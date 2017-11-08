Кинешемская епархия выплатит компенсацию семье женщины, сбитой нетрезвым священником

7 ноября. ПРАВМИР. Кинешемская епархия Ивановской митрополии организует похороны и окажет материальную поддержку семье женщины, скончавшейся после автоаварии по вине нетрезвого священника.

Настоятель Предтеченского храма села Парское иеромонах Протолеон (Белозерцев) 26 октября сбил в городе Шуя ехавшую на велосипеде пенсионерку, пишет Interfax. Он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По информации пресс-службы епархии, священник выпил в гостях стакан вина и, подумав, что протрезвел, сел за руль.

Женщина была госпитализирована в состоянии комы в Шуйскую центральную районную больницу. 7 ноября стало известно, что она скончалась.

«Епархия финансово, естественно, оплатит похороны и текущие расходы, связанные с ее смертью. На днях представитель епархии будет встречаться с родственниками погибшей, и мы будем беседовать о вопросах компенсации, помощи, которая возможна в этой ситуации», – рассказал РИА «Новости» руководитель информационного отдела Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов.

Иеромонах Протолеон отстранен от служб. Он находится под следствием. Священник осознает свою вину, он извинился перед родственниками пострадавшей, сообщает “Эхо Москвы”.