Кириенко пожертвовал полученный в Росатоме бонус фонду по борьбе с раком

15 февраля. ПРАВМИР. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко пожертвовал весь свой денежный бонус, полученный после ухода из Росатома, в целевой капитал Фонда для поддержки отечественной науки и медицинских исследований в борьбе с детским раком.

Политик выразил уверенность, что фонду в течение 5-7 лет удастся собрать целевой капитал 4 миллиарда рублей. «Я очень на это надеюсь. Из всех переговоров, которые мы пока провели, миллионов 400-450 мы соберем уже в этом году», – цитирует Кириенко РИА Новости.

«Каждый пятый ребенок погибает и с этим нельзя смириться, поэтому нам кажется очень правильной инициатива, с которой вышел коллектив центра», – отметил первый замруководителя администрации президента РФ.

Кириенко также был избран председателем попечительского совета этого фонда, в который также вошли актриса театра и кино, учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, олимпийская чемпиона Елена Исинбаева, а также ряд руководителей компаний и ученых.

15 февраля отмечается Международный день детей больных раком.