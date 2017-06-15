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Кодекс адекватного родителя от Евгении Пастернак

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Писатель Евгения Пастернак предложила правила взаимоотношений родителей и школы.
Кодекс адекватного родителя от Евгении Пастернак

Евгения Пастернак. Фото: Facebook

Я давно хотела написать такую штуку, назовем ее условно – кодекс адекватного родителя.

Очень много статей последнее время о том, как родители мешают жить учителям, и только ленивый не говорит о том, что в школе работают идиоты. На самом деле дураков хватает и среди родителей, и среди учителей. Но адекватных людей, в целом, больше. И нам нужно как-то договариваться, а не поливать друг друга, и не валить друг на друга все свои беды.

Ниже я перечислила, на мой взгляд, простые правила. Если мы (школа и родители) будем их соблюдать, то дети наши будут счастливы и спокойны.

Это черновик, первое чтение, так сказать, так что обсуждение приветствуется.

Кодекс адекватного родителя

Отношения с ребенком

1. Учеба – это самостоятельное дело моего ребенка.

Отношения с учителем

1. Я не вмешиваюсь в учебный процесс.

(Я даю возможность учителю работать по той программе и тем учебникам, по каким он считает нужным.)

2. Я готова выслушать учителя, если возникли проблемы и он считает, что я должна об этом знать. Если надо, я готова решать проблему вместе с учителем.

3. Мой ребенок имеет право не учиться, учитель имеет право реагировать на это так, как считает нужным.

(Не сделаны уроки и учитель считает, что за это нужно ставить «два». Нет проблем. Я не буду бегать и выпрашивать оценки.)

4. Я обсуждаю с ребенком школу, но не унижаю учителей, не роняю их авторитет в глазах ребенка.

Я готова соблюдать все вышеперечисленное, но взамен я хочу от школы:

1. Безопасности.

Ребенка не отравят в столовой, ему не набьют морду и не «отожмут» телефон. Буллинга, троллинга и прочей дедовщины в школе быть не должно.

Если произошло ЧП, то моему ребенку мгновенно будет вызвана скорая помощь.

Я адекватная и не буду давать ребенку в школу бриллиантовое колье, 145-й айфон и несколько тыщ долларов в кошельке, чтоб потом истерить, что их украли.

Я адекватная и понимаю, что ребенок может поскользнуться и упасть на лестнице, и я не буду подавать в суд на учителя физкультуры, если ребенок ударит руку о мяч.

2. Возможности получить знания, если ребенок этого хочет.

Тут я не готова спорить, что должна или не должна делать школа, если ребенок НЕ хочет учиться.

Но если ребенок ХОЧЕТ, то школа ОБЯЗАНА предоставить ему возможность.

В идеале, на любом уровне.

Да, я хочу, чтоб мой ребенок (если хочет) сидел в уголочке, заваленный по уши олимпиадными задачами по любимому предмету, а не плевал в потолок, потому что на уроке ему смертельно скучно.

3. Учителей, как людей с высшим педагогическим образованием.

Понятно, да? Их учили, они в курсе психологии подростков, они владеют методиками. Они умеют объяснять.

(Я бы еще добавила, что учитель должен быть отдохнувший, выспавшийся, с адекватной нагрузкой и не завален бумажной работой, но это уже нереальные требования.)

4. Учителей, которые в рамках программы в совершенстве владеют предметом, который преподают.

5. Учителей, которые оценивают только знания по конкретному предмету.

Это избыточный пункт, если выполняется п. 3, но очень насущный. Оценка на физике ставится за знание физики. Не за «хамишь учителю, на балл ниже», не за длину юбки и помаду, но и не за посещение театра, субботника, поход на хоккей и прочие радости.

Фото: Flickr / Remy Gabalda

Разрешение конфликтов

1. Я буду на стороне ребенка в любой конфликтной ситуации. Я буду защищать его, если ребенок прав, и буду поддерживать, если он не прав. Но я не позволю никому ущемлять, оскорблять и унижать своего ребенка.

2. Если я считаю, что учитель не справляется со своими обязанностями, я имею право об этом говорить. И я имею право требовать замены.

3. Я не обязана подчиняться инициативам минобра, если это не прописано в Кодексе об образовании. (Автор текста – жительница Белоруссии, в данном случае речь о реалиях образовательной системы этой страны. – Прим. ред.)

(В Кодексе нет ни обязательной школьной формы, ни концертов, на которые обязаны ходить выпускники, ни подписки, не к ночи будет помянута. Все, что делается за мои деньги, может быть сделано только с моего добровольного согласия.)

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