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Кончаловский получил «Нику» за фильм «Рай»

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29 марта. ПРАВМИР. Фильм Андрея Кончаловского «Рай» был назван лучшей игровой картиной на 30-й Национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника».
Кончаловский получил «Нику» за фильм «Рай»

Вручение премии состоялось во вторник в театре имени Моссовета.

«Это невероятно. Я стоял на сцене здесь 29 лет назад, получая приз за “Асю”. (…) Мы делали картину “Рай”, потому что тема Холокоста начинает забываться, но эта страниц истории никогда не должна быть нами забыта», – сказал Кончаловский.

Он также победил в номинации «Лучший режиссер», а Юлия Высоцкая за работу в этом же фильме стала лучшей актрисой.

Картина «В лучах солнца» Виталия Манского стала лучшим неигровым фильмом.

Ранее Андрей Кончаловский был удостоен «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за режиссерскую работу над этим фильмом. Картина также попала в лонг-лист кинопремии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но в итоге не была номинирована.

Лауреатом «Ники» в номинации «За честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова стал режиссер Александр Сокуров.

В ответном слове Сокуров со сцены сказал об осужденном в РФ за терроризм украинском режиссере Олеге Сенцове и высказался о протестах 26 марта.

«Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Надо услышать их», — сказал Сокуров. Режиссер также призвал «принять закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, которые участвуют в общественных акциях». Зал встретил выступление кинорежиссера овацией.

Режиссер Алексей Красовский, который получил премию «Открытие года» за фильм «Коллектор», призвал кинематографистов выступить в защиту тех, кто был задержан 26 марта, отметив, что их «было больше в два раза, чем собравшихся в зале». Красовского поддержал худрук «Ленкома» Марк Захаров.

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