мы занимались не только литературой, но и креативным рукоделием. Даже не заметила, как влилась в коллектив, который стал для меня второй семьей. Моей дочери очень нравится ходить в храм, она любит своих подруг и друзей по воскресной школе. Мы с ней узнали много нового. Я до сих пор учусь, познаю всё новые и новые стороны христианской жизни. Счастлива, что судьба связала меня с такими людьми, благодарна нашему настоятелю, Светлане Владимировне и Клеопатре Владимировне за возможность реализоваться, расти и совершенствоваться. В нашей школе работают люди с открытой душой и сердцем, которые готовы помочь, понять, научить и подсказать. Где взять опыт работы с детьми? Преподаватель основ христианской нравственности Раиса Владимировна Литвиненко: Уже пять лет я преподаю курс «Основы христианской нравственности» в воскресной школе «Херувим». Иногда задаюсь вопросом: чему смогла научить детей за это время и чему научилась сама? По профессии я медсестра, педагогического образования не имею. Поэтому когда мне предложили работу в воскресной школе, отговаривалась, как могла: с детьми никогда не работала, никакого опыта в этом направлении нет. И вообще — пенсионерка, живу в другом городе, так что могу в любой момент перестать приезжать в храм святых Царственных мучеников. Отец Владимир благословил меня на этот нелёгкий труд, хотя я даже представить себя не могла в роли преподавателя. Но обратной дороги не было. Каждый урок готовила со слезами. Училась на собственных ошибках и искала решение учительских проблем. Как вести себя с детьми? Как донести до них изучаемый материал? Я, как Александр Матросов, бросалась на амбразуры этих проблем. К детям относилась как к внукам, старалась их чем-нибудь порадовать. Начала поздравлять их с днём тезоименитства, иногда просто так приносила что-нибудь вкусненькое. Надо мной даже подшучивали, что таким способом я пытаюсь завоёвывать любовь детей, но для меня главным было, чтобы они полюбили мой предмет и смогли понять, что в жизни главное. И вот, после нескольких лет обучения, на последнем звонке — 2017 мои ученики показали свои знания во время игры «Добродетели». Соревнуясь со своими родителями в знании добродетелей, они без запинки назвали основные из них и победили. Команда родителей была удивлена знаниями своих детей, а о некоторых добродетелях родители вообще слышали первый раз в жизни. В тот день я поняла, что мои преподавательские усилия увенчались успехом.

Записала Екатерина Щербакова