Комиссия РАН по борьбе с лженаукой займется ВИЧ-диссидентством и антипрививочными мифами

14 марта. ПРАВМИР. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований может выпустить меморандумы с опровержение теорий ВИЧ-диссидентства или антипрививочных мифов.

«Пока тема следующего меморандума не выбрана, есть несколько тем, которые мы считаем социально значимыми. Так, есть движение ВИЧ-диссидентов, меня беспокоит его отрицание связи между вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), потому что уже давно накоплен огромный массив научных данных, в том числе экспериментальные работы, подтверждающие эту связь», – сообщил Александр Панчин, биолог, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, его цитирует «Доктор Питер».

Панчин отметил, что необязательно именно эта тема станет следующей для меморандума. «Например, сложная тема, которую нужно и важно поднимать — мифы о прививках, которых очень много, например, миф о способности вызывать аутизм. Сейчас активно распространяется миф о Юлии Самойловой, которая будет представлять Россию на Евровидении. Говорят, что она стала инвалидом из-за прививки, а на самом деле — из-за генетического расстройства», – говорит ученый.

По его словам, «если с гомеопатией все ясно — это лженаука», то в случае с прививками «это непросто».

«Про каждую из них надо говорить отдельно — при выполнении каждой из них должны учитываться определенные условия», – говорит биолог.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований в феврале опубликовала меморандум о гомеопатии, в котором настаивают на лженаучности гомеопатических средств. По словам Панчина, подготовка меморандума заняли полгода.