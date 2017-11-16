Католическое Рождество стало в Украине выходным днем

Народные депутаты внесли его в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины. В свою очередь 2 мая из выходных дней исключили, сообщает Interfax.
“С принятием этого законопроекта Рождество Христово будет отмечаться в Украине дважды – по Григорианскому календарю 25 декабря и по Юлианскому – 7 января”, – заявила глава комитета по вопросам социальной политики Людмила Денисова.
В пользу такого решение свои голоса отдали 238 депутатов Верховной рады.
По информации «Союза православный журналистов», в Украине около 800 тысяч католиков латинского обряда, которые празднуют Рождество 25 декабря. По данным Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, ее прихожанами являются 35 млн верующих – более 80% населения.