О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
21
сентября
в 19:00
Вторая встреча “Киноклуба Правмир”
Навигация
Важные темы:

Как вырастить прихожан будущего?

Источник: Горловская и Славянская епархия
|
Модульная система занятий, необычные акции, разнообразные формы работы, группа в соцсети. Современный лицей? Гимназия? Нет, воскресная школа в маленьком селе. Мы поговорили с её директором, Клеопатрой Владимировной Шутовой, о том, что сделано за пять лет работы школы «Херувим» в Александро-Калиново, как всё начиналось и к чему пришло.
Как вырастить прихожан будущего?

 

«Ты что, ненормальный?»

Наша школа была организована в 2012 году. Настоятелю, отцу Владимиру Шутову, дали приход в 2004-м. Это был даже не приход, а здание, которое предстояло приспособить под храм, и пара бабушек. Тогда о воскресной школе не могло быть и речи, потому что негде было совершать литургии. Долгое время приводили всё в порядок, и только через восемь лет обустроили настолько, что можно было открыть школу.

Без поддержки прихожан осуществить такое дело сложно. В храм со всего села на тот момент ходили только пятеро детей, но, в принципе, можно было начать. Прихожане отреагировали на предложение создать воскресную школу своеобразно — спросили настоятеля: «Ты что, ненормальный?» Но это отца Владимира не обидело, он решил: пора. И мы стали заниматься.

Клеопатра Шутова

Клеопатра Шутова

Шестнадцатилетний директор

Начали с простого. Директором была наш регент. Нашли преподавателей, дело пошло. Но через время регент ушла в декрет, и меня поставили исполняющей обязанности директора школы. Мне тогда было 16 лет. Я вообще ничего не понимала, потому что ещё училась в школе, к тому же нужно было не только руководить, но и преподавать свой предмет — литературу.

С Божьей помощью приступила. Мы начали привлекать к делу специалистов. В селе их найти было нереально, поэтому искали в городе — Константиновке. Нашли двух, одна была директором общеобразовательной школы, имела большой опыт преподавания. Решили сделать директором воскресной школы её: всё-таки такой профессионал, а мне — дать возможность доучиться. Но не сложилось. Проблемой стала лень и формальное отношение к делу.

У этих специалистов не было желания работать с детьми. Люди прошли испытательный срок, всё было хорошо. А потом выяснилось, что им не хочется играть с детьми, занимать их. Такой подход не для нас. В итоге всё опять вернулось ко мне. Мы снова искали людей. Нашли, и теперь слаженно работаем. Да, проблемы бывают, но мы стараемся их решать.

Инновации

В нынешнем году мы перешли на модульное обучение. Теперь у нас каждое воскресенье посвящено одному предмету. У нас есть модуль стандартный и модуль настоятельский. Первый — это занятия с 8:30 до 12:00 по Закону Божьему, либо основам христианской нравственности, либо культуре речи. Всё воскресенье дети занимаются с одним преподавателем. Они изучают материал, обсуждают его, у педагога есть возможность ответить на все вопросы, которые интересуют детей (они у нас очень любознательные).

Ученики на занятиях играют в игры, участвуют в конкурсах, рисуют, смотрят и обсуждают видеоматериалы, работают в группах — у нас нет такого, чтобы дети сидели и просто слушали или бесконечно писали. Ещё один раз в месяц проводим занятия по субботам — изучаем основы православного богослужения. Дети присутствуют на литургии, читают и поют на клиросе, следят за свечами — делают всё, что необходимо на богослужении.

Воскресная школа ХерувимНастоятельский модуль начинается в 11:00. Это будет новый предмет — история Церкви. Теперь отец Владимир будет у нас преподавать. Ранее он только встречался с детьми, присутствовал на занятиях, беседовал. С нынешнего года он станет педагогом.

Идея модульной системы возникла у нашего настоятеля. Обычно это он у нас генерирует идеи. Прежде чем решиться на этот эксперимент, мы посоветовались с нашей прихожанкой — кандидатом филологических наук: можно ли применять такую форму работы в воскресной школе? Будет ли это эффективно? Она ответила, что это прогрессивный метод, популярный сейчас, и пробовать, конечно же, нужно. Учителя нашей школы обрадовались нововведению, поскольку теперь они смогут всё успевать.

Идеей отца Владимира было и самоуправление. Сначала он предложил её вокальному ансамблю, но они не решились, а я поразмышляла — и взялась попробовать. Дети сами выбрали старосту, и я теперь, если что-то нужно от учеников, обращаюсь не к преподавателям, а к представителю класса.

У нас изменились условия, в которых занимаются дети, появился новый класс для занятий и учительская.

Приходят, участвуют, обсуждают

С 10 сентября в нашей воскресной школе начался учебный год. Теперь преподаём пять предметов: основы христианской нравственности (он у нас в этом году изменится, ранее мы изучали его на примере житий святых, теперь это будут герои сказок), Закон Божий — неизменен, история Церкви, культура речи и основы православного богослужения.

Воскресная школа ХерувимНаша школа — это не сухие богословские науки. Мы ходим в гости к жителям села, гуляем, ездим в поездки, отмечаем день именинника. В прошлом году я запустила фотоконкурс: дети сбрасывают мне свои фото, мы их загружаем в группу в соцсети. Приглашаем желающих посмотреть, я показываю фото через проектор — а дети должны рассказать, что хотели показать снимком, в чём его особенность, какая история за ним стоит. Раньше они не умели презентовать свои фото, а теперь научились: готовят какие-то стихи или интересные рассказы о них. В итоге все получают призы.

Школа работает круглогодично, нет такого дня, чтобы мы были закрыты. Дети всегда могут прийти. Радует, что и родители стали иначе относиться к тому, что мы делаем. Раньше приходилось звонить, буквально зазывать: придите, посмотрите на своего ребёнка! А сейчас всё изменилось: приходят, участвуют, обсуждают. Осенью у нас всегда поездки — в Изюм, Святогорск. Теперь родители тоже хотят поехать с детьми.

Преподаватели тоже стали относиться к работе иначе: более творчески, с большей отдачей.

Увеличилось число детей. У нас половина учеников в своё время пришла потому, что их друзья им разрекламировали нашу школу. Причём так, что потом я не могла по селу пройти: все просились, даже посередине учебного года!

Я уверена: не надо заставлять детей ходить в воскресную школу. У нас был один такой мальчик, его мама хотела, чтобы он ходил. Причина, по которой она привела его к нам, — «я хочу, чтобы он не матерился». Я ответила, что не могу этому научить. Что если он грубо выражался, то и впредь будет. Мы, конечно, взяли его, но дело не пошло. У нас собираются дети, которые хотят заниматься. С ними работать радостно: у них есть желание, они ходят за нами, просят рассказать или показать что-то. Если у ребёнка не будет желания заниматься, мы с ним ничего не сможем сделать.

 

Воскресная школа ХерувимНе искать, а придумать

У нас при храме по-прежнему работают молодёжная организация «Сретение» и детско-юношеский вокальный ансамбль «Неразлучные друзья». В планах открытие компьютерных курсов. Футбольный клуб пока не работает, поскольку разъехались наши футболисты, а новые ещё не подросли.

У меня нет свободного времени. Помимо воскресной школы есть ещё много разных поручений при храме. К тому же я учусь в Донбасской государственной машиностроительной академии, специальность — бухгалтер. Я директор не только воскресной школы, но и православного летнего лагеря «Смоляне». На мне информационный отдел храма, командировки, решение хозяйственных вопросов. Где беру время на всё — даже не знаю. Просто верю, что, если Богу угодно, то Он даёт силы выполнить дело. А так — у меня ненормированный рабочий день, я могу работать и днём, и ночью. Помогает то, что я очень люблю своё дело.

А ещё очень хочется, чтобы у наших учеников было то, чего у нас в детстве не было.

Идеи мы берём «из головы». Я люблю не заимствовать, а придумывать своё. Бывает, что какие-то идеи находим в интернете, но это случается нечасто. Чем тратить время на то, чтобы что-то искать, мне проще придумать. Наши педагоги тоже делятся идеями, мы всё обсуждаем.

Воскресная школа ХерувимКто заполнит храм завтра?

Дети, попав в школу, меняются. Это замечаем не только мы, но и родители. Нам даже звонят, благодарят за это.

У ребят изменилось отношение к храму: они знают, что это особое место, где нельзя ругаться и дурно себя вести. Даже делают замечания взрослым, которые этого не понимают. Они стали спокойнее, воспитаннее. Старшие присматривают за младшими. У них много любви, заботы по отношению друг к другу. Наши ученики очень трудолюбивы, любят помогать.

Какие у нас цели? Мы растим будущих прихожан, старосту, казначея, регента нашего храма. Готовим себе замену. У нас село, много прихожанок — это бабушки. Кто заполнит храм завтра? У нас нет цели просто занять детей, развлечь их. Мы так им и говорим. Тот, кто хочет просто где-то провести свободное время, может пойти в клуб. И дети понимают это.

Сельские дети мне нравятся тем, что они очень простые, доверчивые, открытые. С ними проще найти общий язык. Мне кажется, они менее избалованы. В городе всегда есть куда пойти. В селе не так: зимой в четыре часа уже темно, и они могут либо дома сидеть, либо прийти к нам. Мы всегда придумаем им занятие: показываем фильмы, устраиваем игры и конкурсы, однажды ночевали в храме, встречали рассвет. У детей было столько эмоций! Они до сих пор это вспоминают.

Воскресная школа ХерувимЕщё мы проведываем ветерана Великой Отечественной войны, обычно приезжаем 9 мая и 22 июня. Я всегда беру с собой разных учеников школы, чтобы они могли послушать его. Привозим какие-то подарки. Дети относятся к этому с трепетом. Ещё проведываем бабушек-пенсионерок. Детворе это нравится, ведь нас всегда ждут с радостью. Мы встречаемся за чаем, общаемся.

Раньше нас угощали, теперь мы сами научились печь печенье, поэтому приходим в гости со своими гостинцами. Ещё дети научились делать вареники. Летом мы налепили много с клубникой и вишней, заморозили — и до сих пор их едим. Учим готовить девочек, но мальчики обычно тоже не остаются в стороне. Зачастую всё это происходит летом, с началом учебного года у них больше занятий.

Принять подарок просто так

Ещё проводили акцию «С добром в сердце». Она проходит так: летом мы печём фирменное печенье с изюмом и орехами и делаем какую-нибудь поделку. Потом идём на улицу, встречаем прохожих, рассказываем, кто мы, дарим печенье и желаем хорошего дня. И просим, чтобы этот человек улыбнулся и понял, что этот день — хороший, в нём есть место добру и радости. Дети удивляются тому, что большинство взрослых спрашивают: «А что мы вам за это должны?» Не понимают, почему люди не могут принять подарок просто так.

К нам приходят дети из разных семей. Большинство до прихода в школу в храм не ходили. То есть родители их крестили, и на этом всё. Был случай у нас, когда маленькая девочка из невоцерковлённой семьи рассказала, что соблюдает пост. Я удивилась: эти люди никогда в храм не ходили. Она говорит: да, у меня и мама с папой тоже соблюдают. Оказалось, родители, видя веру ребёнка, тоже подключились. Стали готовить постную еду. Бывает так, что дети приводят родных в храм.

Ещё было: две девочки начали ходить в воскресную школу и однажды позвонили мне с вопросом: «Мы хотим причаститься, как нам подготовиться?» Я решила, что мы будем готовиться вместе. Побыли на вечерней службе, вычитали правило, утром мы дочитали то, что осталось, на исповедь шли тоже вместе, дети очень волновались. В итоге мы причастились.

Чтобы создать воскресную школу, нужно иметь дерзновение. Не бояться. Мне было очень страшно поначалу, но ничего, всё получилось. И, конечно, надо обязательно сотрудничать с настоятелем. Не надо страшиться, ведь иначе мы просто потеряем детей. Если мы их не займём, они уйдут в виртуальную жизнь. Поэтому желаю всем, работающим с детьми, помощи Божьей, веры, терпения и трудолюбия. Пусть у них всё получится!

Воскресная школа Херувим

Кто кого учит?

Преподаватель культуры речи воскресной школы «Херувим» Диана Николаевна Харченко:

В воскресную школу «Херувим» я попала в марте 2015 года. Меня пригласил работать настоятель храма, отец Владимир Шутов. Мы с семьёй как раз приехали из России, куда возили на лечение ребёнка. Еще там мы стали часто посещать храм. Когда вернулись, я собиралась отдать дочку в воскресную школу в Константиновке, так как не знала, что при нашем храме тоже действует школа для детей. Предложение отца Владимира долго не обдумывала, согласилась сразу. С детьми не пришлось знакомиться долго, потому что большая их часть — это учащиеся общеобразовательной школы, в которой я работаю уже много лет.

Обстановка в «Херувиме» дружественная, добрая. Дети замечательные. Можно сказать, что поначалу они меня учили, а не я их. Занятия проходили в неформальной обстановке: мы занимались не только литературой, но и креативным рукоделием. Даже не заметила, как влилась в коллектив, который стал для меня второй семьей. Моей дочери очень нравится ходить в храм, она любит своих подруг и друзей по воскресной школе. Мы с ней узнали много нового.

Я до сих пор учусь, познаю всё новые и новые стороны христианской жизни. Счастлива, что судьба связала меня с такими людьми, благодарна нашему настоятелю, Светлане Владимировне и Клеопатре Владимировне за возможность реализоваться, расти и совершенствоваться. В нашей школе работают люди с открытой душой и сердцем, которые готовы помочь, понять, научить и подсказать.

 

Воскресная школа ХерувимГде взять опыт работы с детьми?

Преподаватель основ христианской нравственности Раиса Владимировна Литвиненко:

Уже пять лет я преподаю курс «Основы христианской нравственности» в воскресной школе «Херувим». Иногда задаюсь вопросом: чему смогла научить детей за это время и чему научилась сама?

По профессии я медсестра, педагогического образования не имею. Поэтому когда мне предложили работу в воскресной школе, отговаривалась, как могла: с детьми никогда не работала, никакого опыта в этом направлении нет. И вообще — пенсионерка, живу в другом городе, так что могу в любой момент перестать приезжать в храм святых Царственных мучеников. Отец Владимир благословил меня на этот нелёгкий труд, хотя я даже представить себя не могла в роли преподавателя.

Но обратной дороги не было. Каждый урок готовила со слезами. Училась на собственных ошибках и искала решение учительских проблем. Как вести себя с детьми? Как донести до них изучаемый материал? Я, как Александр Матросов, бросалась на амбразуры этих проблем.

К детям относилась как к внукам, старалась их чем-нибудь порадовать. Начала поздравлять их с днём тезоименитства, иногда просто так приносила что-нибудь вкусненькое. Надо мной даже подшучивали, что таким способом я пытаюсь завоёвывать любовь детей, но для меня главным было, чтобы они полюбили мой предмет и смогли понять, что в жизни главное.

И вот, после нескольких лет обучения, на последнем звонке — 2017 мои ученики показали свои знания во время игры «Добродетели». Соревнуясь со своими родителями в знании добродетелей, они без запинки назвали основные из них и победили. Команда родителей была удивлена знаниями своих детей, а о некоторых добродетелях родители вообще слышали первый раз в жизни. В тот день я поняла, что мои преподавательские усилия увенчались успехом.

Записала Екатерина Щербакова

Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Благотворительный фонд
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
10% собрано / 194465 руб. осталось
Городецкий Артем: Остановить рак
Городецкий Артем: Остановить рак
59% собрано / 105461 руб. осталось
Статьи Дня
Даже в условиях жесткого прессинга человек может оставаться самим собой
Оксана Головко

Протоиерей Александр Балыбердин о том, что делать, когда опускаются руки

У каждого из нас есть генетический близнец
Настя Дмитриева

Иногда он становится последним шансом на жизнь

9 типичных проблем детей в средней школе
Ксения Кнорре Дмитриева

Отсутствие ярких учителей, подростковый протест и бесконечный интернет

самое читаемое

Переписка с Галей8,258

Я была уверена, что справлюсь с материнством «на ура»7,193

Просто не успела обернуться, чтобы тебя как следует разглядеть6,707

Три месяца, но вместе6,092

Больше всего молитесь за мир!5,676

Нюта Федермессер: Мы виноваты, что слишком поздно начинаем говорить правду4,677

До встречи, Федор Ефимович!4,082

Как вы докажете, что причина болезни – отсутствие прививки?2,849

Анна Данилова: Правмир – это не СМИ в классическом понимании2,633

Умер психотерапевт Федор Василюк2,034

лучшие авторы

Новостная служба15,602

Лидия Мониава8,258

Татьяна Мишкина7,193

Дарья Рощеня6,715

Катерина Гордеева6,707

Анна Резникова6,092

Игумения Феосемни (Димца)5,674

Нюта Федермессер4,677

Надежда Прохорова2,849

Ксения Кнорре Дмитриева1,918

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть