Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве

3 июня. ПРАВМИР. В Москве открылся книжный фестиваль «Красная площадь», который пройдет на главной площади страны с 3 по 6 июня. В этом году фестиваль проводится в третий раз и приурочен к дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка.

В ходе фестиваля состоится около 500 событий на 12 площадках. Будут представлены 400 издательств со всей России — от Якутии до Крыма. Также свои книги презентуют издатели из Республики Беларусь.

В рамках фестиваля пройдут Встречи с писателями и поэтами, историками и учеными, артистами и музыкантами, дискуссии и лекции, презентации книжных новинок сезона, музыкально-литературные композиции, кинопоказы и спектакли.

В этом году помимо традиционных площадок: «Главная сцена», «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Москва — литературный мегаполис» — появились и новые.