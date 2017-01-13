Каждый третий россиянин находится под угрозой стать нищим

13 января. Исследователи РАНХиГС выяснили, что каждый третий россиянин имеет шансы скатиться в бедность и нищету.

Ключевые факторы риска — это не только потеря работы, но и закредитованность, наличие несовершеннолетних детей и проживание в сельской местности, пишет «Газета.ru» по итогам исследования РАНХиГС, опросившей 3,5 тысяч россиян.

Риск оказаться бедными имеет 28,8% населения. Бедными официально признаются лица, имеющие доход менее 9956 рублей в месяц на душу населения.

Более половины населения (51,7%) страны не имеет кредитов и займов. Среди тех, кто их имеет, потребительские займы составляют 74,5%, заняли деньги у других физических лиц — 29%, долги по ипотеке у 18%, микрозаймы — у 5,4%.

При этом женщины реже мужчин подвержены рискам, связанным с кредитной нагрузкой. Меньше остальных кредитным рискам подвержены жители городов-миллионников, а чаще остальных в группу максимальных рисков попадают жители небольших поселков городского типа. В зоне максимальных рисков, связанных с кредитной нагрузкой, заметно чаще остальных находятся рабочие и специалисты с низким уровнем профобразования.

Авторы исследования отмечают, что наличие ребенка до 16 лет сильнее сказывается на устойчивости домохозяйства, нежели наличие студента, но гораздо слабее, чем наличие пенсионера или инвалида.

Главный вывод исследования: домохозяйство, длительное время экономящее на самом необходимом, в большинстве случаев вряд ли сможет вернуться к своему прежнему социально-экономическому статусу, поскольку ресурсов для этого у него не будет.