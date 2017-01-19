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Каждый пятый россиянин оправдывает семейное насилие – ВЦИОМ

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19 января. ПРАВМИР. ВЦИОМ обнародовал данные опроса о применении физической силы в отношении мужей, жен и детей в семьях.
Каждый пятый россиянин оправдывает семейное насилие – ВЦИОМ

Выяснилось, что треть респондентов (33%) знает о случаях побоев в семьях их знакомых, а каждый десятый (10%) лично столкнулся с этим в своей семье.

Несмотря на превалирующее мнение, осуждающее любые виды насилия в семье (79%), все же довольно высока доля россиян, допускающих применение физической силы в отношении мужей/жен/детей (19%).

Наиболее адекватным наказанием за насилие в семье считаются исправительные работы (25%). Штраф выбирают 13% опрошенных. Есть и те, кто предлагают в качестве наказания заключение под стражу: арест на 15 суток (16%) или тюремный срок (условный – 6% или реальный – 10%).

Идея смягчения наказания (перевод из разряда уголовных в административные преступления) для лиц, совершивших подобное преступление впервые, нашла поддержку более чем у половины наших сограждан (59%).

Выступают против такого подхода 33% россиян. Положительный эффект от принятия подобного закона прогнозируют 41% респондентов: по их мнению, число случаев насилия в семье уменьшится. Напротив, ухудшения ситуации ожидают 13%, и еще 40% полагают, что существенных изменений не произойдет.

Опрос проведен ВЦИОМ 13-15 января 2017 года с помощью телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

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