Капитан Сафиулин, предотвративший на Пасху теракт, посмертно награжден Орденом Мужества

1 ноября. ПРАВМИР. Капитан ФСБ Альберт Сафиулин, предотвративший теракт в Моздоке во время празднования Пасхи в 2017 году, посмертно награжден Орденом Мужества.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Мужества капитана ФСБ Альберта Сафиулина, предотвратившего теракт в Моздоке во время празднования Пасхи в 2017 году. Орден за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присужден посмертно – капитан Сафиулин обезвредил террориста ценой своей жизни, сообщает ИА «Курган».

Альберт Сафиулин родился и вырос в Альменевском районе Курганской области. В 2017 году он проходил службу на Северном Кавказе. 16 апреля, во время празднования Пасхи, капитан получил информацию о подготовке теракта в Моздокском районе Северной Осетии – смертник собирался совершить самоподрыв в месте проведения праздничных мероприятий.

Офицер обнаружил преступника и принял решение немедленно его задержать. Он смог заблокировать террориста в служебном автомобиле, где тот и произвел самоподрыв. Капитан не допустил совершения теракта, но погиб сам, получив многочисленные ранения. На момент гибели Альберту Сафиулину было 36 лет.

Управление ФСБ России по Курганской области выразило искренние соболезнования семье и родственникам героя, который пожертвовал своей жизнью ради спасения многих мирных людей.