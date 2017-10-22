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Корсунская икона: тайна Христа и Церкви

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Что открывается нам в перекрестье рук, в теснейшем соприкосновении ликов Иисуса и Богоматери - размышляет Ольга Шульчева-Джарман.
Корсунская икона: тайна Христа и Церкви

Церковь словно склоняется над Чашей

Ольга Шульчева-Джарман

…Да, страждущий мир побежден тлением, все обречено и обрекается смерти. Но Христос – Иной и одновременно причастившийся до конца этому миру – стоит посреди его, свидетельствуя о Себе. И это дело и место Церкви – свидетельствовать о Христе посреди мира.

И здесь, в перекрестье рук, в теснейшем соприкосновении ликов открывается древняя и вечно новая тайна Христа и Церкви, о которой образами говорил великий апостол Павел (Еф.5:32).

Церковь словно склоняется над Чашей, образованной хитоном Сына Божия, возлюбившего Ее и отдавшего Себя за Нее. Чаша полна Божественного Вина, Божественной Крови – а длань благословляющая, которая является из исполненной «растворения вина» Чаши есть образ Евхаристического Хлеба, есть образ Самого Христа, тайно преподающего Себя Своей Церкви верных в несказанном и теснейшем общении.

И рука Богоматери простерта, чтобы принять Хлеб, сшедший с небес, чтобы вкусить его и не умереть вовек, не увидеть смерти.

И рука Сына Божия открывает мафорий, что сокрывает Лик Невесты, Церкви Его – и подкладка его сияет зарей нового творения. В Евхаристии руками Своими творит Христос Бог все новое.

Воды Чаши не неподвижны – это поток воды живой… Потоки воды живой бьют из чрева и Сына Божия, и Церкви Его – бьют ключом вверх,  достигая вершины и открываясь ликом Христа Младенца, прижимающегося в лобзании любви к Матери – лобызающего Возлюбленную Свою Церковь, которая пьет Его воду живую и не жаждет вовек.

Тайная пища, и жизнь – у них как одно на двоих

И руки Невесты-Церкви смыкаются, обнимая Богомладенца – подобно тому, как смыкались они в трагическом изображении Положения Христа во гроб…  «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня» (Песн.8:3). Здесь в Евхаристии открывается тайна Креста и гроба, которая, по слову преп. Максима Исповедника, является ключом к пониманию всех существующих в мире вещей, и открывается она именно в тайне Воскресения – тайне будущего века, как писал этот великий богослов и исповедник.

В тайне общения, «зрак в зрак» (оборот головы Спасителя напоминает нам слова псалма «и обращься оживотворил мя еси») Церковь и Христос смотрятся друг в друга. В оригинальном тексте Песни песней порой непонятно, какие местоимения обозначают Жениха, а какие – Невесту. Происходит сочетание неслиянное…

Да – воистину! – «Невеста достигла полноты благ имеет Возлюбленного и пребывает в Нем» (свт. Григорий Нисский).

Тайная пища, и жизнь таинственная и новая – теперь у них как одно на двоих.

Глаголет Сын и Возлюбленный: «Не Моисей дал вам хлеб в пустыне, но Отец Мой Небесный. И воду, которую я дам, пиющий не возжаждет вовек. Идите же в город, как самарянка, и благовествуйте о чуде и о воде живой».

Он питает так Церковь, главой которой Сам является. Соприкосновение ликов в лобзании открывает тайну этого главенства – не от мира сего. Совершается великое общение в тайне Евхаристии…

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

«И невеста, став от сего еще совершеннее, признает себя достойною явно увидеть лице Вещающаго, и от Него принять слово, не чрез других уже произносимое. …Ибо кто примыслит для блаженства что-либо большее сего — видеть Бога? Но и это, как составляет конец достигнутого прежде, так делается началом надежды высших благ. Ибо невеста снова слышит глас (…) начинается взаимное перехождение одного в другаго, и Бог бывает в душе, и душа также переселяется в Бога.(…) Ибо говорить невеста: Брат мой мне, и аз в Нем(…) Видишь ли, на какую высоту вступила невеста, по пророческому слову, приходя от силы в силу (Пс. 83, 8)? Она достигла, кажется, самого верха в надежде благ; ибо что выше сего — пребывать в Самом Любимом, и в себя восприять Любимаго?» (свт. Григорий Нисский. Точное изъяснение Песни Песней Соломона, беседа 6).

И сия есть тайна – Христос в вас

И от полноты общения Христа и Церкви Его, от избытка сердца глаголят уста – так идите, благовествуйте! Младенец заключен в лоне Церкви, Он навеки с нами, Он – Эммануил, С-нами-Бог.

Посмотрите – уже время пришло! Из чрева вырываются потоки воды живой, оживляющие тварь «кроплением Божия крове» (канон в Неделю Ваий).

И сия есть тайна – Христос в вас (Кол.1:27-28) которой мы вразумляем всякого, и сила Его действует могущественно, привлекая всех, кого избрал и призвал Бог.


Но если в ком живет Христос,
То как же можно говорить,
Что он один и одинок?
Ведь пребывает со Христом
Сам Бог Отец и Дух Святой.
Так как же будет одинок
Тот, кто с Тремя соединен,
Как бы с одним, – ответьте мне?
Кто с Богом, тот не одинок,
Хотя бы он и жил один,
Хотя б в пустыне он сидел
Или в пещере пребывал.

(преп. Симеон Новый Богослов)

 

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