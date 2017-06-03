Когда мы любим Бога, как математику перед ЕГЭ

О том, какой может быть“вера в душе”, кому Рай кажется скучным, и почему мы все время сваливаем вину на советскую власть - размышляет протоиерей Димитрий Готовкин

Кто такой – “бог в душе”

С тех пор как предкрещальная катехизация стала обязательной в приходах Русской Церкви, прошло уже несколько лет. Но я и до введения этой «обязаловки» практически всегда старался беседовать с приходящими за Таинствами. Одна-две беседы мало могут дать и родителям детей и их будущим восприемникам-крестным, но подтолкнуть к поиску Бога и смысла жизни вполне способны, особенно если говорить не об обрядовой стороне церковной жизни, но любви, о Самом Боге, о христианской антропологии и понимании устройства мира согласно христианской философско-богословской мысли. Кроме того, эти беседы помогают священнику реально оценивать уровень знаний о Боге, Церкви и христианстве в целом в народной среде.

Практически каждый катехизатор, либо сам священник, на таких беседах сталкивается с понятием «вера в душе», которым оперируют участники огласительных бесед. Да и когда общаешься с людьми нецерковными вне оглашения, часто слышишь об этом. Дескать, мы – верующие, христиане, православные, но в Церковь не ходим, потому что это не обязательно, и вообще у каждого есть свои собственные понятия о Боге, душе, и живем мы так, как нам говорит совесть, Бог – «у меня в душе».

Когда пытаешься разобраться, кто же этот бог, что живет в душе людской, то оказывается, что у каждого этот бог свой, и все они, эти божества, мало имеют общего с Тем Богом, о Котором говорит Библия, святые отцы. Эти боги чаще всего выступают в качестве некоей неведомой силы, которая помогает в разных делах, наказывает за плохое поведение, защищает от порчи и сглаза, лечит болезни, если правильно поставить свечку перед правильной иконой, наказывает врагов, если совершить нужный ритуал у колдовки, предсказывает судьбу при гаданиях, умножает урожай на огороде и молоко у домашней Бурёнки…

Виноваты большевики и советская власть

Список полезности такого бога можно продолжать до бесконечности. Такой бог не требует работы над собой, ибо есть судьба, начертанная звездами, и вообще во всех моих проблемах виноваты соседи, завистники и теща, а я просто белый и пушистый. Главное, прочесть нужную молитву и справедливый боженька обязан мне помочь, а потом взять в Рай, потому что я крещен, не работал в праздники (благочестивее ж поспать, или посмотреть футбол), а потом меня еще отпел поп с кадилом, выдав в качестве пропуска в рай разрешительную молитву.

Да и Рай – что это такое, Рай этот? Сейчас множится число анекдотов, в которых прямо говорится, что в Раю то скучно жить…

Пить, курить, развлекаться в компании женщин и просто проводить время в праздности и обжорстве в Раю вроде как не принято, а потому народ наш и на ад согласен, лишь бы там было «хорошо и не скучно».

Ну конечно, скажете вы, ведь у нас веру вытравили большевики, они церкви позакрывали, воскресные школы уничтожили, иконы пожгли, священников поубивали и т.д. Но беда в том, что такое отношение к духовной жизни зародилось вовсе не в советское время, как часто можно услышать – мы ведь все любим поругать коммунистов и атеистов (опять же поиски внешнего врага, о чем уже сказано выше).

В первые века после Пятидесятницы христиане были гонимы массово по всей Римской империи, но это кристаллизовало веру и крепость духа, а христианские мученики были свидетелями Бога Живого, а не конгломерата суеверий, смешанных с язычеством. Они знали, за Кого они гонимы, за Кого готовы отдать жизнь. Вот и у нас гонения вовсе не стали причиной массовой религиозной безграмотности.

Когда родители и крестные оправдываются, говоря, что «нас ведь воспитали в безбожное советское время» – это часто звучит лишь как грубое оправдание, не более. Потому что со времени развала «совка» прошло уже 26 лет. А со времени окончания реальных гонений – и того десятилетия. И когда видишь перед собою 30-40-летних своих сверстников, а то и вовсе молодых людей, которые родились гораздо позже 1991 года, то их рассказы о том, что «веру ведь у нас вытравили» вызывают недоумения и улыбку.

Такое отношение к вере и Богу воспитывается нами самими, нашим нежеланием искать ответы на извечные вопросы бытия, нашей ленью, нашей гордыней и самолюбием. Ведь очень сложно увидеть причину своих проблем внутри себя. Чаще всего такая попытка оборачивается либо крайне ущемленным самолюбием и депрессией, либо полным самооправданием с поиском виноватых.

“И Бог меня спросит, почему я не покрестился”

Но еще хуже то, что многим просто не нужны никакие беседы. Само по себе крещение воспринимается как традиция, красивый обряд, защитный ритуал. И после его совершения такие люди уходят из храма, ничего внутренне не приобретая. Уходят навсегда, или до следующего ритуала, который им становится необходим по тем или иным (совершенно не христианским) соображениям. Уходят, так и не став членами Церкви, хотя всего лишь 20 минут только прошло с тех пор, как торжественно читали Символ веры и утверждали, что отрицаются от сатаны, всех дел его и ангелов, и сочетаются Христу…

А есть много людей, довольно далеких от жизни церковной, но живо ищущих Бога на своем пути. Не так давно мне довелось крестить преклонного годами коммуниста, бывшего школьного учителя. Человек старой закалки, интеллигентный, очень порядочный и сохранивший невероятно светлый ум до 72-летнего возраста. Беседа у нас состоялась долгая, нам просто не хотелось отпускать друг друга. Николай рассказывал о своей жизни.

Мужчина всегда веровал в Бога, и когда дети в школе спрашивали его, правда ли, что Бога нет, он очень мудро им отвечал: «А вы пойдите и спросите у своей прабабушки, она ведь жизнь длинную прожила, знает побольше меня в этом вопросе, вот как она вам скажет – так и есть!» На мой вопрос, почему он решил все же креститься, Николай дал потрясающий ответ: «Вы знаете, батюшка, мне ведь скоро умирать, и когда я предстану перед Богом, в чем я не сомневаюсь, Он меня спросит, почему я не покрестился? И у меня не будет, что Ему ответить. Я всю жизнь жил и так с Богом, но теперь понимаю, что нужно жить еще и с Церковью».

После совершения Крещения Николай прослезился, приобнял меня, как родного и трижды расцеловал в щеки. Затем было Причастие. Сейчас он периодически приезжает на богослужения и тихонько молится в углу храма. К сожалению, таких примеров у каждого священника не так много. Но они и есть та «соль земли», которая предохраняет наш мир от тления и окончательного разложения.

Николай сказал мне еще очень интересную вещь, как бывший учитель математики. Нас в школе учат считать и писать, но мало кто учит думать, логически рассуждать. И эта тенденция затем сохраняется у человека, проходя тонкой нитью сквозь весь жизненный путь. Мы хорошо считаем свои (и чужие – тем более) доходы и расходы, но при этом мало понимаем, зачем вообще живем. Многие даже не ставят перед собою такие вопросы.

Мир человеческой души не черно-белый

У меня супруга тоже математик по образованию, а потому занимается репетиторством на дому. Чаще всего доводится готовить школьников к сдаче ГИА и ЕГЭ, и мне в голову пришли очень интересные наблюдения: большинство этих деток занимаются математикой вовсе не потому, что им это нужно, интересно, не из любви к науке и к математике в частности.

Вообще есть три категории учеников: есть дети, которые вообще терпеть не могут математику, но им необходимо сдать экзамен, потому приходится учить и даже дополнительно заниматься с репетитором, чтобы хотя бы с тройкой в аттестате окончить школу. Они сдадут ЕГЭ и забудут эти труды как потраченные часы и даже недели-месяцы своей жизни.

Есть дети, которым нужна математика, чтобы сдать ЕГЭ и успешно проходить обучение далее, строить свою карьеру и приобретать выгоду от полученных знаний. И только некоторые дети действительно хотят заниматься математическими науками, потому что им это интересно, они это любят.

Как-то так бывает у человека и в отношениях с Богом. Есть люди, которые соблюдают некие моральные правила и внешние ритуалы, потому что их к этому подвигают родственники и разные жизненные обстоятельства. Таинства и духовная жизнь для таких людей ограничиваются чисто языческим, практичным отношением.

Большинство церковных людей ходят в храм, ставят свечи, даже исповедуются и причащаются вовсе не потому, что любят Бога и ищут Его. Но им нужно сдать главный экзамен, дающий доступ в Райские обители, пройти Суд Божий, чтобы не попасть в ад.

Наверное, это и есть тот уровень раболепного отношения к Богу. Любовь от страха быть наказанным и отвергнутым.

Но есть и третья категория верующих, которые не ищут выгоды, не стремятся избавиться от Суда Божия, но просто любят Бога и идут к Нему. Этим людям плохо без Него, они испытывают внутренний дискомфорт. Наверное, потому апостолы писали, что хотят поскорее оставить жизнь земную, временную, чтобы быть там, в вечности с Богом.

Но все это, конечно, очень категоричные суждения. Человек ведь многогранен, он может подобно апостолу Петру то гореть верой и готовностью умереть за Христа, то тонуть в водах морских от маловерия и говорить, что «не знаю я Этого Человека». Мир человеческой души не черно-белый, там много оттенков серого, да вообще, существует ведь целая палитра цветов. Можно быть Марией Египетской: причаститься дважды в жизни и умереть с Богом, раскаявшись; или как разбойник благоразумный: встретить Христа перед самой смертью и обрести спасение.

А можно разбивать свой лоб о пол в поклонах, творить умную молитву, обладать даром прозорливости и чудотворения, слыть известным чудотворцем и святым среди людей, но от Христа потом услышать страшные слова: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матф.7:21-23).

Протоиерей Дмитрий Готовкин, Пресс-секретарь Валуйской епархии.