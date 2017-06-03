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Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве

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3 июня. ПРАВМИР. В Москве открылся книжный фестиваль «Красная площадь», который пройдет на главной площади страны с 3 по 6 июня. В этом году фестиваль проводится в третий раз и приурочен к дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка.
Книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве

В ходе фестиваля состоится около 500 событий на 12 площадках. Будут представлены 400 издательств со всей России — от Якутии до Крыма. Также свои книги презентуют издатели из Республики Беларусь.

В рамках фестиваля пройдут Встречи с писателями и поэтами, историками и учеными, артистами и музыкантами, дискуссии и лекции, презентации книжных новинок сезона, музыкально-литературные композиции, кинопоказы и спектакли.

В этом году помимо традиционных площадок: «Главная сцена», «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Москва — литературный мегаполис» — появились и новые.

Прямо напротив Исторического музея расположилась площадка «Отечественная история» — выставочный проект, посвященный столетию русской революции.

У храма Василия Блаженного разместилась «Главная сцена», где пройдут самые яркие события фестиваля – выступления поэтов и писателей, музыкантов и актеров — звезд литературы, театра и кино. Всего в программе этой площадки запланировано более 30 событий.

На «Главной сцене» состоялся концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением художественного руководителя, дирижера и солиста, Народного артиста РФ Юрия Башмета.

Вечер памяти Евгения Евтушенко объединит актеров, телеведущих и всех поклонников творчества поэта.

За четыре дня перед зрителями на «Главной сцене» выступят звезды Большого театра, МХТ имени А.П. Чехова, театра «Современник», «Геликон-оперы».

Завершится фестиваль концертом «Пушкин-гала». На сцене прозвучат арии солистов «Геликон-оперы» из опер по литературным произведениям А.С. Пушкина («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Золотой петушок», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Алеко»). Режиссер концерта — художественный руководитель театра, Народный артист РФ Дмитрий Бертман.

С полной программой фестиваля «Красная площадь» можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Карта фестиваля представлена по следующей ссылке.

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