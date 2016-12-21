Константинопольский патриархат осудил убийство российского посла

21 декабря. ПРАВМИР. Константинопольский Патриархат выразил соболезнования в связи с убийством посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова.

«С глубокой скорбью Вселенский Патриархат узнал о совершенном в результате террористического акта убийстве посла Российской Федерации в Анкаре приснопамятного Андрея Карлова, с которым Матерь Церковь поддерживала очень хорошие отношения.

Вселенский Патриархат с отвращением осуждает этот кощунственный и бесчеловечный акт в отношении жизни хорошего человека и достойного дипломата, который трудился ради мира, и в связи с этой огромной потерей соболезнует его родным, сотрудникам и коллегам, церковному и политическому руководству Российской Федерации, а также всему благочестивому русскому народу. Мы желаем, чтобы ради примирения и творческого сотрудничества между отдельными людьми и народами и благополучия всего человечества в новом году прекратились любые террористические акты, и во всем мире наступил мир.

Вечная память рабу Божию Андрею! Господь Бог да упокоит его во стране живых и в селениях праведных!».