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Кенни родился слепым, но его мама открыла ему волшебный мир

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Каждый день Кенни Берг выходит работать на ферму. Он помогает собирать яйца, кормить животных и сажать растения. Кенни не видит, поэтому ему приходится полагаться на свои осязание и обоняние. Фотограф Карен Хабергер сняла фотоисторию о жизни мужчины.
Кенни родился слепым, но его мама открыла ему волшебный мир

Кенни Берг не может общаться с окружающими как обычный человек. Его мир зависит от готовности окружающих удовлетворить его желания и потребности. Его единственные чувства – осязание и обоняние – помогают ему понять и реагировать на окружающую среду.

Несмотря на врожденные физические и психические ограничения Кенни, его мать Клара хочет быть уверенной, что ее сын живет полной жизнью. Ферма рядом с их домом – это волшебное место, где под постоянным наблюдением мужчина научился успешно выполнять простые задачи. Вдохновленная его успехами, Клара хочет построить ферму, где другие люди с ограниченными возможностями смогут расти и процветать.

Мама каждый день ведет Кенни на работу на ферме. Эта может быть сбор яиц, кормление животных, посадка растений. Мужчина использует свои руки, чувство осязания и обоняние, чтобы понять, что его окружает.

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