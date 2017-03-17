Конференция по церковной помощи инвалидам прошла в Ессентуках

17 марта. ПРАВМИР. Конференция по церковному социальному служению, посвященная работе с инвалидами, прошла в городе Ессентуки.

На форум приехали 200 человек, в их числе — священнослужители и церковные социальные работники из Пятигорской, Ставропольской, Георгиевской, Махачкалинской и Владикавказской епархий.

«Сегодняшняя конференция — это не ярмарка тщеславия, куда приезжают рассказать о том, какие они милосердные. Здесь собрались люди, чтобы вместе совершать эти дела милосердия. Им так важно найти единомышленников. И еще одна особенность: сегодня тут собрались люди разных национальностей и разных религиозных традиций», – сказал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

По его словам, «на Кавказе всегда помогали тем, кто находится рядом». «Так появился “Дом для мамы”, потом большой центр иппотерапии, “Солнечный городок” для детей, которым необходимо инклюзивное воспитание. Все это возможно именно потому, что на Кавказе быть милосердным — по сути это и быть кавказцем», – сказал архиепископ.

«В отличие от советского времени, когда инвалиды были заперты от мира в гетто спецучреждений, сегодня создаются новые формы помощи людям с инвалидностью — инклюзивное образование, дома сопровождаемого проживания как альтернатива психоневрологическим интернатам, сопровождаемое трудоустройство», — сказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Пантелеимон отметил, что, по данным ВОЗ, 10% всех людей на земле являются инвалидами.

«Но в наших храмах не каждый десятый прихожанин — инвалид, и не потому, что они не хотят быть в храме, а потому что нет для этого условий. Важно, чтобы в каждой епархии был хотя бы один храм, где для глухих переводят богослужение на жестовый язык, для слепых есть тактильные иконы, а инвалиды-колясочники легко могут попасть в храм с помощью пандусов или подъемников», — сказал викарий Святейшего Патриарха

В рамках конференции прошел семинар-тренинг по созданию доступной среды в храмах.

Сегодня действуют более 4000 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив в Русской Православной Церкви на территории России, среди них более 400 проектов помощи инвалидам. В 62 православных храмах и общинах на территории России ведется работа с глухими и слепоглухими людьми, напоминает пресс-служба Московской патриархии.