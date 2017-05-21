Кортеж с мощами святителя Николая отправился в аэропорт Бари

Как сообщает ТАСС, после церемонии подписания документов об условиях временной передачи части мощей России ковчег, изготовленный российскими ювелирами по специальному заказу, был вынесен на руках священнослужителей из базилики на площадь около храма.
Проводить святыню собрались сотни людей – российские паломники и духовенство, жители города Бари, для которого Николай Чудотворец является покровителем.
Кортеж в сопровождении председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона и архиепископа Бари Франческо Какуччи отправился в аэропорт для вылета в Москву.
Ковчег выполнен из благородных металлов и покрыт защищенным стеклом, через которое верующие в России смогут увидеть реликвию.
Часть мощей Николая Чудотворца, хранящихся в базилике города Бари (Италия), будет пребывать в России с 21 мая по 28 июля 2017 года. До этого за 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.
В 16.00 21 мая ожидается прибытие ковчега с мощами в аэропорт Внуково-3. В 18.00 святыня будет принесена в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя. В храме будет совершено всенощное бдение. После богослужения молящиеся смогут поклониться святыне.
Праздничное богослужение и встречу мощей в Храме Христа Спасителя возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
С 22 мая по 12 июля мощи святителя будут доступны для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя. 22 мая в 9.30 в храме начнется Божественная литургия.
Доступ паломников к святыне в Москве будет организован 22 мая с 14.00 до 21.00. С 23 мая по 12 июля доступ паломников будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (встать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма).
С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.
Договоренность о переносе части мощей святителя Николая была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.