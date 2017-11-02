Киноклуб «Правмир» покажет легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»

Портал Pravmir.ru, Госфильмофонд РФ и кинотеатр «Иллюзион» приглашают вас на третью встречу «Киноклуба Правмир».

В этот раз мы покажем прекрасную картину, классику немого кинематографа, первый полнометражный фильм Чарли Чаплина «Малыш». Вас ожидают кинопоказ, подарки, живая музыка, общение с киноведами, обсуждение фильма и встреча с народным артистом РФ, знаменитым киноактером Юрием Назаровым.

Имя Чарли Чаплина давно стало нарицательным, и нет, наверное, в мире человека, который не знал бы о Чарльзе Чаплине. Звезда немого кино, легендарный американский актер, чьи фильмы считаются классикой, а его талант – непревзойденным.

Фильм «Малыш» — это история ребенка, брошенного матерью вскоре после рождения. После цепи приключений подкидыша находит житель трущоб бедный Чарли, который учит ребенка тому, что знает сам.

Протоиерей Александр Ильяшенко, председатель редакционного совета портала “Правмир”, настоятель храма Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря: – Я считаю, что это один из самых гениальных фильмов такого великого искусства, как кинематограф. Несмотря на то, что через четыре года мы будем праздновать 100-летие этого фильма, он совершенно не устарел, а наоборот со временем приобретает новое пронзительное звучание. В «Малыше» поражает игра самого Чарли Чаплина и других актеров, а особенно удивительно перевоплощение мальчика, который играет главную роль. По действию фильма малышу примерно пять лет, и играет его мальчишка того же возраста. Как Чаплин сумел добиться от него такой пронзительной игры, удивительно. Сейчас же в современном кино дети обычно изображают то, что от них требуют, а в фильме «Малыш» ребенок именно проживает роль. Этот фильм очень добрый, правдивый, он о победе маленького человека над огромным, враждебным, несправедливом миром. В фильме в итоге все складывается хорошо, и это правильно, ведь киноискусство должно повышать настроение, жизненный тонус, демонстрировать, что добро побеждает зло. Приглашаем читателей Правмира принять участие в просмотре этого кинофильма, тем более, что этот фильм могут смотреть не только взрослые, но и дети. Он именно рассчитан на детскую аудиторию. Уверен, что каждый зритель увидит для себя что-то новое, драгоценное и важное, что запомнится на долгие годы.

Где: Котельническая наб., 1/15, кинотеатр «Иллюзион», вход с Яузской улицы

Когда: 9 ноября c 19:00 до 21:30