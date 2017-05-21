Кортеж с мощами святителя Николая отправился в аэропорт Бари

21 мая. ПРАВМИР. Ковчег с частью мощей Николая Чудотворца передан представителям Русской Православной Церкви, вынесен под выстрелы салюта из базилики итальянского города Бари и водружен на специальный открытый автомобиль.

Специальный автомобиль, на котором ковчег с мощами отправился в аэропорт Бари для вылета в Москву. Фото: Екатерина Ефимова/ТАСС

Как сообщает ТАСС, после церемонии подписания документов об условиях временной передачи части мощей России ковчег, изготовленный российскими ювелирами по специальному заказу, был вынесен на руках священнослужителей из базилики на площадь около храма.

Проводить святыню собрались сотни людей – российские паломники и духовенство, жители города Бари, для которого Николай Чудотворец является покровителем.

Кортеж в сопровождении председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона и архиепископа Бари Франческо Какуччи отправился в аэропорт для вылета в Москву.

Ковчег выполнен из благородных металлов и покрыт защищенным стеклом, через которое верующие в России смогут увидеть реликвию.