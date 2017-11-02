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Кемеровские хирурги спасли новорожденного благодаря уникальной операции

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2 ноября. ПРАВМИР. Впервые в Кузбассе специалисты Областной детской клинической больницы провели в два этапа торакоскопическую операцию у ребенка с низкой массой тела.
Кемеровские хирурги спасли новорожденного благодаря уникальной операции
Фото: pixabay.com

Ребенок родился недоношенным и с полной непроходимость пищевода, из-за чего он не мог питаться. Операцию требовалось провести в кратчайшие сроки, иначе летальный исход был бы неизбежен, сообщает сайт Минздрава.

Коррекцию порока врачи провели в два этапа. Первую видео эндоскопическую операцию малышу сделали на третьи сутки после рождения. Это дало возможность восстановить его дыхание. После этого врачи установили гастростому, которая позволила ребенку питаться. Через три недели маленький пациент был готов ко второму этапу хирургического лечения. Хирурги исправили порок пищевода через несколько миллиметровых проколов с помощью эндоскопического инструментария.

«Перед нами стоял выбор: сделать операцию как раньше – открыто, через большой разрез, но в один этап, либо эндоскопическим способом в два этапа… В данном случае нам удалось скорректировать порок с минимальной травмой, с максимальным эффектом для ребенка и без опасений за то, что пациент сможет перенести это вмешательство», – рассказал о результатах операции замдиректора Областной детской клинической больницы по хирургии Константин Ковальков.

На сегодняшний день ребенок может самостоятельно дышать и есть. Он почти здоров и адаптирован для обычной жизни со своей семьей и братом-близнецом.

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