Кому перепадут продукты по карточкам?

Предполагается, что карточка будет представлять собой пластиковую «электронную карту покупателя». На нее ежемесячно будут зачислять денежные средства в виде баллов. Использовать баллы на продукты нужно в течение месяца, неистраченная сумма сгорит.

Малоимущие граждане, которые не могут позволить себе купить определенные виды продуктов. Предполагается, что право на помощь нужно будет подтвердить документально.

В приоритете окажутся те продукты, которых не хватает в рационе: свежие и полезные, отличающиеся от дешевых суррогатов мясо, рыба, овощи, молочные продукты отечественных производителей, а также семена и саженцы. Ранее Минпромторг сообщал , что ежемесячная выплата может составить 1400 рублей .

Продуктовые карточки – это что-то из советского прошлого?

Карточными системами пользовались в разных странах, в том числе, в СССР и России: в период «военного коммунизма» до перехода к политике НЭП, затем в конце 20-х годов. Карточки устанавливали определённые нормы потребления товаров на человека в месяц. Крестьяне и лица, лишённые избирательных прав (бывшие дворяне, священники и другие) в распределении не участвовали. Эта система просуществовала вплоть до 1935 года. Во время Великой Отечественной войны страна вновь вернулась к карточной системе.

В 1983 году в СССР была введена талонная система. Талоны выдавали на некоторые дефицитные товары, потом список расширился: стали продавать сигареты, водку, мыло, сахар, соль, колбасу и ряд других товаров.

Талонная система в России стала сходить на нет в начале девяностых в связи с ростом цен, инфляцией (что сократило платёжеспособный спрос) и распространением свободной торговли (что сократило дефицит). Однако на ряд товаров талоны сохранялись до 1993 года.