О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

«Каждый из нас рисует в себе изображение Христа»

|
Господь говорит нам: «Не торопитесь судить друг о друге! Ваша картина, ваша жизнь еще не закончена. Вы добавите другие цвета и приблизитесь к идеалу, но постепенно. Не бойтесь ошибаться. Страх никак не способствует духовному росту, наоборот – он парализует душу и мешает стать лучше, постоянно отбрасывая назад». Что поможет не бояться, как принимать неприятности и приводить свой мир в равновесие каждый день? Рассуждает архимандрит Андрей (Конанос).
«Каждый из нас рисует в себе изображение Христа»

«Знаю, что тяжело. Но иначе нельзя»

Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос)

И тогда, что бы ни пришлось услышать в течение дня, я не стану паниковать, а тут же вспомню, как утром я молился Богу, и скажу: «Господи! Что бы ни случилось сегодня, я знаю: это от Тебя. Ты это попускаешь, Ты посылаешь это мне, Сам зная, почему. И я по-прежнему не один. Всё под контролем, ничто не случайно. Ты Сам регулируешь ситуацию. Раз Ты попустил такому случиться, значит, мне это по силам и во благо. И я справлюсь».

Разумеется, при неприятной новости такие мысли не появятся просто так; поэтому и нужна утренняя «подготовка», чтобы психологически, морально и духовно быть готовым к любым известиям. Начинай так день, и в нужный момент ты вспомнишь свой утренний разговор с Господом. «Что сегодня я говорил Христу? Вот и Его ответ. Нужно принять эту новость. Ведь Господь всё знает, Он попустил этому случиться. Значит, я справлюсь, и всё будет хорошо, потому что так надо. А в противном случае этого бы просто не произошло».

Нужно помнить одно: если бы моей душе не было пользы от случившегося, Бог не попустил бы этого. Вот и всё. Он попустил? Значит, для меня это к лучшему.

Обратите внимание: я сейчас говорю не о приятных, а о полезных для души вещах. Не всё то, что полезно – радостно, мило и приятно. А что полезно для моей души? То, что со мной сейчас произошло. Да, мне очень больно, страшно, я страдаю и плачу, но моей душе от этого – польза, потому так и случилось.

И если рассудить об этом с точки зрения духовной логики, то мы успокоимся, смиримся и не будем роптать, говоря: «Господи, почему Ты не любишь меня?» Потому что в ответ Бог скажет: «Дитя Мое, почему ты думаешь, что Я не люблю тебя? Разве ты сам не просил Меня сегодня утром помогать тебе? Вот, сегодня у тебя такой урок, такое лекарство. Ведь чтобы получилась красивая статуя, нужно отсечь от куска мрамора всё лишнее. И сегодня Я попустил тебе испытать эту боль. Знаю, что тяжело. Но иначе нельзя».

Не увековечивать прошлое навсегда

Человек идет к зубному, чтобы вставить протез. Долгая и мучительная процедура, но он идет на это, потому что знает: доктор – профессионал, и потом будет легче и лучше. И когда всё позади, жизнь становится прекрасна.

То же самое и с испытаниями от Господа. Всё, что происходит в нашей жизни, – нам во благо. В сам момент скорби мы не понимаем этого. Потому и нужна молитва. Молясь, я пытаюсь понять, чего хочет от меня Господь, посылая то или иное испытание. Я не возмущаюсь, не осуждаю ни Его, ни себя, не паникую, а просто говорю: «Господи, сейчас я чувствую, что Ты рядом со мной. У нас с Тобой идет обмен: я приношу Тебе молитвы, а Ты в ответ посылаешь мне испытания. Сегодня я получил от Тебя вот это – принимаю, и стараюсь понять, что таким образом Ты хочешь мне сказать. Что в Твоем послании. Может быть, там написано «молитва», или «терпение», или «прощение». А что я должен делать с этим? Плакать или бороться, спорить или искать справедливости? Я не сужу Тебя, но мне нужно понять, что Ты от меня хочешь».

А если начинать негодовать, возмущаться и жаловаться на ниспосланное Богом, то это приводит только к ухудшению ситуации. Она «закрепляется» в тебе и остается надолго. «Почему он мне это сказал?» «Почему она так обошлась со мной?»

Любую колкость, неприятность, которую в двух словах нам сказали пять часов тому назад, мы готовы обсуждать до самого вечера. И что же происходит? Мы увековечиваем прошлое навсегда.

Но если вовремя остановиться, то всё это останется в прошлом, а мы устремим взгляд в будущее и подумаем: «Что Бог хотел показать мне этим? Может быть, Он хочет, чтобы я научился терпеть окружающих меня людей?» Так думает человек, чей ум входит в соприкосновение с Господом.

Отчаянию нет места

Молитва – это, в первую очередь, движение души. То, с помощью чего душа движется к Богу. Душевная способность, сходная с состоянием влюбленности, пробуждающая сердце. Когда к тебе придет это состояние, ты будешь наблюдать его и при общении с окружающими. Ты увидишь, что Бог посылает ответ на твою молитву через самых разных людей и события. Да, и возможно, ты будешь ошибаться – несмотря на то, что помолился утром. Но и в такие моменты поблагодари Его и скажи: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты помог мне узнать себя получше через мою оплошность. Прости меня!» И твоя душа, обратившись к Богу, успокоится, а у тебя прибавится любви на оставшуюся часть дня. Не получилось сразу? Загляни в себя поглубже. Признай свою ошибку, или смирись с постигшим тебя испытанием, потому что в конечном итоге всё – к лучшему.

Когда мы молимся, отчаянию нет места. Потому что молитва – это соприкосновение с Тем, на Кого уповает всё живое, с Источником жизни, Светом, Истинным Путем.

Разве возможно прикасаться к Нему и при этом пребывать в отчаянии? Но если в этот момент такое чувство всё же овладевает тобой, признай это перед Богом и скажи: «Господи, я люблю Тебя, но отчаиваюсь! Во мне столько противоречий! Я так запутался и так далек от Тебя!» И тем самым тут же, автоматически приблизишься ко Христу, станешь Его другом, потому что свою боль, свои проблемы и трудности ты превращаешь во вспомогательное средство, с помощью которого легче к Нему прикоснуться. Всё это становится ступенькой на пути к Его ногам, встав на которую, ты окажешься рядом с Ним. И тогда ты сможешь помолиться Ему от сердца, после чего всё будет хорошо.

Фото: Симбирская митрополия

Фото: Симбирская митрополия

Страх нас отбрасывает назад

Когда человек весь день молится и призывает Имя Божие, когда он любит Христа и понимает, что всё происходит в Его присутствии, то в таком случае даже ошибочные действия – не повод для паники. Ты воспринимаешь их спокойно, говоря: «Я стараюсь! Я прикладываю усилия, борюсь и в этой борьбе иногда совершаю ошибки». Это как первый раз готовить какое-нибудь блюдо и напутать с пропорциями. Однако со временем ситуация исправляется. То же и с рисованием – да и вообще со всеми делами.

Как-то я приехал в один монастырь, посмотреть на удивительные иконы, которые там пишут монахи. Я вошел в мастерскую и увидел несколько готовых прекрасных икон, которые были уже полностью завершены, покрыты золотом. А отцы уже трудились над новыми иконами. И мне в голову не пришло удивляться, глядя на их незавершенные работы, когда были видны только очертания будущих изображений. Я не стал говорить: «Где же святые на этих иконах? Почему я ничего не вижу?» Ведь, благодаря стараниям мастера, через пару часов изображение будет совершенно другим, завтра – третьим, а послезавтра икона уже полностью готова.

Так и в жизни. Молитва помогает нам понять, что ошибки – это нормально. Почему? Каждый из нас рисует в себе изображение Христа.

И поначалу движения могут быть неловкими, мы стараемся найти подходящие цвета и в этом поиске смотрим друг на друга, видим недостатки и прочее. Но Господь говорит нам: «Не торопитесь судить друг о друге! Ваша картина, ваша жизнь еще не закончена. Вы добавите другие цвета и приблизитесь к идеалу, но постепенно. Не бойтесь ошибаться. Страх никак не способствует духовному росту, наоборот – он парализует душу и мешает стать лучше, постоянно отбрасывая назад. Молитва научит вас не бояться».

Поэтому давайте скажем твердое «нет» отчаянию. Не получилось сдать экзамен с первого раза? Попробуй, постарайся еще раз. Твоя «картина» еще не закончена – не хватает каких-то цветов, деталей. Но в начале пути всегда бывают недочеты. Главное, не отчаиваться. И молитва здесь придаст нам сил, благодаря чему можно спокойно и по-доброму относиться к другим людям. А если кто-то ранит нас, мы понимаем, что если Господь, Который повсюду, попустил такое, из этого обязательно получится что-то хорошее. Спросим сами себя: могу ли я полюбить своего брата, который только что причинил мне боль? Могу ли не оттолкнуть его? Впустить его в свое сердце, памятуя о том, что мы – братья, что он любит Того же Бога, что и я, молится Ему, как и я… И что Бог, прощающий меня, прощает и его…

Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»

Теги:
, ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Господи, сделай меня ласточкой!
Господи, сделай меня ласточкой!
Архимандрит Андрей (Конанос)

«Загвоздка» Рождественских дней в том, что если человек не понимает смысла этого праздника, он так никогда…

Спешите на службу, как в роддом к жене
Спешите на службу, как в роддом к жене
Архимандрит Андрей (Конанос)

Нетрудно читать новости и разные сплетни в интернете. Утруждает только молитва

Решать вместе с Богом
Решать вместе с Богом
Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос) о том, как начинать день

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
72% собрано / 101240 руб. осталось
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
63% собрано / 126160 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Господи, сделай меня ласточкой!
Архимандрит Андрей (Конанос)

«Загвоздка» Рождественских дней в том, что если человек не понимает смысла этого праздника, он так никогда и не…

"
Спешите на службу, как в роддом к жене
Архимандрит Андрей (Конанос)

Нетрудно читать новости и разные сплетни в интернете. Утруждает только молитва

"
Решать вместе с Богом
Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос) о том, как начинать день

Все статьи автора
Статьи Дня
История старой квартиры: 100 лет неодиночества
Настя Дмитриева

Дедушкина табуретка, чугунный утюг и другие символы русской семьи в книге года

Колядка из Торонто для недоношенных младенцев (+видео)
Лорен Энрикес

Канадские медсестры поздравили своих подопечных с Рождеством

Катерина Мурашова: Не ждите месяц, чтобы сообщить ребенку о смерти папы
Катерина Мурашова

Идеи для родителей: как говорить с детьми о смерти и почему нельзя…

самое читаемое

Священник из Ставропольского края запрещен в служении на пять лет11,874

«Ватрушка» как родительский кошмар: 15 вопросов травматологу о детских переломах11,529

Зачем детей приносили в жертву?10,347

Константин Хабенский: Простить – значит идти дальше9,313

И вдруг мама исчезла. Что пережила дочь Нилуфар из Узбекистана6,668

В эти дни Бог прижимает нас к Своей груди5,422

Фотограф Юрий Храмов: Я учусь у детей жить каждый день, как последний5,291

Епархия разъяснила причины запрещения иерея Андрея Соковых в служении5,008

Почему наши дети лгут: 4 главные причины5,005

Катерина Мурашова: Не ждите месяц, чтобы сообщить ребенку о смерти папы4,429

лучшие авторы

Новостная служба52,616

Валерия Михайлова20,555

Ольга Шульчева-Джарман10,347

Редакция портала "Православие и мир"6,952

Анна Уткина6,668

Священник Константин Камышанов5,421

Ксения Кнорре Дмитриева5,291

Дмитрий Емец5,005

Александр Архангельский4,518

Катерина Мурашова3,968

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта