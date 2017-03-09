Концепция развития Музея Андрея Рублева будет доработана в течение месяца

Концепцию развития Музея Андрея Рублева доработают в течение месяца, сообщил первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов во вторник.

“В течение недели будет сформирована рабочая группа для доработки концепции, в течение месяца она будет доработана. После этого ее представят на Патриаршем совете по культуре и Общественном совете”, – пояснил замминистра, слова которого приводит Интерфакс-Религия.

Он заметил, что важен вопрос по размещению музея, и здесь будет учтена позиция Русской Православной Церкви.

“Есть две концепции: первая – музей отдельно, монастырь отдельно – так же, как практикуется на Соловках. Вторая концепция – проект государственно-церковного партнерства, когда музей располагается на территории монастыря и есть элементы древлехранилища”, – пояснил чиновник.

Ранее директор Михаил Миндлин на презентации концепции развития музея рассказал, что музей просит передать ему усадьбу Хрящевых и соседнее здание для создания там музейного кластера с размещением там своего хранилища и реставрационных мастерских. В случае, если этот вопрос будет решен положительно, музей получит 4 тыс. квадратных метров площади.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в 2017 году отмечает 70-летие основания. С 1947 года и до настоящего времени он является единственным в России государственным музеем, специализирующимся на сохранении и изучении древнерусского художественного наследия. Основная миссия музея – представить людям икону как одно из величайших достижений национального и мирового искусства.