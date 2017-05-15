Корона Девы Марии стоимостью 1 млн евро похищена из музея в Лионе

15 мая. ПРАВМИР. Корона XIX века похищена в ночь с пятницы на субботу из Музея религиозного искусства Фурвьер в Лионе.

Тиара (корона) инкрустирована почти 1800 драгоценными камнями и жемчужинами. Эксперты оценивают ее стоимость более, чем в 1 млн евро, сообщил Интерфакс.

Также были похищены кольцо и кубок, входившие в постоянную экспозицию.

«Корона Девы Марии» была создана в 1899 году и подарена музею богатейшими семьями Лиона.

Каждый камень короны в 2016 году был изучен и каталогизирован сотрудниками музея, это может облегчить поиск украденного экспоната.

Грабители проникли в здание около 3:30, предварительно отключив сигнализацию. Полиция приехала на место происшествия быстро, но задержать преступников не удалось. Музей закрыт для посещений в связи с расследованием.

Музей Фурвьер представляет предметы христианского, французского и мирового искусства и религии. Тиара Девы Марии была главным экспонатом музея.