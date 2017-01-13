«Каждый из нас рисует в себе изображение Христа»

Господь говорит нам: «Не торопитесь судить друг о друге! Ваша картина, ваша жизнь еще не закончена. Вы добавите другие цвета и приблизитесь к идеалу, но постепенно. Не бойтесь ошибаться. Страх никак не способствует духовному росту, наоборот – он парализует душу и мешает стать лучше, постоянно отбрасывая назад». Что поможет не бояться, как принимать неприятности и приводить свой мир в равновесие каждый день? Рассуждает архимандрит Андрей (Конанос).

«Знаю, что тяжело. Но иначе нельзя»

И тогда, что бы ни пришлось услышать в течение дня, я не стану паниковать, а тут же вспомню, как утром я молился Богу, и скажу: «Господи! Что бы ни случилось сегодня, я знаю: это от Тебя. Ты это попускаешь, Ты посылаешь это мне, Сам зная, почему. И я по-прежнему не один. Всё под контролем, ничто не случайно. Ты Сам регулируешь ситуацию. Раз Ты попустил такому случиться, значит, мне это по силам и во благо. И я справлюсь».

Разумеется, при неприятной новости такие мысли не появятся просто так; поэтому и нужна утренняя «подготовка», чтобы психологически, морально и духовно быть готовым к любым известиям. Начинай так день, и в нужный момент ты вспомнишь свой утренний разговор с Господом. «Что сегодня я говорил Христу? Вот и Его ответ. Нужно принять эту новость. Ведь Господь всё знает, Он попустил этому случиться. Значит, я справлюсь, и всё будет хорошо, потому что так надо. А в противном случае этого бы просто не произошло».

Нужно помнить одно: если бы моей душе не было пользы от случившегося, Бог не попустил бы этого. Вот и всё. Он попустил? Значит, для меня это к лучшему.

Обратите внимание: я сейчас говорю не о приятных, а о полезных для души вещах. Не всё то, что полезно – радостно, мило и приятно. А что полезно для моей души? То, что со мной сейчас произошло. Да, мне очень больно, страшно, я страдаю и плачу, но моей душе от этого – польза, потому так и случилось.

И если рассудить об этом с точки зрения духовной логики, то мы успокоимся, смиримся и не будем роптать, говоря: «Господи, почему Ты не любишь меня?» Потому что в ответ Бог скажет: «Дитя Мое, почему ты думаешь, что Я не люблю тебя? Разве ты сам не просил Меня сегодня утром помогать тебе? Вот, сегодня у тебя такой урок, такое лекарство. Ведь чтобы получилась красивая статуя, нужно отсечь от куска мрамора всё лишнее. И сегодня Я попустил тебе испытать эту боль. Знаю, что тяжело. Но иначе нельзя».

Не увековечивать прошлое навсегда

Человек идет к зубному, чтобы вставить протез. Долгая и мучительная процедура, но он идет на это, потому что знает: доктор – профессионал, и потом будет легче и лучше. И когда всё позади, жизнь становится прекрасна.

То же самое и с испытаниями от Господа. Всё, что происходит в нашей жизни, – нам во благо. В сам момент скорби мы не понимаем этого. Потому и нужна молитва. Молясь, я пытаюсь понять, чего хочет от меня Господь, посылая то или иное испытание. Я не возмущаюсь, не осуждаю ни Его, ни себя, не паникую, а просто говорю: «Господи, сейчас я чувствую, что Ты рядом со мной. У нас с Тобой идет обмен: я приношу Тебе молитвы, а Ты в ответ посылаешь мне испытания. Сегодня я получил от Тебя вот это – принимаю, и стараюсь понять, что таким образом Ты хочешь мне сказать. Что в Твоем послании. Может быть, там написано «молитва», или «терпение», или «прощение». А что я должен делать с этим? Плакать или бороться, спорить или искать справедливости? Я не сужу Тебя, но мне нужно понять, что Ты от меня хочешь».

А если начинать негодовать, возмущаться и жаловаться на ниспосланное Богом, то это приводит только к ухудшению ситуации. Она «закрепляется» в тебе и остается надолго. «Почему он мне это сказал?» «Почему она так обошлась со мной?»

Любую колкость, неприятность, которую в двух словах нам сказали пять часов тому назад, мы готовы обсуждать до самого вечера. И что же происходит? Мы увековечиваем прошлое навсегда.

Но если вовремя остановиться, то всё это останется в прошлом, а мы устремим взгляд в будущее и подумаем: «Что Бог хотел показать мне этим? Может быть, Он хочет, чтобы я научился терпеть окружающих меня людей?» Так думает человек, чей ум входит в соприкосновение с Господом.

Отчаянию нет места

Молитва – это, в первую очередь, движение души. То, с помощью чего душа движется к Богу. Душевная способность, сходная с состоянием влюбленности, пробуждающая сердце. Когда к тебе придет это состояние, ты будешь наблюдать его и при общении с окружающими. Ты увидишь, что Бог посылает ответ на твою молитву через самых разных людей и события. Да, и возможно, ты будешь ошибаться – несмотря на то, что помолился утром. Но и в такие моменты поблагодари Его и скажи: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты помог мне узнать себя получше через мою оплошность. Прости меня!» И твоя душа, обратившись к Богу, успокоится, а у тебя прибавится любви на оставшуюся часть дня. Не получилось сразу? Загляни в себя поглубже. Признай свою ошибку, или смирись с постигшим тебя испытанием, потому что в конечном итоге всё – к лучшему.

Когда мы молимся, отчаянию нет места. Потому что молитва – это соприкосновение с Тем, на Кого уповает всё живое, с Источником жизни, Светом, Истинным Путем.

Разве возможно прикасаться к Нему и при этом пребывать в отчаянии? Но если в этот момент такое чувство всё же овладевает тобой, признай это перед Богом и скажи: «Господи, я люблю Тебя, но отчаиваюсь! Во мне столько противоречий! Я так запутался и так далек от Тебя!» И тем самым тут же, автоматически приблизишься ко Христу, станешь Его другом, потому что свою боль, свои проблемы и трудности ты превращаешь во вспомогательное средство, с помощью которого легче к Нему прикоснуться. Всё это становится ступенькой на пути к Его ногам, встав на которую, ты окажешься рядом с Ним. И тогда ты сможешь помолиться Ему от сердца, после чего всё будет хорошо.

Страх нас отбрасывает назад

Когда человек весь день молится и призывает Имя Божие, когда он любит Христа и понимает, что всё происходит в Его присутствии, то в таком случае даже ошибочные действия – не повод для паники. Ты воспринимаешь их спокойно, говоря: «Я стараюсь! Я прикладываю усилия, борюсь и в этой борьбе иногда совершаю ошибки». Это как первый раз готовить какое-нибудь блюдо и напутать с пропорциями. Однако со временем ситуация исправляется. То же и с рисованием – да и вообще со всеми делами.

Как-то я приехал в один монастырь, посмотреть на удивительные иконы, которые там пишут монахи. Я вошел в мастерскую и увидел несколько готовых прекрасных икон, которые были уже полностью завершены, покрыты золотом. А отцы уже трудились над новыми иконами. И мне в голову не пришло удивляться, глядя на их незавершенные работы, когда были видны только очертания будущих изображений. Я не стал говорить: «Где же святые на этих иконах? Почему я ничего не вижу?» Ведь, благодаря стараниям мастера, через пару часов изображение будет совершенно другим, завтра – третьим, а послезавтра икона уже полностью готова.

Так и в жизни. Молитва помогает нам понять, что ошибки – это нормально. Почему? Каждый из нас рисует в себе изображение Христа.

И поначалу движения могут быть неловкими, мы стараемся найти подходящие цвета и в этом поиске смотрим друг на друга, видим недостатки и прочее. Но Господь говорит нам: «Не торопитесь судить друг о друге! Ваша картина, ваша жизнь еще не закончена. Вы добавите другие цвета и приблизитесь к идеалу, но постепенно. Не бойтесь ошибаться. Страх никак не способствует духовному росту, наоборот – он парализует душу и мешает стать лучше, постоянно отбрасывая назад. Молитва научит вас не бояться».

Поэтому давайте скажем твердое «нет» отчаянию. Не получилось сдать экзамен с первого раза? Попробуй, постарайся еще раз. Твоя «картина» еще не закончена – не хватает каких-то цветов, деталей. Но в начале пути всегда бывают недочеты. Главное, не отчаиваться. И молитва здесь придаст нам сил, благодаря чему можно спокойно и по-доброму относиться к другим людям. А если кто-то ранит нас, мы понимаем, что если Господь, Который повсюду, попустил такое, из этого обязательно получится что-то хорошее. Спросим сами себя: могу ли я полюбить своего брата, который только что причинил мне боль? Могу ли не оттолкнуть его? Впустить его в свое сердце, памятуя о том, что мы – братья, что он любит Того же Бога, что и я, молится Ему, как и я… И что Бог, прощающий меня, прощает и его…

Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»