О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
9
ноября
в 19:00
Киноклуб «Правмир» – легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»
Навигация
Важные темы:

Киноклуб «Правмир» покажет легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»

|
Портал Pravmir.ru, Госфильмофонд РФ и кинотеатр «Иллюзион» приглашают вас на третью встречу «Киноклуба Правмир».
Киноклуб «Правмир» покажет легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»

В этот раз мы покажем прекрасную картину, классику немого кинематографа, первый полнометражный фильм Чарли Чаплина «Малыш». Вас ожидают кинопоказ, подарки, живая музыка, общение с киноведами, обсуждение фильма и встреча с народным артистом РФ, знаменитым киноактером Юрием Назаровым.

Юрий Назаров

Имя Чарли Чаплина давно стало нарицательным, и нет, наверное, в мире человека, который не знал бы о Чарльзе Чаплине. Звезда немого кино, легендарный американский актер, чьи фильмы считаются классикой, а его талант – непревзойденным.

Фильм «Малыш» — это история ребенка, брошенного матерью вскоре после рождения. После цепи приключений подкидыша находит житель трущоб бедный Чарли, который учит ребенка тому, что знает сам.

Протоиерей Александр Ильяшенко, председатель редакционного совета портала “Правмир”, настоятель храма Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря:

Протоиерей Александр Ильяшенко

– Я считаю, что это один из самых гениальных фильмов такого великого искусства, как кинематограф. Несмотря на то, что через четыре года мы будем праздновать 100-летие этого фильма, он совершенно не устарел, а наоборот со временем приобретает новое пронзительное звучание.

В «Малыше» поражает игра самого Чарли Чаплина и других актеров, а особенно удивительно перевоплощение мальчика, который играет главную роль. По действию фильма малышу примерно пять лет, и играет его мальчишка того же возраста. Как Чаплин сумел добиться от него такой пронзительной игры, удивительно. Сейчас же в современном кино дети обычно изображают то, что от них требуют, а в фильме «Малыш» ребенок именно проживает роль.

Этот фильм очень добрый, правдивый, он о победе маленького человека над огромным, враждебным, несправедливом миром. В фильме в итоге все складывается хорошо, и это правильно, ведь киноискусство должно повышать настроение, жизненный тонус, демонстрировать, что добро побеждает зло.

Приглашаем читателей Правмира принять участие в просмотре этого кинофильма, тем более, что этот фильм могут смотреть не только взрослые, но и дети. Он именно рассчитан на детскую аудиторию. Уверен, что каждый зритель увидит для себя что-то новое, драгоценное и важное, что запомнится на долгие годы.

Где: Котельническая наб., 1/15, кинотеатр «Иллюзион», вход с Яузской улицы

Когда: 9 ноября c 19:00 до 21:30

Зарегистрироваться можно здесь.

Теги:
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Встреча с актрисой Светланой Тома состоится в рамках киноклуба «Правмира»
Встреча с актрисой Светланой Тома состоится в рамках киноклуба «Правмира»
Новостная служба "Православие и мир"

Встреча состоится 19 сентября в кинотеатре «Иллюзион»

Киноклуб Правмира открылся в кинотеатре “Иллюзион”
Киноклуб Правмира открылся в кинотеатре “Иллюзион”
Дарья Рощеня

Фильм «Похитители велосипедов», где актеры не играли, а были самими собой

«Правмир» открывает свой киноклуб
«Правмир» открывает свой киноклуб
Тамара Амелина

10 августа приглашаем читателей в кинотеатр «Иллюзион»

Благотворительный фонд
9 месяцев реабилитации для особых детей
9 месяцев реабилитации для особых детей
1% собрано / 5776584 руб. осталось
Найти почему плачет Титенко Богдан
Найти почему плачет Титенко Богдан
31% собрано / 81450 руб. осталось
Другие статьи автора
"
“Я выйду из игры победителем – на своих ногах!”
Редакция портала "Православие и мир"

После аварии, комы и тяжелых травм Алексей воюет за свою прежнюю жизнь

"
Протоиерей Димитрий Струев прочитает лекцию «Великая надежда Андрея Тарковского»
Редакция портала "Православие и мир"

Лекция состоится во вторник 31 октября

"
Православная стенгазета № 43 (410)
Редакция портала "Православие и мир"

В номере: Димитриевская родительская суббота, Проповедь на Евангельское чтение, Не мешайте детям выбрать свой путь, Вопросы священнику: если…

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Максим Козлов: Слушай, что тебе близкий человек о тебе скажет
Анна Данилова

Лайфхаки и советы

«Встать и пойти ты никогда не сможешь», – сказала мне врач
Алиса Орлова

Как танцует с огнем королева красоты на коляске

Митрополит Иларион: Чему может научиться у Христа современный педагог
Митрополит Иларион (Алфеев)

Через притчи до нас доносится Его живой голос

самое читаемое

Умирать нужно так11,970

Хэллоуин: опасно или просто весело?9,901

Хеллоуин как подростковый протест: 4 совета родителям8,756

Комсомольский шабаш во Дворце пионеров7,778

17 людей с аутизмом и синдромом Дауна, которые достигли огромных успехов6,174

Мужчин не спрашивают на исповеди про аборты5,843

Елизавета Федоровна Романова: лютеранская принцесса, православная мученица (+видео)3,216

«У меня есть подружка, она не ходит и не говорит»2,895

Православная Церковь чтит память святого мученика Уара2,636

Новые открытия академика Зализняка в 2017 году (видео+текст лекции)2,617

лучшие авторы

Новостная служба21,987

Игумен Валериан (Головченко)12,587

Наталья Лосева11,970

Мария Цырлина9,901

Дарья Рощеня8,756

Валерия Дикарева7,778

Надежда Прохорова6,174

Маша Стрельцова5,843

Анна Резникова5,251

Мигель Паласио3,216

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить