Концерт «Четыре века русской духовной музыки» пройдет в Москве

В концерте примут участие Хор Богоявленского кафедрального собора Москвы, Старший хор ДПХС «Царевич» (художественный руководитель и дирижер хоров Е.С. Тугаринов) и народный артист России А.В. Петренко.
«Необычно участие в концерте духовной музыки известного артиста Алексея Петренко, который споет несколько духовных стихов и популярное «Да исправится молитва моя» П. Чеснокова», – сообщают организаторы.
Вход бесплатный. Концерт пройдет в Храме вмч. Никиты, Старая Басманная улица, дом 16. Начало в 14 часов.