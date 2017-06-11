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Когда рядом стрельба – не надо геройствовать

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Житель подмосковного поселка Кратово в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их найденными в лесу гранатами. В результате были убиты четверо местных жителей, еще двое ранены. Ранения также получили четыре спецнаховца во время спецоперации. Неделю назад трагедия разыгралась в дачном поселке под Тверью, где мужчина убил 9 человек. Бывший боец спецназа, адвокат Вадим Лялин рассказал Правмиру, что можно и нужно делать, если рядом кто-то решил взяться за оружие.
Когда рядом стрельба – не надо геройствовать
Фото: РИА Новости

 

По моему мнению, есть вопросы к действиям спецназа во время спецоперации, в связи с тем, что была угроза применения взрывных устройств, в том числе гранат. Как  сообщают СМИ, часть гранат была самодельная, часть мужчина добыл во время раскопок (на местах боев ВОВ – прим. ред). Это взрывные устройства поражающего действия на значительном расстоянии и я считаю было не совсем неправильным подвергать опасности людей,  в том числе и сотрудников органов, которые пошли на первичный штурм.

Думаю, первоначально могли и должны быть использованы снайперы. Возможно, нужно было использовать светошумовые гранаты, гранаты с газом. Это нужно было делать, а не поджигать дом, для того, чтобы он выбежал.

Если бы дом был начинен взрывчаткой времен войны, то пострадал бы еще десяток соседний домов. И сколько было бы трупов тогда.

Конечно, нельзя говорить, что народ массово берется за оружие.  Сейчас происходит популяризация подобного рода преступлений. Эти люди – не преступники по рождению, это больные люди.

Пока непонятно законно ли было оружие у «кратовского стрелка», или он владел им незаконно. Мы не знаем, сколько в стране имеется незаконного оружия. Каждый владелец такого оружия потенциально может быть «кратовским стрелком» или «тверским стрелком».  Законодатель не может выявить отклонения в психике на стадии получения медицинских документов на право владения оружия. Я даже не уверен, что медики смогли бы определить это отклонение. Может быть, надо использовать какие-то специализированные тесты, чтобы выявить предрасположенность.

Пока же можно дать такие советы, тем, кто оказался в непосредственной близости от подобного ЧП.

Бежать в укрытие, прятаться.

Не прыгать, не скакать, не привлекать внимание.

Не орать.

Если есть мобильный телефон, то попытаться вызвать правоохранительные органы.

Ни в коем случае не геройствовать.

Человек, совершивший одно убийство, скорее всего понимает, что это –  конец его жизни. Эта мысль  у него будет крутиться в голове. При этом у такого человека в руках находится заряженное оружие. И для него нет  никакой разницы сколько будет трупов – один, два или пять трупов. Ему перед пожизненным заключением нет никакой разницы сколько он убьет.

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