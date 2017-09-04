Концерт памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154 пройдет в Храме Христа Спасителя

4 сентября. ПРАВМИР. Концерт памяти погибших в авиакатастрофе рейса Ту-154 над Черным морем, состоится в Москве 21 сентября в храме Христа Спасителя.

«Концерт в память об авиакатастрофе рейса Ту-154 в Сочи состоится 21 сентября в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Трансляция вечера памяти состоится 25 декабря 2017 года в годовщину авиакатастрофы», – говорится в сообщении пресс-службы мероприятия.

Ведущими вечера памяти станут народные артисты России Аристарх Ливанов и Анна Шатилова. В концерте примут участие Патриарший хор храма Христа Спасителя, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, а также Галина Босая со своим коллективом.

В рамках мероприятия Елизавете Глинка, погибшей в авиакатастрофе, будет посмертно вручен орден Дружбы народов «Белые журавли России». Также пройдет благотворительный сбор средств, которые будут направлены семьям погибшим и подопечным Доктора Лизы.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 Минобороны России произошла над Черным морем 25 декабря 2016 года. В результате происшествия погибли руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, 64 сотрудника коллектива, семь военнослужащих, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и восемь членов экипажа.