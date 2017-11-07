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Кемеровский фельдшер добирался до пострадавшего 15 км пешком по бездорожью

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7 ноября. ПРАВМИР. Фельдшер  Алексей Жеглов, добиравшийся до пациента 15 км пешком по бездорожью, награжден медалью «За честь и мужество».
Кемеровский фельдшер добирался до пострадавшего 15 км пешком по бездорожью
Фото: kemoblast.ru

Награду фельдшеру скорой помощи города Кемерово и отделения скорой медицинской помощи Крапивинской районной больницы вручил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Врач был отмечен медалью за «высокий профессионализм, смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга и активную жизненную позицию», сообщает информационный портал Кемеровской области.

Свой героический поступок Алексей Жеглов совершил 12 октября. Вечером в его отделение скорой помощи поступила информация о мужчине с повреждением брюшной полости. Несчастный случай произошел в отдаленном населенном пункте Крапивинского района – деревне Медвежка. Добраться туда можно только на внедорожнике по дорогам общего пользования – 72 км, далее паром, а  затем еще 30 км по таежной дороге. Как вариант плыть 65-70 км по рекам Томь и Тайдон. Связь в горной местности вокруг населенного пункта отсутствует.

По воде добраться до Медвежки не получалось – на реке был низкий уровень воды, приближалась ночь. Поэтому бригада из двух сотрудников полиции и фельдшера Жеглова  с необходимым набором медикаментов и оборудования отправилась  к пациенту на автомобиле.

Около полуночи на таежном участке пути автомобиль не смог продолжать движение. Тогда бригада решила добираться до населенного пункта пешком. Они преодолели 15 километров бездорожья и в 3 часа ночи прибыли к пострадавшему. Пациент был осмотрен и эвакуирован с помощью специального транспорта – аэроглиссера. Алексей Жеглов  сопровождал пострадавшего вплоть до Крапивинской районной больницы.

Алексей Жеглов родился 25 марта 1977 года в городе Ленинск-Кузнецкий. В 1999 году окончил Ленинск-Кузнецкое медицинское училище по специальности «Лечебное дело», работал на станции скорой медицинской помощи Ленинска-Кузнецкого в должности фельдшера выездной бригады.В Крапивинской районной больнице работает по совместительству с 2014 года. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Скорая и неотложная помощь». Его общий медицинский стаж работы – 18 лет.

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