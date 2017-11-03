Казанская икона Богоматери: история, чудеса, молитвы

Какие молитвы читать перед Казанской иконой Богоматери? Какие чудеса она являла в прошлом? Что о ней вообще известно? Ответы на эти вопросы в данной статье.

1579 год, лето. Белое немилосердно палящее солнце, пыль столбом по дорогам Казани. Пыль и пепел – неделю назад здесь полыхал страшный пожар. Начался он около церкви Николы, перекинулся на Кремль Казанский. Долгие часы полыхало зарево, причитали женщины, плакали дети – а ну как на дома перекинется, что будет?!

А многие злорадно посмеивались – где же ваш Бог был, что церковь-то сгорела? Видно, врут все попы ваши – вон полыхало-то как. И что скажешь на это? И ведь правда, многие в те дни в вере своей усомнились – может быть, неугодно Богу, что обращаются ко Христу из ислама? “Вера Христова, – говорит летописец, – сделалась притчею и поруганием”…

В том огне остались без крова многие семьи, но – делать нечего, никто сгоревшего не вернет, а строить надо скоро – к зиме успеть. Спешил с постройкой в числе прочих погорельцев и стрелец Даниил Онучин. У Даниила была дочка Матрона. Ей родительские скорби были меньше понятны: для детей и пожар – вполне забавно, столько всего остается после – где стеклышко красивое, где камешек невиданный. Только к вечеру, когда спать ложиться, вспоминается, что после пожара всё не так, непривычно.



Одной ночью Матреша проснулась от невиданного: явилась ей во сне Сама Матерь Божия – Пресвятая Богородица. И не просто явилась, а повелела Свою икону из-под земли достать. Осияла светом ярким – и проснулась девочка.

Всё-то у вас сны да видения, всё-то вам мерещится, всё чудеса у вас нескончаемые – скажет скептик, читающий эти строки. И предвосхитит наш рассказ, ведь именно так девятилетней Матреше и ответили домашние.

«Сны бывают иногда от Бога, но видения только святым бывают, так что лучше снам значения не придавать», – сказали родители. И были правы. Только всё же сон тот был видением, ведь повторился он во второй раз и на третью ночь. Тогда родители решили проверить слова девочки.

Матреша с матерью отправились на то место, где, как помнила девочка из сна, должна была находиться икона. Начали копать. Еще глубже, еще – неужели она! И точно – икона Пресвятой Богородицы.

Очистили ее от пыли, земли. Но как же она там оказалась? Видимо, еще давно тайные исповедники христианства в иноверческом стане так спрятали икону Царицы Небесной.

Весть о чудесном обретении иконы пронеслась быстрее, чем самая быстрая птица, и вот уже к этому дивному месту спешат священники окрестных храмов, архиепископ Иеремия, благоговейно принимая икону, торжественно переносит ее в храм святителя Николая, откуда после молебна перенесли ее с крестным ходом в Благовещенский собор – первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Сразу стало ясно, что икона чудотворная – уже во время крестного хода обрели зрение два казанских слепца. Мы даже знаем их имена: Иосиф и Никита.

И те, кто еще несколько дней назад насмехался над православной верой, смущенно спешили к иконе с просьбами – Царица Небесная, помоги, вразуми, исцели!

Эти чудеса стали первыми в длинном списке чудес и исцелений. История обретения иконы так поразила царя Ивана Грозного, что он повелел воздвигнуть Казанский собор и основать женский монастырь. Там спустя некоторое время приняли монашеский постриг Матрона и ее мама.

Образ Казанской Пресвятой Богородицы по типу относится к иконам Одигитрии – Путеводительницы, и действительно, многим нашим соотечественникам она не раз указывала верный путь. Так, с Казанской иконой двинулось на Москву ополчение, освободившее город от самозванцев Смутного времени.

В 1611 году, зимою, святая чудотворная Казанская икона Божией Матери возвращалась в Казань, но на пути туда, в Ярославле, ее встретило ополчение из Нижнего Новгорода, собранное Мининым, над которым принял начальство князь Пожарский и которое, узнав о чудесах, совершенных от иконы в Москве, взяло ее с собою и постоянно молилось перед нею, прося усердную Небесную Заступницу рода христианского о ниспослании им помощи.

Пресвятая Богородица явила Свою милость – взяла под Свой Покров верных сынов отечества, и с Ее помощию Россия была спасена от своих врагов.

Прибывшее к Москве с князем Пожарским ополчение встретило много непреодолимых для человеческих сил препятствий, а именно: нужно было взять хорошо укрепленный и упорно защищаемый поляками город, отбить подошедшее к Москве свежее, многочисленное польское войско, усмирить своеволие и буйство русских отрядов, встретивших прибывшее ополчение почти с ненавистью и выказывавших им лишь вражду и измену. Кроме того, отсутствие продовольствия в разоренной местности и недостаток оружия производили сильный упадок мужества в прибывшем войске.

И многие из верных сынов отечества, теряя последнюю искру надежды, в глубокой горести восклицали: «Прости, свобода отечества! Прости, Кремль священный! Мы всё сделали для твоего освобождения; но, видно, Богу неугодно благословить наше оружие победой!»

Решившись на последнюю попытку освободить дорогое отечество от врагов, но не надеясь на собственные силы, всё войско и народ обратились с молитвою к Господу и Пречистой Его Матери, установив для сего особое торжественное молебствие и строго соблюдая трехдневный пост.

Бог услышал молитвенный вопль пекущихся об отечестве и неприкосновенности Православной Церкви и явил им Свою милость. Находившемуся в тяжком плену у поляков, в занятом ими Московском Кремле, приехавшему в Россию с греческим митрополитом Иеремиею больному архиепископу Елассонскому Арсению явился во сне преподобный Сергий и объявил, что, по молитвам Божией Матери и великих чудотворцев Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, Господь в следующий же день низложит врагов и возвратит спасенную Россию сынам ее, и для уверения в исполнении своих слов даровал Арсению исцеление.

Ободренные радостною вестью, русские воины призвали на помощь Царицу Небесную и мужественно приступили к Москве, и – 22-го октября 1612 года освободили Китай-город, а через два дня взяли и самый Кремль. Поляки бежали.

На другой же день, в воскресенье, русское воинство и все жители Москвы, в благодарность за избавление свое от врагов, совершили торжественный крестный ход на Лобное место, неся чудотворную икону Божией Матери, священные хоругви и другие московские святыни. Духовная процессия эта была встречена из Кремля архиепископом Арсением с чудотворной Владимирской иконой Богоматери, сохраненной им в плену. Увидев сию икону, воины и народ преклонили колена и со слезами радости целовали святое изображение своей Заступницы.

В память столь чудесного избавления Москвы от поляков, по соизволению царя Михаила Феодоровича и благословению отца его, митрополита, впоследствии патриарха Филарета, установлено Церковию ежегодно 22 октября совершать в Москве празднование Казанской иконе Божией Матери с крестным ходом.

Сначала крестный ход совершался в церковь Введения Божией Матери на Лубянке, где находился дом князя Пожарского, а по устроении нового храма, в честь Казанской иконы Божией Матери, построенного на средства князя Пожарского (что ныне Казанский собор, на Воскресенской площади), крестный ход уже совершается в соборе. Туда же перенесена была самим князем Пожарским и чудотворная икона, бывшая с ним в рядах войска.

Многие списки с Казанской иконы прославились в свое время чудесами: Тобольская, Каплуновская, Вознесенская и другие.

Тропарь Казанской иконе Богоматери, глас 4 Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, / и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, / иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно надежду имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: // Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим. Кондак Казанской иконе Богоматери, глас 8 Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, / скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы. / Ускорим на молитву, и потщимся на покаяние: / источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица, / предваряет на помощь, и избавляет от великих бед и зол, // благонравныя и богобоящияся рабы Своя. Молитва перед Казанской иконой Богоматери О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит Церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Тобольская икона. Чудотворная икона сия находится в Тобольске в кафедральном соборе. Она явилась в 1661 году. В том году 8 июля в Тобольске, в Знаменском монастыре, в день празднования Казанской иконы, на утрене, когда иеродиакон Иоанникий читал сказание о явлении иконы Пресвятой Богородицы в Казани и дошел до того места, где сказано, что архиепископ казанский прежде не веровал явлению иконы, потом пред всем народом молил Пречистую Владычицу о прощении своего греха, он вдруг в беспамятстве упал на пол вместе с аналоем.

Когда же опомнился, тотчас потребовал духовника и открыл ему следующее:

«Июня 21-го, после утрени, я пришел в свою келью и заснул. Вдруг вижу – приходит ко мне святитель в полном облачении, подобный Иоанну Златоусту; я почел его за митрополита Филиппа. Святитель сказал мне: «Встань и скажи архимандриту, воеводе и всему народу, чтобы недалеко от Трехсвятительской церкви в городе построили церковь во имя Казанской Божией Матери, построили бы ее в три дня, а в четвертый освятили и внесли в нее образ Богородицы Казанской – тот самый, который теперь стоит в паперти этой Трехсвятительской церкви в чулане, лицом к стене. Скажи, чтобы сему образу праздновали в городе. Бог за грехи ваши прогневался на вас, вы сквернословите и своим сквернословием, как смрадом, наполняете воздух: это – зловоние и Богу и людям; но Владычица наша со всеми святыми молила Сына Своего Христа Бога нашего о граде вашем и о всём народе, дабы Он отвратил праведный гнев Свой». Но я, встав от сна, изумился, а никому ничего не сказал. Немного спустя, когда я был в своей келье и стал писать ирмосы: Преукрашенная божественною славою, – вдруг ко мне вошел тот же святитель и милостиво сказал мне: «Почему же ты не поведал того, что сказано было тебе от Пресвятой Богородицы чрез меня, Ее служителя?» – и сам исчез. Я от страха упал на землю, прославил Бога, но сказать о видении побоялся, чтобы не вышло смятения в народе, и из опасения, что мне не поверят. Чрез несколько дней во время моего сна святитель опять явился мне и сказал уже со гневом: «Почему же ты не сказал повеленного тебе? Из-за твоего пренебрежения гнев Божий грядет на град ваш за грехи ваши. Хлеб ваш гниет, а вода топит – встань скорее и поведай архимандриту, воеводе и всему народу; если не скажешь, то вскоре лишишься жизни. Если горожане послушаются, то милость Божия будет на граде вашем и его окрестностях; если же не послушают, то тяжко будет граду вашему: скот ваш изомрет, от дождей вода разнесет дома ваши, и все вы исчезнете, как черви, а образ Богоматери прославится в другом месте». Но и об этом третьем явлении я не сказал никому, и вот июля 6-го, когда после вечернего пения я пришел в келью и лег спать, заснул я легким сном и слышу – в монастыре чудный звон в два колокола и пение необычайных голосов: возвеличим Тя, Пренепорочную Матерь Бога нашего. Один из поющих сказал мне: «За то, что ты не сказал повеленного тебе, завтра же будешь наказан пред всем народом». И вот когда на утрене я начал читать о явлении чудотворного образа Богоматери в Казани, увидел, что являвшийся мне прежде святитель идет с паперти и благословляет народ на обе стороны; пришед в трапезу, также благословляя людей, подошел ко мне и сказал: «Ты читаешь это и почему не веришь сам? Тот образ был в земле, а этот стоит в паперти лицом к стене; почему же ты не поведал о нем?» И он, погрозив мне рукою, сказал: «Будь отныне дряхл до тех пор, пока совершится божественное дело». Сказав сие, он стал невидим, а я от страха пал на землю и вот уже теперь повествую вам».

Народ, узнав о чудных явлениях, со слезами прославлял милость Пресвятой Богородицы, и все с усердием с крестным ходом отнесли икону на место, где указано было строить церковь, и церковь была построена в три дня и на четвертый освящена. До построения церкви, замечает повествователь, были дожди проливные и вода прибывала в речках, как в весеннее время, а когда начали строить церковь, стало вёдро; хлебы и овощи с того времени поправились.

Каплуновская-Казанская икона. Эта икона находится в сельце Каплуновке, Харьковской епархии. Явилась в 1689 году следующим образом.

Священнику этого сельца, отличавшемуся особенно благочестивою жизнию Иоанну Уманову явился во сне некто, украшенный сединами старец, и сказал ему, что скоро придут к нему из Москвы иконописцы с иконами, и чтобы он у старейшего из них по летам из связки икон приобрел для себя восьмую по счету, Казанскую икону Пресвятой Богородицы. «От нее ты получишь благодать и милость», – прибавил старец.

Священник так и сделал, но предварительно пред этим он строго постился. Скоро последовало новое видение во сне священнику Уманову: явилась Сама Пресвятая Богородица и повелела икону поставить в церковь. Священник сообщил о своем видении народу и с торжеством перенес икону в церковь, и с этого времени от иконы стали совершаться чудеса. Икону назвали Каплуновскою.

В 1709 году, когда император Петр Великий воевал со шведским королем Карлом XII, то вызвал к себе в Харьков к армии священника с Каплуновскою иконою и велел носить ее пред полками, а сам со слезами молился пред нею Царице Небесной о помощи.

Между тем король Карл, остановившись со своим войском около Каплуновки, поместился с изменником гетманом Мазепою в доме священника Иоанна. Тогда некоторые из его буйных воинов хотели было сжечь церковь. Обложили ее соломою и дровами, но как ни старались поджечь, ни дрова, ни солома не загорались.

Узнав о таком чуде и еще о том, что святая икона находится в русском лагере, Карл сказал Мазепе: «Если не могли зажечь церковь и без иконы, то там, где находится она, ненадежно нам будет». Так действительно и случилось. Полтавская битва доставила Великому Петру победу над Карлом.

Есть чудотворная Каплуновская икона в слободе Козеевке, в 80-ти верстах от Харькова.

Нижнеломовская-Казанская икона. Эта икона явилась в 1643 году на источнике в двух верстах от города Нижнего Ломова Пензенской губернии. На месте ее явления сначала поставлена была часовня, а затем церковь и монастырь.

Карповская-Казанская икона. Эта икона находится в Курском Зибиченском монастыре. Сюда она принесена в 1725 году из Карповской пустыни.

Каташинская-Казанская икона. Эта икона явилась в 1622 году в роще близ села Белого Колодезя Черниговской губернии тамошнему священнику и поставлена им в сельскую церковь. В 1692 году тут был устроен мужской монастырь, названный Каташинским.

Вознесенская-Казанская икона. Она находится в Вознесенском женском монастыре в Москве, в Кремле. В первый раз она прославилась в 1689 году. Два раза она была в опасности сгореть, но чудесно была сохранена.

После молебна пред сею иконою забыли погасить свечу, свеча упала, и от нее обгорел аналой, на котором лежала икона, а сама икона, несмотря на то, что написана на полотне, осталась совершенно невредимою.

В другой раз, когда в 1701 году 19 июня был пожар в Московском Кремле и сгорел царский дворец и Вознесенский монастырь, икона чудесно сохранилась. Когда выносили утварь и иконы из соборного монастырского храма, то ее не вынесли, а между тем она оказалась вместе с другими вынесенными иконами; когда же, по окончании пожара, стали вносить вещи в собор, то увидели, что икона уже стоит на своем месте, хотя никто не вносил ее. И много чудесных исцелений было от сей иконы.

Павловская-Казанская икона. Эта икона находится в селе Павловском Московской губернии Звенигородского уезда. Она явилась на дереве, близ села, где построена часовня в память явления; внутри часовни находится колодезь, названный в народе святым.

Первое чудо от иконы было следующее. Один из крестьян села Павловского впал в жестокую болезнь от невоздержной жизни. В это время другому благочестивому крестьянину явилась во сне Пресвятая Богородица и повелела сказать больному, чтобы тот молился Ей об исцелении и сходил умыться на святой колодезь. Затем оставил бы невоздержанную жизнь, иначе он может погибнуть. Больной с большим усилием отправился к колодцу, умылся и – совершенно выздоровел.

Иркутская-Казанская икона. Она находится в Иркутске в Богоявленском соборе и прославилась многими чудотворениями. Ежегодно в апреле или мае после посева ярового хлеба носят ее с крестным ходом по соседним сельским крестьянским полям для освящения посевов. Этот крестный ход установлен издавна по случаю частых неурожаев хлеба по окрестным селам города Иркутска.

Каргопольская-Казанская икона. Эта чудотворная икона находится в городе Каргополе Олонецкой епархии, в Вознесенской церкви.

Она прославилась в 1714 году. Икона находилась в доме благочестивой вдовы Марфы Пономаревой, которая однажды во время молитвы пред иконою увидела, что из правого ока Пресвятой Богородицы истекает слеза, и в страхе сообщила об этом священнику. Икона перенесена была в церковь, и здесь два раза в непродолжительное время, в виду всех, из очей Богоматери показывались струи слез, о чем донесено было тогдашнему Новгородскому митрополиту Иову.

Ярославская-Казанская икона. Эта икона находится в Ярославле в женском Казанском монастыре. История прославления ее следующая.

В 1588 году 2 июля некоему благочестивому человеку по имени Герасим, в бытность его в Казани, было чудесное видение Самой Богородицы, и после того, когда он пожелал приобрести для себя Ее икону, то во сне услышал голос, указавший, где и какую икону приобрести, и затем идти в город Романов и там сказать жителям, чтобы они устроили храм во имя иконы. Герасим нашел икону, и лишь взял ее в руки, как правая рука его, болевшая с давнего времени, исцелилась.

Храм в Романове был устроен, и икона стояла там до 1604 года, когда Романов был взят литовцами. В это время один из них взял из церкви чудотворную икону и увез с собою в Ярославль. Здесь Сама Богородица явилась некоему диакону Елеазару и повелела в честь Ее воздвигнуть храм. Храм был воздвигнут, а затем при нем и монастырь.

Жителям Романова желалось возвратить к себе чудотворную икону, но граждане Ярославля просили царя Василия Иоанновича оставить ее в их городе, и царь, посоветовавшись с патриархом Гермогеном, грамотою от его лица утвердил желание последних, но с тем, чтобы они сделали точный список с чудотворной иконы для Романова. И саму чудотворную икону ежегодно носят из Ярославля в Романов.

Казанская, находящаяся в московском Симоновом монастыре. Эта икона была пожертвована в монастырь получившими ее на благословение от епископа Воронежского Тихона. По сторонам ее изображены святой Тихон, ангел святителя, сестра святителя Марфа и ее ангел.

Впервые прославилась она исцелением девицы-странницы Натальи, которой три раза являлась во сне икона, но она не знала, где ее найти. Наконец явился ей во сне иеросхимонах Симонова монастыря Алексий с самим образом и сказал, что икона стоит в монастыре в соборной церкви на правой стороне. Икона была найдена, и больная после молитвы пред нею получила исцеление.

Впоследствии в честь ее и для нее был устроен при соборном монастырском храме особый придел. От иконы было много чудес.

Казанская, находящаяся в Вышенской пустыни. Эта икона в 1812 году была привезена из Москвы в Тамбовский Вознесенский девичий монастырь монахинею Миропиею, которая, по случаю разорения столицы, переселилась туда. Благочестивая старица три раза наяву слышала от иконы голос, повелевавший перенести ее в Вышенскую пустынь, и после ее смерти, по завещанию, икона была перенесена. Кроме многих исцелений от иконы, вышенские иноки иногда ночью видели разливавшийся от нее по церкви яркий свет.

Казанская, находящаяся в Высочинском Казанском монастыре. Так названа обитель по иконе, а икона – по селу Высочино, где она прославилась чудесами. Икона явилась в начале XVIII столетия, в царствование императора Петра I.

Села Высочино тогда еще не было, а стоял тут казенный сосновый бор. На берегу болотистой реки Мжи, протекавшей среди бора и окруженной болотами, в избе жил сторож с семьею. Этому сторожу и явилась икона стоящею на болотистой кочке. От иконы исходили светлые лучи. Сторож с благоговением и молитвою взял ее и поставил в своей избе с иконами на полке. Тут икона скоро ознаменовала себя исходившим от нее солнцеподобным сиянием и при этом исцелением слепого и хромого старика, отца сторожа.

Тогда отнесли икону в ближайшую церковь села Артюховки, но икона три раза возвращалась обратно в избу сторожа. Народ, узнав о явленной иконе, стал во множестве приходить на поклонение ей, и многие получали исцеление и утешение.

Тогда сотник Высочин, которому император за заслугу во время полтавской битвы подарил землю с лесом, где в избе сторожа стояла чудотворная икона, выстроил тут селение, которое было названо, по его фамилии, Высочино, и из села Артюховки перенес сюда церковь, куда и была доставлена чудотворная икона.

Впоследствии здесь устроен был монастырь. И в монастыре от иконы было много чудес.

Казанская, находящаяся в Тамбовском кафедральном соборе. Эта икона богато украшена. Первым ее чудом были в 1695 году 6 декабря во время всенощного бдения слезы, смочившие пелену и аналой.

Казанская, находящаяся в темниковском Преображенском соборе. Она находилась в кладовой между негодною к употреблению утварью. Икона три раза являлась одной госпоже, страдавшей болью в ногах, и обещала исцеление, если она найдет ее. Больная потребовала, чтобы ее свезли в темниковский собор. Лишь увидела она икону в кладовой, как тотчас же почувствовала облегчение и, после молитвы, совершенно исцелилась.

Казанская, находящаяся в городе Вязники. Стоит она в соборном храме. Эта икона ознаменовала себя чудесами в начале XVII столетия.

Казанская, находящаяся в Суздале. Стоит она в приходской Воскресенской церкви. Эту икону вследствие явления Самой Богородицы написал один благочестивый инок Шартомского Николаевского монастыря Иоаким, живший в XVII столетии. Жил инок близ Казанской церкви в хижине, где и был погребен.

Источник: «Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. История их и изображения», составил протоиерей И. Бухарев. Москва, «Каравелла», 1994 г. Печатается по изданию: Чудотворныя иконы Пресвятой Богородицы (Исторiя ихъ и изображенiя). Составилъ Протоiерей I. Бухаревъ. Москва, Типо-Литография Г.И. Простакова, Балчугъ, д. Симонова монастыря. 1901

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