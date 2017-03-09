О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Концепция развития Музея Андрея Рублева будет доработана в течение месяца

|
Концепцию развития Музея Андрея Рублева доработают в течение месяца, сообщил первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов во вторник.
Концепция развития Музея Андрея Рублева будет доработана в течение месяца
Фото: сайт Музея Андрея Рублева

“В течение недели будет сформирована рабочая группа для доработки концепции, в течение месяца она будет доработана. После этого ее представят на Патриаршем совете по культуре и Общественном совете”, – пояснил замминистра, слова которого приводит Интерфакс-Религия.

Он заметил, что важен вопрос по размещению музея, и здесь будет учтена позиция Русской Православной Церкви.

“Есть две концепции: первая – музей отдельно, монастырь отдельно – так же, как практикуется на Соловках. Вторая концепция – проект государственно-церковного партнерства, когда музей располагается на территории монастыря и есть элементы древлехранилища”, – пояснил чиновник.

Ранее директор Михаил Миндлин на презентации концепции развития музея рассказал, что музей просит передать ему усадьбу Хрящевых и соседнее здание для создания там музейного кластера с размещением там своего хранилища и реставрационных мастерских. В случае, если этот вопрос будет решен положительно, музей получит 4 тыс. квадратных метров площади.

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в 2017 году отмечает 70-летие основания. С 1947 года и до настоящего времени он является единственным в России государственным музеем, специализирующимся на сохранении и изучении древнерусского художественного наследия. Основная миссия музея – представить людям икону как одно из величайших достижений национального и мирового искусства.

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Благотворительный фонд
Слава и Маша: не останавливаться!
Слава и Маша: не останавливаться!
81% собрано / 71200 руб. осталось
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
71% собрано / 89050 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Для противодействия суицидам МВД воспользуется опытом борьбы с детской порнографией
Новостная служба "Православие и мир"

Духовно-воспитательные меры – важный аспект в защите от "групп смерти"

"
Митрополит Иларион: Противостояние экстремизму невозможно без учета религиозного опыта людей
Новостная служба "Православие и мир"

Хороший пример в противостоянии экстремизму может подать и Россия

"
Российские вузы продвинулись в топ предметного рейтинга QS
Новостная служба "Православие и мир"

МГУ продемонстрировал рекордные показатели за всю историю предметного рейтинга QS

Все статьи автора
Статьи Дня
Алексей Шиповальников: «Отец с самого детства жил в ощущении ГУЛАГа вокруг»
Полина Боровикова

Сын выдающегося пастыря XX века – о детстве и юности во времена…

Супруги Бурмистровы: Патриархальная семья – не единственный ориентир для христиан
Дарья Рощеня

Что делать с пугающей и странной свободой, в которой сейчас существует семья

Русская катастрофа 1917 года: власть не должна быть слабой! (+видео)
Тамара Амелина

Ошибки Николая II и предательская демагогия большевиков оказались роковыми

самое читаемое

Владимир Познер спросил у Бога, как Ему не стыдно25,297

Обезвредить, изгнать, заключить: страшное «равноправие» Матронушки21,795

Владимир Познер: «Давайте не будем лицемерами»21,412

Жизнь без “протезика”14,885

Грязные танцы на Первом14,055

Не так страшен кит, или Во что еще может заиграться подросток12,426

Протоиерей Александр Дягилев: Как не стать мамой своему мужу11,460

Букет на 8 Марта – любимой, а не Кларе Цеткин8,655

«Тайм-менеджмент» священника: соблюдал график, а человек повесился6,554

Епископ Троицкий Панкратий: Мироточение: знамение или обман?6,518

лучшие авторы

Валерия Михайлова32,989

Инокиня Евгения (Сеньчукова)27,412

Протоиерей Андрей Кордочкин25,325

Новостная служба18,986

Татьяна Краснова14,907

Анна Уткина14,072

Владимир Берхин12,459

Священник Евгений Дорофеев8,695

Епископ Троицкий Панкратий6,529

Протоиерей Игорь Прекуп6,477

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь Правмиру
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть