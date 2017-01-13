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«Когда наступит последний день, мы передадим ключ»

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Спектр мнений по вопросу передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской Православной Церкви
«Когда наступит последний день, мы передадим ключ»

Мы будем работать до последнего дня

Передача музея Церкви является ошибкой, считает Николай Буров, директор учреждения культуры «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».

Николай Буров. Фото: vppress.ru

Николай Буров. Фото: vppress.ru

«Трудно сказать, как теперь будет осуществляться музейная работа и на каком уровне. Есть движение туристов, но оно точно не будет таким массовым, как ранее, ведь для того чтобы организовать эти потоки, нужны усилия многих людей», – рассказал он.

Буров отметил, что собор с момента постройки был государственной собственностью.

«Что бы ни случилось, он останется в государственной собственности, а это значит, что ответственность за сохранение, поддержание и реставрацию этого памятника будет лежать на государстве. Раньше эту работу мы выполняли музейными силами, сейчас, наверное, придется подыскивать какого-то другого ответственного», – сказал директор.

Он также отметил, что уникальные предметы, принадлежащие Государственной музейной коллекции, Государственному музейному фонду, могут поддерживать и охранять только официальные государственные структуры. По словам директора музея, процесс передачи займет большое количество времени, так как потребуется долгое оформление различных документов, которые определяют которые определяют нахождение и ответственность за предметы Государственного музейного фонда России.

Директор музея обеспокоен также и тем, как будет устроена работа с инвалидами при новом руководстве.

«Я не знаю, кто будет обслуживать тот итальянский лифт, который мы поставили, чтобы инвалид в коляске мог свободно подняться наверх, чтобы дети могли увидеть перед носом летающих птиц и Петербург с высоты птичьего полета. Да, какое-то время это будет работать, если найдутся хорошие грамотные специалисты, но ведь все это надо еще и оплачивать», – рассказал Буров.

«До решения всех этих проблем музей точно должен работать в прежнем режиме. Так что мы будем здесь до последнего дня. Это неприлично — бросать и плеваться, мы не так воспитаны, поэтому будем работать до последнего дня. И когда он наступит, мы передадим ключ, и кому-то другому придется взять на себя ответственность за все, что внутри украшает этот музей», – заявил он.

Когда храм не место молитвы, это ненормально

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что передача Исаакиевского собора в пользование Церкви является естественной.

Владимир Легойда

Владимир Легойда

«Иногда коллеги задают вопрос в связи с этой ситуацией: “А нормально ли это, что храм…”, — и сами затрудняются закончить эту фразу. Нормально, что в храме будет храм? Это нормально в прямом значении слова. Ненормальной является обратная ситуация. Храм был построен как место молитвы», — заявил В.Р. Легойда на пресс-конференции в Санкт-Петербургском епархиальном управлении.

По словам Легойды, передача полностью соответствует российскому и международному законодательству.

«Вступая в 1996 году в Совет Европы, Российская Федерация обязалась передать религиозным организациям объекты религиозного назначения. Это и международные обязательства», — подчеркнул он, а также напомнил, что ЮНЕСКО никогда не препятствовала тому, чтобы объекты, находящиеся в ее ведении, управлялись религиозными организациями.

Он назвал предположения о том, что Церковь не справится с обязанностями, которые на себя берет «фантомными страхами» и предложил опираться на позитивные примеры взаимодействия Церкви с музейным сообществом.

Легойда призвал к сотрудничеству всех, кого волнует эта тема и выразил уверенность, что если петербуржцы заметят какие-то изменения, то это будут изменения в лучшую сторону.

Нужен моральный мораторий, иначе музей погибнет

Президиум Творческого союза музейных работников Петербурга и Ленинградской области призвал власти Санкт-Петербурга и Церковь “не заводить ситуацию в тупик”.

“Нам кажется, что, учитывая далеко не однозначную оценку объявленного решения, влекущего за собой ликвидацию одного из самых успешных музеев России, мы сможем продолжить совместную работу по поиску правильного пути – пути сотрудничества и взаимодействия, а не противостояния”, – отмечается в заявлении президиума, опубликованном на сайте Союза музеев РФ.

По мнению музейных работников, нет сомнения в том, что музей уничтожается, так как далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации.

«Уже достаточно давно музейное сообщество говорит о необходимости введения временного моратория на передачу имущества церкви, причём имелось в виду не появление нового закона, а моральный мораторий, потому что есть ситуации, где договоренности на какой-то определенный момент важнее правового статуса…», – говорится в заявлении.

Авторы отмечают, за прошлый год в Исаакиевском соборе было проведено 640  богослужений и прихожане попадают на эти службы бесплатно. Системы контроля позволили подсчитать, что на одну службу в среднем приходит менее 30 человек, а общее количество верующих, пришедших на службы, составляет менее одного процента от всех посетителей собора.

Храм отдать Церкви, но пускать экскурсии

Храм должен быть в подчинении Церкви и ей принадлежать, считает кандидат исторических наук священник Андрей Постернак.

Священник Андрей Постернак

Священник Андрей Постернак

«Если рассуждать с точки зрения исторической справедливости, Исаакиевский собор до революции принадлежал Церкви и фактически был реквизирован, а теперь государство возвращает имущество своему подлинному владельцу», – отметил священник.

Он отметил, что должен быть компромиссный вариант пользования собором.

«Такой опыт есть и в мире, и у нас, ничего удивительного тут нет. Конечно, все должно быть продумано, согласовано и решено. А если государство будет давать деньги на содержание, то храм должен действовать и как музей, – в него должны пускать людей, которые пришли не молиться, а посмотреть на собор как на памятник архитектуры, Церковь не должна этому препятствовать. Таких примеров масса, самый известный – храм Христа Спасителя. И в Европе таких храмов много», – считает священник.

Он отметил, что пока церковь была в собственности государства, службы проводились только по решению администрации.

«Но храм нужен не только, чтобы на него смотреть и наслаждаться прошлым: его прямое назначение – чтобы в нем молились Богу. И даже люди, которые не разделяют религиозные традиции, должны с уважением к этому относиться», – сказал священник.

Триумф православных и сопротивление остальных

«Главная, на мой взгляд, проблема в том, что у каждой из сторон, которые наблюдают за этой ситуацией и в ней участвуют с разной степенью интенсивности, есть своя справедливость», – говорит Жанна Кормина, профессор департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

Жанна Кормина

Жанна Кормина

По ее мнению, секулярному человеку, который уважает Церковь «на расстоянии», ситуация может казаться несправедливой.

«Дело даже не в том, что собор изначально был построен как не принадлежащий Церкви (он принадлежал министерству императорского двора), а в том, что секулярный человек видит в этом акте прежде всего коммерческую инициативу. А также инициативу, связанную с поддержкой реноме РПЦ как института, который претендует на воплощение в себе национальной традиции…», – отметила она.

По мнению профессора, Церковь действует как политический институт, а «секулярному наблюдателю» хочется, чтобы Церковь отвечала за этические ценности.

«С точки зрения православного человека, думаю, возвращение (или приобретение) РПЦ Исаакиевского собора — большая победа. Она кажется особым триумфом, потому что полтора года назад уже была попытка передачи собора Церкви. Тогда не получилось», – размышляет Жанна Кормина.

По ее мнению для внешних наблюдателей ситуация может свидетельствовать о репутационном падении страны.

«Для них будет самым значимым то, что Церковь поднадавила, использовала административный ресурс, знакомства, обратилась к правильным людям, и город — который поначалу сказал: «Нет, так не пойдет» — сдался. Ситуация с передачей собора РПЦ отвечает ожиданиям внешнего наблюдателя насчет России: «Ну конечно, все молчат — власть делает что хочет», – отмечает профессор.

«Почему все же передача собора РПЦ возмущает горожан больше, чем значительное повышение платы за проезд в общественном транспорте? Исаакий — как флаг, который вроде бы никакого практического значения не имеет, но на помойку его выбрасывать, осквернять нельзя. То, что называется святыней. У понятия «святыня» не обязательно религиозный смысл — в данном случае речь о культурно-сакральном. Это то, что касается каждого. Исаакиевский собор является репрезентацией города, истории. Это то, с чем люди себя легко соотносят. Они не реагируют на то, что касается их повседневной жизни, может быть, потому, что не верят, что действительно могут что-то сделать. Кроме того, у них нет опыта сопротивления такого рода. А в данном случае они понимают, что речь идет о чем-то очень видимом, вокруг чего можно сплотиться, но что при этом не требует реального участия», – заключила научный сотрудник НИУ ВШЭ.

То, что построено как храм, по закону принадлежит Церкви

Руководитель юридической службы Московского Патриархата игумения Ксения (Чернега) рассказала о юридических аспектах передачи собора на пресс-конференции в Санкт-Петербургском епархиальном управлении.

Инокиня Ксения (Чернега)

Инокиня Ксения (Чернега)

Она подчеркнула, что речь не идет о передаче в собственность, поскольку 50-я статья закона об объектах культурного наследия не предполагает передачи музейных зданий, предметов и коллекций другим лицам.

Юрист обратила внимание на то, что речь не идет о реституции, при которой необходимо доказать, что тот или иной объект принадлежал данному владельцу и был изъят незаконно.

“Религиозные организации не призваны ничего доказывать. Церковные объекты по закону передаются Церкви потому, что были построены как храмы. Разговоры о том, “принадлежал” Церкви Исаакиевский собор или нет, находятся вне правового поля”, – заключила руководитель юридической службы.

Игумения также отметила, что поддержание собора будет осуществляться за счет субсидий.

«Если речь идет о поддержании в надлежащем состоянии самого здания, то это будет скорее всего осуществляться за счет субсидий, выделяемых в рамках той или иной программы. Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы», – сказала юрист.

Подготовила Ирина Якушева

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