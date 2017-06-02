Когда вся жизнь – “остров невезения”

О том, что получается, когда невезучие люди находят друг друга - Анна Уткина

Тридцать восемь происшествий в день

Всё началось, когда я родилась: совершенно случайно моей маме забыли дать направление на кесарево сечение. Я чудом выжила, получила единицу по шкале Апгар (младенец разве что дышал) и врачи в роддоме вздохнули “надо же, как не повезло…”.

Впоследствии я через день слышала “вот неудача”, “как же тебе не везет!”, “ой, вы знаете, у меня такое, как с вами, – впервые”. Мои друзья довольно быстро перестали садиться со мной в один лифт и начали ходить пешком, чтобы не застрять. Мой стоматолог попросил меня ходить к другому стоматологу, потому что после меня переставало работать оборудование. За день я могла потерять кошелек, забыть зонт, забыть выпить лекарство, купить и потерять еще один кошелек, купить и снова забыть (только уже в метро) зонт, а потом попасть под машину. К счастью, под машину скорой помощи (и впервые услышать “вот это вам повезло”, а не как обычно).

Моим личным рекордом были тридцать восемь чрезвычайных происшествий в день. Я ломала буквально все, к чему прикасалась, и считала себя самым несчастным человеком на свете пока однажды от скуки не наткнулась в интернете на чат для невезучих людей. Посетителей было много. Не настолько, чтобы они могли качнуть планету, если одновременно прыгнут, но вполне достаточно для того, чтобы сломать половину лифтов мира.

Мы жаловались и жаловались

Целыми днями мы вели ужасно увлекательные беседы. “Никак не могу найти хорошего репетитора по английскому”, – жаловалась я. “Сочувствую”, – отвечали мне, – “Я вот как раз репетитор, совсем не везет с учениками в конце года”.

“Не с кем сходить на концерт любимой группы. Никто больше такое не слушает”, – сокрушался кто-то. “Очень вас понимаю! Я тоже слушаю эту группу и буду на концерте одинокой луной. Как нам не везет”, – отвечали ему.

Мы жаловались и жаловались, жаловались и жаловались. Там же, в чате, я нашла себе лучшего друга. Мы учились совсем рядом, часто гуляли в одном и том же студенческом городке, но (какое невезение!) ни разу не встречались лично. Это было прекрасно, – найти человека по душе, которому можно было всё доверить.

“Мне не везет в личной жизни”, – делилась я, – “Вот бы кто-то понимал меня, как ты, дружище!”. “Что ж, я тоже один”, – грустил он, – “Вот бы и мне встретить такого же человека, как ты”.

В общем, всё было замечательно, пока нашу идиллию в чате не разрушил какой-то умник! Этому-то, очевидно, всегда везло. “Всем привет!”, – написал он, – “Что вы ноете? Вот, вы двое! Сходили бы на концерт вместе. А вы, уж не репетитора ли искали? По-моему тут есть один. Вам, девушка, советую зонт прицепить к сумке на карабин. Такие продаются в магазине спортинвентаря. Очень удобно”.

А потом поженились

Все, конечно, были глубоко возмущены. Кто-то процитировал Коэльо: “никому не дано судить, каждый только сам знает глубину своих страданий”. “Это же надо так легкомысленно относиться к чужой беде”, – негодовали другие, – “Считает, что он знает, как решить все проблемы. По его мнению, мы тут всё выдумали”.

“Легко смеяться над чужими неприятностями”, – написала я другу. “Советы давать – каждый мастер”, – согласился он, – “Но в чем-то он, может, и прав… Предлагаю встретиться и обсудить за прогулкой на следующей неделе!”.

Прав был тот парень или нет, мы, честно говоря, так и не поняли, зато год спустя поженились. Правда, на собственную свадьбу чуть не опоздали. Попали в пробку. “Надо же, как не повезло. Обычно тут свободное движение”, – сокрушался таксист. А потом начался дождь, и я забыла в машине сами понимаете что (потому что не прицепила карабином). Но это уже совсем другая история.