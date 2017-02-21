Концерт «Четыре века русской духовной музыки» пройдет в Москве

21 февраля. ПРАВМИР. Концерт «Четыре века русской духовной музыки» состоится в рамках Третьего фестиваля Николая Голованова «Вселенная русского хора» 26 февраля в Москве.

В концерте примут участие Хор Богоявленского кафедрального собора Москвы, Старший хор ДПХС «Царевич» (художественный руководитель и дирижер хоров Е.С. Тугаринов) и народный артист России А.В. Петренко.

«Необычно участие в концерте духовной музыки известного артиста Алексея Петренко, который споет несколько духовных стихов и популярное «Да исправится молитва моя» П. Чеснокова», – сообщают организаторы.

Вход бесплатный. Концерт пройдет в Храме вмч. Никиты, Старая Басманная улица, дом 16. Начало в 14 часов.