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«Кажется, у меня бабушка умерла»

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Малышка Саглааны в одночасье стала национальным героем небольшой республики Тува. Ребенок сделал то, что под силу не каждому взрослому мужчине. Четыре часа, в потемках, утопая в сугробах и замерзая, она шла по глухой тайге, где волки встречаются чаще, чем люди.
«Кажется, у меня бабушка умерла»
Саглана с мамой

С собой лишь коробок спичек

Бабушка и дедушка маленькой Саглааны были чабанами в таежном местечке Салдам-Белдир, в сорока километрах от районного центра. Пожилая пара занималась хозяйством и воспитанием маленькой внучки, в то время как ее мама жила и работала отдельно.

Однажды утром бабушка девочки не проснулась. Саглааны, которая обнаружила лежащую без движения женщину, бросилась к слепому деду. Тот понял, что супруга скончалась. Что делать?

Дочь пенсионеров, мама Саглааны, уже навещала родственников на днях. Сотовая связь в Салдам-Белдир неустойчивая, чтобы поговорить, нужно долго выбирать место, забираться на возвышенность. До близлежащего чабанского зимника около 8 километров.

И мужчина решил отправить за помощью внучку. Но так как дедушка не видел, он не сообразил, что ранним утром за окном кромешная темнота.

Девочка же, взяв с собой коробок спичек, оделась и вышла на улицу.

Тере-Хольский кожуун (муниципальный район) – самый отдаленный и труднодоступный в Туве. Он расположен на юго-востоке республики и граничит с Монголией. По данным на 2009 год здесь живет 1852 человека, из которых 99,9 % – тувинцы. По природно-климатическим условиям приравнен к районам крайнего севера, средняя температура зимой – минус 35 градусов.

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Дедушка молился и просил помощи у Будды

Юрий Дарбаа, начальник информационно-аналитического управления Верховного Хурала Республики Тыва:

– Никакой дороги до соседней стоянки нет, потому ребенок шел вдоль русла реки. Она знала, что речка обязательно приведет ее к стоянке, бывала там с бабушкой. Снега в этом году выпало много. Обычно мы до далеких зимников, которые разбиты в основном у подножий гор, добираемся только на мощных «Уралах».

Как ребенок шел, не представляю. Сугробы местами были ей по грудь. Берег реки высокий, кругом лес. Но она упорно пробивалась к соседям. Говорит, что очень хотелось есть. К счастью, ей не встретились волки, которые здесь часто нападают на скот. Дедушка признается, что в это время только молился и просил помощи у Будды, чтобы внучка как можно быстрее добралась до соседей.

Еле бредущую уставшую и изможденную девочку случайно заметила хозяйка стоянки, куда она направлялась, силы у малышки были уже на пределе. Из-за зарослей ей не были видны дома, поэтому она едва не прошла мимо.

Когда ребенка привели в тепло, Саглааны не плакала, только сильно замерзла, лицо раскраснелось, а торчащие из-под шапочки волосы были покрыты густым инеем.

Первыми ее словами были: «Кажется, у меня бабушка умерла…»

Соседи тут же выехали к стоянке, а параллельно позвонили врачам. Три машины, в том числе скорая помощь, еще несколько часов, завязая в снегу, добирались до Салдам-Белдир. Прибывшие врачи установили, что бабушка умерла от инфаркта. Женщина страдала гипертонической болезнью, но наотрез отказывалась перебираться в районный центр, поближе к врачам.

Саглана

Саглана

Мама оставила родных в опасности

Такой решительный и смелый поступок маленькой девочки удивил даже старожилов-кунгуртугцев, которые всю жизнь живут в экстремальных условиях.

А против ее мамы возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в том, что она оставила в опасности ребенка и престарелых родителей. По версии следствия, она знала, что они не могут принять меры к обеспечению безопасности ребенка.

Кроме того, следователям предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, а также подразделения по делам несовершеннолетних, которые обслуживают территорию Тере-Хольского района. Расследование уголовного дела продолжается.

В больнице Саглааны прошла лечение после полученного переохлаждения. 1 марта ей исполнилось 5 лет – свой день рождения она отметила в социальном приюте. Сейчас с девочкой работают психологи.

Мама Саглааны начала оформлять документы, чтобы вернуть ребенка. Органы опеки обещают не препятствовать общению ребенка с матерью.

В республиканском парламенте девочку решили наградить путевкой в санаторий – вероятно, она сможет отправиться туда вместе с мамой.

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Фото предоставлены Верховным Хуралом Республики Тыва

 

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