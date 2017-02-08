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Кому перепадут продукты по карточкам?

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В России могут ввести продуктовые карточки. Как будет организована помощь малоимущим?
Кому перепадут продукты по карточкам?

Как это будет выглядеть?

Предполагается, что карточка будет представлять собой пластиковую «электронную карту покупателя». На нее ежемесячно будут зачислять денежные средства в виде баллов. Использовать баллы на продукты нужно в течение месяца, неистраченная сумма сгорит.

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Кто сможет получить такую помощь?

Малоимущие граждане, которые не могут позволить себе купить определенные виды продуктов. Предполагается, что право на помощь нужно будет подтвердить документально.

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Какие продукты можно будет приобрести и на какую сумму?

В приоритете окажутся те продукты, которых не хватает в рационе: свежие и полезные, отличающиеся от дешевых суррогатов мясо, рыба, овощи, молочные продукты отечественных производителей, а также семена и саженцы. Ранее Минпромторг сообщал, что ежемесячная выплата может составить 1400 рублей.

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Продуктовые карточки – это что-то из советского прошлого?

Карточными системами пользовались в разных странах, в том числе, в СССР и России: в период «военного коммунизма» до перехода к политике НЭП, затем в конце 20-х годов. Карточки устанавливали определённые нормы потребления товаров на человека в месяц. Крестьяне и лица, лишённые избирательных прав (бывшие дворяне, священники и другие) в распределении не участвовали. Эта система просуществовала вплоть до 1935 года. Во время Великой Отечественной войны страна вновь вернулась к карточной системе.

В 1983 году в СССР была введена талонная система. Талоны выдавали на некоторые дефицитные товары, потом список расширился: стали продавать сигареты, водку, мыло, сахар, соль, колбасу и ряд других товаров.

Талонная система в России стала сходить на нет в начале девяностых в связи с ростом цен, инфляцией (что сократило платёжеспособный спрос) и распространением свободной торговли (что сократило дефицит). Однако на ряд товаров талоны сохранялись до 1993 года.

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Правда ли, что новую систему карточек придумали в США?

В США действует федеральная программа помощи гражданам, не имеющим доходов или имеющим низкие доходы. Ранее для этого использовались бумажные талоны, которые были вытеснены пластиковыми картами. В настоящее время продовольственную помощь там  получает около 43 млн. человек. Средний месячный размер пособия на человека составляет 126 долларов. Для получения помощи домохозяйства должны соответствовать определённым критериям, прежде всего по уровню доходов.

Сколько людей в России нуждаются в продовольственной помощи?

Получателями помощи могут стать около 15 млн человек.

Согласно обзору Центрального Банка на основе результатов соцопроса фонда «инФОМ», половине россиян в минувший год приходилось отказываться от запланированных трат: ремонта, отдыха, покупки мебели, лечения. Каждый пятый отказывается от покупки овощей и фруктов, каждый четвертый экономит на одежде, а треть опрошенных не может купить колбасу, сыры и рыбу. Согласно данным «Левада-Центра», 58% граждан экономят на еде. В январе на Гайдаровском форуме Ольга Голодец сообщила, что зарплату ниже МРОТ (7,5 тыс. руб.) получают почти 5 млн россиян.

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Что-нибудь еще будут делать для бедных?

Предполагается, что с 2018 года россияне с низким достатком также будут обеспечены бесплатным питанием в столовых при различных организациях и других заведениях общепита.

Ранее в Минфине предлагалось выплачивать пособия по бедности. По утверждению представителей ведомства необходима реализация целого комплекса мер по поддержке малообеспеченных россиян. Кроме того, в российском законодательстве необходимо четко закрепить понятие «нуждаемость».

Фото: Безносов Михаил/РИА Новости

Фото: Безносов Михаил/РИА Новости

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