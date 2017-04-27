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Компания SPLAT и Фонд Хабенского провели благотворительную акцию «УлыбаюсьПомогаю»

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27 апреля. ПРАВМИР. Ведущий российский производитель зубных паст компания SPLAT и Благотворительный фонд Константина Хабенского завершили акцию «УлыбаюсьПомогаю».
Компания SPLAT и Фонд Хабенского провели благотворительную акцию «УлыбаюсьПомогаю»
Константин Хабенский и Иван Ургант

Как сообщается на сайте проекта, участники акции помогали подопечным Фонда, делясь своей улыбкой и добрым пожеланием в социальных сетях. За каждое фото или видео с улыбкой и хештегом #улыбаюсьпомогаю компания SPLAT перечисляла в Фонд 10 рублей. Пожелания участников дойдут до детей в виде открыток, которые будут распечатаны и доставлены прямо в больницу.

SPLAT также удваивала суммы, которые пользователи перечисляли по SMS на короткий номер 7535 с текстом «УлыбаюсьПомогаю».

Первыми участниками акции стали актер Константин Хабенский и телеведущий Иван Ургант, которые почистили зубы в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Евгений Демин

Евгений Демин

Генеральный директор SPLAT Евгений Демин в комментарии «Правмиру» отметил, что часть бюджета компании идет на благотворительность, но специально это до сих пор широко не афишировалось.

«Каждый из нас в состоянии помочь людям даже если не финансово, то вниманием, волонтерством, еще чем-то. Ребята у нас в команде год назад создали «Комитет добрых дел», у них есть бюджет, другие возможности, набор активностей. Сейчас мы в компании хотим сделать один волонтерский день, когда сотрудники могут официально потратить свои рабочие часы на помощь тем, кому она необходима», – рассказал генеральный директор.

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