Корона Девы Марии стоимостью 1 млн евро похищена из музея в Лионе

Тиара (корона) инкрустирована почти 1800 драгоценными камнями и жемчужинами. Эксперты оценивают ее стоимость более, чем в 1 млн евро, сообщил Интерфакс.
Также были похищены кольцо и кубок, входившие в постоянную экспозицию.
«Корона Девы Марии» была создана в 1899 году и подарена музею богатейшими семьями Лиона.
Каждый камень короны в 2016 году был изучен и каталогизирован сотрудниками музея, это может облегчить поиск украденного экспоната.
Грабители проникли в здание около 3:30, предварительно отключив сигнализацию. Полиция приехала на место происшествия быстро, но задержать преступников не удалось. Музей закрыт для посещений в связи с расследованием.
Музей Фурвьер представляет предметы христианского, французского и мирового искусства и религии. Тиара Девы Марии была главным экспонатом музея.