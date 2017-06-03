Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве

В ходе фестиваля состоится около 500 событий на 12 площадках. Будут представлены 400 издательств со всей России — от Якутии до Крыма. Также свои книги презентуют издатели из Республики Беларусь.
В рамках фестиваля пройдут Встречи с писателями и поэтами, историками и учеными, артистами и музыкантами, дискуссии и лекции, презентации книжных новинок сезона, музыкально-литературные композиции, кинопоказы и спектакли.
В этом году помимо традиционных площадок: «Главная сцена», «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Москва — литературный мегаполис» — появились и новые.
Прямо напротив Исторического музея расположилась площадка «Отечественная история» — выставочный проект, посвященный столетию русской революции.
У храма Василия Блаженного разместилась «Главная сцена», где пройдут самые яркие события фестиваля – выступления поэтов и писателей, музыкантов и актеров — звезд литературы, театра и кино. Всего в программе этой площадки запланировано более 30 событий.
На «Главной сцене» состоялся концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением художественного руководителя, дирижера и солиста, Народного артиста РФ Юрия Башмета.
Вечер памяти Евгения Евтушенко объединит актеров, телеведущих и всех поклонников творчества поэта.
За четыре дня перед зрителями на «Главной сцене» выступят звезды Большого театра, МХТ имени А.П. Чехова, театра «Современник», «Геликон-оперы».
Завершится фестиваль концертом «Пушкин-гала». На сцене прозвучат арии солистов «Геликон-оперы» из опер по литературным произведениям А.С. Пушкина («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Золотой петушок», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Алеко»). Режиссер концерта — художественный руководитель театра, Народный артист РФ Дмитрий Бертман.
С полной программой фестиваля «Красная площадь» можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Карта фестиваля представлена по следующей ссылке.