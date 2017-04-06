Когда жизнь семьи превращается в ад, запреты не работают

О единственном способе уменьшить количество разводов рассказывает протоиерей Максим Первозванский.

Люди перестали терпеть ситуацию, в которой им плохо

С восьмидесятых годов прошлого века, по статистике, распадается примерно 80% браков. До того в социальном смысле развод считался недопустимым явлением. Вслушайтесь в слово «разведенка» – это о женщине, которая, чаще всего, в разводе и с ребенком на руках.

Женщина в традиционном обществе не имела самостоятельного статуса. Она могла быть либо дочерью, либо женой. Сейчас ситуация иная, и когда люди не хотят жить в аду, они расстаются. Проблема в том, что их пока не научили жить так, чтобы жизнь вместе не превращалась в ад.

Хотя нередко она и раньше была адом для многих семей. Достаточно вспомнить, сколько женщин жили с алкоголиками, вытаскивая их. Сейчас с алкоголиками женщины чаще предпочитают не жить. Есть определенный процент жен, которые не пожелали выносить это, прислушались к Социальной концепции Русской Православной Церкви и церковным документам о браке и поняли, что с запойным алкоголиком допустим развод.

А еще совсем недавно и мама говорила, и подружки: «Какой-никакой, а муж. Как же без него-то?»

Почувствовав для себя возможность жить самостоятельно, и мужчины, и женщины перестали терпеть ситуацию, в которой им плохо. Я говорю это безоценочно.

Но нельзя вернуть положение обратно, когда люди будут терпеть тяжелую ситуацию из-за внешнего принуждения или давления, неважно чьего – церкви или партсобрания.

Если только мы не провалимся в новые средние века, не произойдет какая-нибудь катастрофа – военная, экологическая или еще какая-нибудь, если дальше все будет развиваться так же, как развивается, то единственный способ уменьшить разводы – это учить людей жизни в браке. Но у нас пока с этим туго.

Мы смотрим на пару, которая много лет вместе, и восторженно ахаем. Но мы же не знаем, почему они вместе. Может, им просто негде было жить порознь. Может быть, один из них патологический вампир-паразит или манипулятор, который сумел другого загнать под каблук.

Когда мы видим какую-то картинку или слышим, что люди вместе прожили долгое время, это вообще ни о чем не говорит. Можно вместе 50 лет прожить в аду и не разойтись, а можно сбежать почти из рая при малейшем недовольстве.

Все зависит от тех моделей поведения, которые у нас были в голове до брака или которые сформировались в браке. Тут есть миллион вариантов и случаев. Я множество раз видел семьи, которые живут и не распадаются, но лучше бы они давно развелись, а на фотографиях очередного десятилетия совместно прожитой жизни – мило улыбающиеся люди, которые никогда не расскажут, как плохо они живут.

Границу можно либо уважать, либо за нее идет война

Для того, чтобы семья нормально существовала в любой момент своей истории, необходимы два противоположных процесса, создающие внутреннюю здоровую напряженность.

С одной стороны – любовь, или хотя бы интерес друг к другу, чтобы другой человек не был безразличен, чтобы людям хотелось быть вместе. А не так, как в известной песне Высоцкого: «Придешь домой – там ты сидишь! Ну, и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, – а там – друзья…»

А с другой стороны – стремление каждого контролировать другого, чтобы тот находился в поле влияния. Чтобы я всегда знал(а), как его или ее так подчинить моим интересам, чтобы я что-то приобретал, а не терял от этого. Я имею в виду сейчас, может быть, неправильное, нездоровое нарушение границ другого человека.

Но если нет первого, если нет влечения и стремления друг к другу, то люди даже и не имеют того, что называется общей границей. Они и живут как Франция с Японией в эпоху, когда не было самолетов и даже кораблей. Они друг о друге даже и слышали, и особого повода для сближения нет.

Если интерес друг к другу и стремление быть рядом есть, то супруги уже «граничат» друг с другом. Дальше эту границу можно либо уважать, и тогда в семье мир, спокойствие и благополучие. Либо за нее идет война.

Молодая семья, как правило, еще недостаточно хорошо это понимает. Потому бывают «притирки», ссоры и прочее. Если нет совсем выяснения отношений, то это может свидетельствовать о том, что нет как раз того самого интереса, нет эроса в его широком, античном понимании, нет стремления друг к другу.

Поэтому долговременная задача для семьи – сохранять интерес друг к другу, специально работая над этим, стараясь формировать общие пространства и интересы, чтобы возникала дружба между супругами. Важно учиться уважать свою половинку и делать так, чтобы она уважала тебя.

Чтобы жене не пришлось надевать противогаз

Любовь как интерес к другому человеку и любовь как дружба – это не одно и то же. Любовь и дружба – это когда есть общие темы. Например, есть дети, которых нужно воспитывать; огород, который нужно копать; дом, который нужно строить, и квартира, которую нужно ремонтировать. У супружеской пары, как правило, довольно долгое время, по крайней мере до тех пор, пока дети не вырастут, общие темы всегда есть. Вопрос в том, чтобы они были взаимно интересны.

Например, мужу, может так получиться, не интересны дети, а жене не интересно то, что интересно мужу. Но, как я уже сказал, над созданием этих пространств общих интересов, чтобы муж и жена все-таки были друзьями, нужно специально работать. Муж и жена должны быть интересны друг другу.

Случается, интерес к личности другого человека начинает пропадать. И, чтобы он окончательно не пропал, над этим тоже нужно специально работать. Не пытаясь заставить другого человека начать испытывать к тебе интерес, а самому начать что-то из себя представлять.

Например, ты восторгался своей половинкой, и вот это прошло. Нужно понять: а что с тобой такого случилось? Не с ее взглядом, не с ее глазами, не с ее сердцем, а с тобой что такого случилось, что теперь она не восторгается тобой.

Есть такая иллюзия в браке, когда супруг думает: «Он (она) в меня влюблен(а), и так будет всегда, что бы я ни делал(а)». Но это действительно иллюзия: интерес нужно уметь к себе вызвать.

Подниматься сложнее, чем опускаться. Дело в том, что мы привыкаем к определенному уровню того, что у нас есть. Помните анекдот, когда муж перестал внимание на жену обращать, она и так, и сяк, в итоге надела противогаз: «Милый, ты ничего не замечаешь?». «Брови выщипала?» – спросил удивленный муж.

Застой, он же постепенно происходит. Мы же не молодеем с годами, не улучшаемся, а потихонечку толстеем, потихонечку тупеем, потихонечку становимся более сварливыми. И как тут ждать восторженных взглядов со стороны мужа или жены?

Да, мы привыкаем друг к другу. Чтобы этого привыкания не возникало, необходимо стараться снова и снова удивлять. Не в смысле сегодня и каждый день, – если это привыкание возникает, то надо стараться удивлять.

А вот как – это дело сугубо индивидуальное. Обрюзг? Нужно пойти в спортзал или хотя бы бегать по утрам начать. Нужно совершенствовать себя в чем-то. Я привожу внешний пример как самый доходчивый, но речь далеко не только о внешнем. Нужно продолжать вызывать удивление и восторг. А для этого нужно все время меняться в лучшую сторону, что требует усилий.

Начать изучать китайский язык. Маме с шестью детьми пойти в спортзал. Отцу увлечься исторической реконструкцией или освоить оперное пение. То есть надо демонстрировать не застой, а некую динамику. Именно это является основой интереса, позитивного удивления другим человеком.

Никогда не надо пытаться влиять на другого человека. Нужно стараться влиять на себя.

Надо бросать, и тогда ситуация изменится

Поэтому, если человек серьезно хочет уйти, пусть уходит. Держать его не надо. Не надо его хватать и что-то обещать.

Слова в такие моменты, когда семья на грани, ничего не значат вообще. Или, если значат, то всего один раз.

Например, такая экстремальная ситуация: жена собирается уходить потому, что муж регулярно пьет. В сотый раз бесполезно говорить: «Я тебя брошу». Надо бросать. И тогда ситуация изменится.

Порой нужно пытаться влезть в шкуру другого человека и увидеть себя его глазами, понять, что тебя не устраивает, что его не устраивает, почему. И дальше попытаться оценить: готов ли я соответствовать его или ее запросам. Если не готов, если кажется, что эти запросы чрезмерны, пусть требующий идет, ищет себе того, кто соответствует.

Нужно просто учить людей жить вместе

Важно привить людям вкус к теме семейной психологии. Потому что, когда все разваливается, человек хватает какую-то книжку по психологии, иногда даже не по теме, видит какие-то примеры, приемы, начинает транслировать их на себя и только еще сильнее ухудшает свою ситуацию.

Общей психологической культуры у людей нет, она у нас в зачаточном состоянии.

Я с большим сожалением наблюдаю, что среди православных людей большой процент разводов. И связано это с той же самой причиной. Понимание, что для православного человека развод невозможен, присутствует. Но когда жизнь превращается в ад, оно уже людей не удерживает. А сделать ее раем сама по себе наша церковность или таинство венчания, конечно, не может.

Церковь уже давно встала на путь попыток научить людей жить в браке, а не запрещать развод любой ценой. Поэтому есть шанс уменьшить количество разводов.

Можно с абортами бороться прямыми запретами. А можно людей пытаться учить культуре допустимых противозачаточных средств. И тогда количество абортов серьезно уменьшится. Мы не можем серьезно повлиять на решимость людей рожать больше детей.

В свое время я участвовал в поощрительной акции от московского правительства вместе с другими семьями с восемью и более детьми. Оказалось, что количество таких семей в двадцатимиллионной Москве исчисляется сотнями. А семей с десятью и более детьми в Москве в 2016 году было 79.

И я не очень представляю себе усилия, какие угодно – запретительные, поощрительные, проповеднические, – которые заставят вдруг не несколько сотен, а хотя бы даже несколько тысяч родить столько детей. То же самое с семейной жизнью в целом.

Так что не имеет особого смысла запрещать разводы, даже всячески проповедовать необходимость сохранения семьи. Нужно просто людей учить жить вместе.

Мне кажется, нужно создавать национальную систему семейного консультирования. Нужна специальная подготовка в самых разных формах: в средней школе, на различных занятиях и курсах. Желательно при храмах.

Сейчас, чтобы ребенка усыновить, семейная пара заканчивает курсы. Эти курсы – не просто теоретические знания. Желающие взять ребенка слушают лекции, работают в группах, с ними проводят индивидуальные консультации, если психолог видит, в чем конкретная пара не дорабатывает в группе.

Такой должна быть подготовка тех, кто собирается создать семью. Это должно войти в общую культуру подготовки человека. А если этого не произойдет, ничего хорошего нас не ждет.