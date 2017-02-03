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Когда батюшка-врач теряет сознание

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«Только сильное головокружение не позволило батюшке закончить свои трудовые сутки... Его коллеги из больницы приехали быстро и отвезли священника-врача из одного места работы на другое: из храма в приемную больницы». К чему может привести совмещение двух профессий, размышляет протоиерей Андрей Ефанов.
Когда батюшка-врач теряет сознание
Фото: optina.ru

Со службы на дежурство, с дежурства – в храм

…Заходить домой было уже некогда. Отец Сергий поскорее снял спецовку фельдшера скорой помощи, надел подрясник и куртку и поспешил к припаркованной во дворе ЦРБ машине. В храме прихожане уже читали акафист, ожидая своего дорогого батюшку, который после всенощной поехал спасать человеческие тела, а после дежурства на скорой помощи возвращался в храм – спасать христианские души.

Часы, литургия, исповедь, причастие, проповедь. После службы отец Сергий совершил панихиду и стал готовиться крестить младенца. Только сильное головокружение не позволило батюшке закончить свои трудовые сутки…

Его коллеги из больницы приехали быстро и отвезли священника-врача из одного места работы на другое: из храма в приемную больницы.

Насколько реальна эта история? Для меня это ожидаемая ситуация, так как в моем благочинии есть такой священник. И, глядя на его вечные мешки под глазами, на спешащего на службу с дежурства, на дежурство со службы в храм этого замечательного пастыря, я с волнением ожидаю, что вот сейчас мне позвонят и скажут…

Скажут, что с ним случилось то, о чем я написал выше.

протоиерей Андрей Ефанов

протоиерей Андрей Ефанов

За халатность – под запрет

В проекте документа о совместимости профессий с духовным саном предлагается сделать совмещение священнослужения и врачебной практики исключением, на которое требуется особое благословение священноначалия. Аргументы вполне понятные: священник может быть обвинен в халатности, приведшей к смерти.

И контраргументы, приводимые в ходе полемики, мне кажутся не вполне объективными, так как очень часто приходится слышать о том, что врачи не спасли, хирург был некомпетентен, фельдшер со скорой не оказал нужной помощи, а то и сделал неправильный укол.

В такой ситуации священнослужитель может предстать перед епархиальным судом, как это происходит со священником, невольно ставшим активным участником ДТП, даже если он и не виновен в нарушении ПДД. Действительно, представим себе ситуацию, когда на иерея-врача поступила жалоба по медицинской части с обвинением в халатности, приведшей к смерти пациента.

В таком случае логично, что священнослужитель, по аналогии с другими ситуациями, приведшими к смерти или серьезной травме, будет временно запрещен в священнослужении. Не будет ли это травмой для пастыря? А ведь обвинений в адрес врачей поступает немало. Рано или поздно схема, когда священника будут отстранять от служения по вышеуказанной причине, начнет действовать. И как быть с этим?

Но лично меня больше волнует другая проблема. Если священник служит в селе, если он клирик многоштатного прихода, тогда совмещение работы врача и священнослужителя вполне возможно. Для сельского пастыря, наверное, такое совмещение вполне допустимо. В больших городах тоже.

Благочинный Родниковского округа Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов передает пожертвование на храм протоиерею Владимиру Рыбакову, который в этот момент находится на дежурстве фельдшером Скорой. Фото: С. Пухов

Благочинный Родниковского округа Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов передает пожертвование на храм протоиерею Владимиру Рыбакову, который в этот момент находится на дежурстве фельдшером Скорой.
Фото: С. Пухов

Допустимо, но всегда ли полезно?

Мне знакома ситуация, когда один священник, будучи клириком кафедрального собора, вполне совмещает работу на скорой и чреду служения. А вот как быть тому священнику, который служит в городе в одноштатном приходе (в маленьких городах, в принципе, это не редкость) и при этом вынужден трудиться по графику дежурства, который никто не станет специально под него подстраивать. Прототип отца Сергия из моего рассказа именно так и трудится. Пока его еще не госпитализировали. Но это дело времени.

Мне кажется, что совмещение профессии врача и штатное служение в Церкви все же допустимо. Когда гениальный хирург, каким является наш ивановский игумен Агафангел (Гагуа), служит пастырем и оперирует, то понятно, что ему нельзя оставлять ни того, ни другого. Слишком велика будет потеря и для епархии и для медицины, если этот священник будет вынужден отказаться от одного в пользу другого. Но это исключение. Как и указанное в проекте исключение: святитель Лука Крымский.

В общем, полемизировать мне с проектом документа особо и нечего. С написанным согласен, хотя и добавил свои аргументы. На каждый случай совмещения требуется особое благословение. А написал я всё это потому, что были высказаны возражения: дескать, и пастырство и врачевство столь высоки, что не надо видеть проблемы в совмещении этих профессий.

Совмещение, конечно, возможно, и с точки зрения нравственной, и по ряду других причин. Только вот всегда ли оно полезно? Ведь любое совмещение – это компромисс. А на компромисс надо идти, лишь взвесив все плюсы и минусы. И лучше это делать по согласованию с тем, кто поставлен надзирать над духовной жизнью епархии, то есть с епископом.

 

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