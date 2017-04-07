Кинолог спас мужчину, упавшего на пути в московском метро

7 апреля. ПРАВМИР. Кинолог спас мужчину, по неосторожности упавшего под прибывающий поезд на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.

Об инциденте сообщает агентство городских новостей «Москва», корреспондент которого стал свидетелем происшествия.

По словам корреспондента, мужчина в возрасте 50-60 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие. Это заметил дежуривший на станции сотрудник полиции со служебной собакой.

Кинолог попытался поймать падающего мужчину, однако не смог удержать и прыгнул вместе за ним на рельсы перед прибывающим поездом. Мужчины оказались в проеме между рельсами, никто из них, по предварительным данным, не пострадал.

После остановки поезда пассажира, упавшего на рельсы, увели со станции метро. Кинолог, отказался представиться и продолжил несение службы.