Корреспондент CNN в прямом эфире из Техаса спас мужчину из тонущего пикапа

31 августа. ПРАВМИР. Корреспондент CNN Дрю Гриффин в прямом эфире в Техасе помог мужчине выбраться из автомобиля, тонущего в наполненной водой яме.

Гриффин освещал ситуацию в связи с ураганом «Харви» в Техасе. В тот момент, когда корреспондент готовился начать прямое включение, в кадр попал белый пикап, который съехал с дороги в яму, наполненную водой.

Журналист и продюсер Брайан Рокус бросились на помощь попавшему в беду. Они вытащили человека из машины и помогли ему добраться до земли. Все это время в руках Гриффина оставался микрофон, и корреспондент в прямом эфире комментировал происходящее.

Затем спасенный промокший мужчина встает и устремляет взгляд на свой пикап, который наполняется водой и тонет.

Гриффин возвращается к камере и продолжает включение. «Не было времени позвонить 911. Он плыл по этой яме», — говорит Гриффин.

Телеканал сообщает, что водителя пикапа зовут Джерри Самралл. После того, как спасенный отдышался, он поблагодарил съемочную группу.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в прошлую пятницу и с тех пор ситуация в штате только усугубляется. Погибли около 30 человек, эвакуированы десятки тысяч жителей.