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Коллеги депутата Игоря Лебедева осудили его высказывание о детях-инвалидах

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13 сентября. ПРАВМИР. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил «Правмиру», что Игорь Лебедев не прав. Как отреагировали чиновники и общественные деятели на слова известного депутата о том, что рождение инвалидов не следует поощрять.
Коллеги депутата Игоря Лебедева осудили его высказывание о детях-инвалидах
Фото: Анна Данилова

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал «чудовищными» слова вице-спикера Госдумы об инвалидах и обратился по этому поводу к председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

«Поскольку это высказывания публичного человека, занимающего высокий государственный пост, высказывания чудовищные, возмутительные, то им должна быть дана внятная публичная оценка. Я направил спикеру Госдумы Володину письмо, где предложил рассмотреть вопрос о высказываниях на думской комиссии по этике», – заявил Бунимович Интерфаксу.

Также детский омбудсмен добавил: «Высказывания Игоря Лебедева находятся за гранью добра и зла, нравственности, этики, особенно когда звучат от человека, наделенного большими государственными полномочиями».

Заместитель председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев («Единая Россия») считает, что осуждение обществом высказывания депутата Лебедева станет сильнейшим наказанием для вице-спикера Госдумы.

«Мне кажется, осуждение со стороны общества будет самым сильным наказанием для таких необдуманных высказываний, которые говорят о том, что до сих пор есть стереотипы по отношению к тому вкладу, к тому потенциалу, который заложен в каждом человеке, если убрать барьеры», – цитирует Терентьева пресс-служба «Единой России».

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой прокоментировал Правмиру поступок коллеги в коротком смс-сообщении: «Он был не прав», но от подробного комментария отказался.

Владимир Жириновский заступился за Игоря Лебедева, который, кстати, является его сыном. Лидер ЛДПР сообщил ТАСС, что «все врачи во всем мире в состоянии определить, каким будет ребенок, и в состоянии определить его судьбу [на предмет патологий развития]». «Мать сама решает рожать или нет». Политик добавил, что родившийся ребенок-инвалид «должен жить».

Сам же Игорь Лебедев заявил ТАСС, что его позицию исказили ряд СМИ. «Я не говорил о том, что этой девочке нет необходимости жить. Я не говорил о том, что такие дети не нужны. Я всех детей люблю и обожаю, никого не собираюсь в чем-то ограничивать», – сказал господин Лебедев.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» вице-спикер Госдумы от ЛДПР сообщил, что не намерен извиняться за свои слова, так как «это была частная переписка, хоть и в публичной плоскости».

После депутат предложил матери девочки без рук Эльмире Кнутсен встретиться с ним в Госдуме в присутствии журналистов, так как прочитал ее интервью и знает о проблемах семьи, в частности, об отсутствии пандуса в подъезде, передает Лента.ру.

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