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Книги Патриарха Кирилла и Папы Римского Бенедикта XVI издадут в России и Италии

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24 марта. ПРАВМИР. Книги Святейшего Патриарха Кирилла и почетного Папы Бенедикта XVI будут изданы в конце 2017 – начале 2018 года на итальянском и русском языках.
Книги Патриарха Кирилла и Папы Римского Бенедикта XVI издадут в России и Италии

Такие планы были озвучены на ежегодном заседании Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Русской Православной и Римско-Католической Церквами, сообщила служба коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

«Участники заседания подвели итоги деятельности Рабочей группы за прошедший год и обсудили ряд новых проектов на период 2017 – начало 2018 года, включающих концерты духовной и классической музыки, художественные и тематические выставки, издание книг Святейшего Патриарха Кирилла и почетного Папы Бенедикта XVI на итальянском и русском языках, студенческий обмен», – говорится в сообщении.

Открывая заседание, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион отметил, что это уже третья встреча Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью с момента ее создания в 2015 году.

«За прошедший период группа показала свою высокую эффективность в организации и проведении совместных культурных мероприятий как в России, так и в Италии, которые способствуют более глубокому знакомству с духовными традициями Востока и Запада и достижению взаимопонимания между православными и католиками», – отмечается в сообщении.

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