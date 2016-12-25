О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Кошачья ортодоксия

|
Она любила животных больше, чем людей. Утверждала, что человек, оскорбивший кошку, после своей смерти попадает в ад. При этом Валентина Ивановна искренне верила в то, что она православная христианка.
Кошачья ортодоксия
Фото: megakoshka.ru

Мне повезло. Комнату для жилья нашел быстро. Квартирной хозяйкой было поставлено условие: жить я буду бесплатно, но за это обязан на свои средства кормить кота. Размышлял я недолго и вскоре перебрался в дом Валентины Ивановны. Маленькая сухонькая старушка с седыми кудряшками была из породы «кошатниц-ортодоксов». Она любила животных больше, чем людей. Утверждала, что человек, оскорбивший кошку, после своей смерти попадает в ад. При этом Валентина Ивановна искренне верила в то, что она православная христианка. Любила старушка при случае отправить кого-нибудь в словесные инфернальные глубины за неуважительное отношение к усатым-полосатым.

Хозяйка встретила меня на пороге дома с Тихоном на руках.

– Посмотрите, – сказала она, осторожно меня разглядывая. – Это мой Тишенька. Видите, какой у него подпушник богатый? А шерсть? Кормите его как самого себя. Заботьтесь. На улицу он выходит сам через дырку в двери или через форточку вашей комнаты.

– Тишка, хороший, – фальшиво улыбнулся я и погладил полосатого зверя. – Можете быть спокойной. Он у меня, как сыр в масле, кататься будет.
Начались студенческие будни. Валентина Ивановна вставала рано, кормила бездомных котов на люке теплотрассы, потом уходила в церковь или к своим знакомым. Семьи у нее не было. Всю нерастраченную любовь она изливала на тех, кого «нельзя оскорблять под страхом наказания адом». Иногда мне казалось, что старушка сама когда-то была кошкой – до такой степени она была привязана к этим созданиям.

Фото: vse42.ru

Фото: vse42.ru

Мы не ссорились. Я относился к домашним животным без особого пиетета: ну, живет в доме кот – ладно! Пусть хоть мышей ловит. Валентина Ивановна, однако, смотрела на это иначе. Для ловли мышей предназначен человек и мышеловка, но не кот, тем более ее Тихон Великолепный. Скажу по совести, Тишка меня немного раздражал своей избалованностью и разборчивостью в еде. Я изводил на него половину стипендии. Однако ему было мало моей еды, и он, бывало, просыпался ночью и надрывно выл, как бы жалуясь на меня Валентине Ивановне. Этот мошенник держал меня в страхе и шантажировал по любому поводу. Воротил нос от мясных котлет, дешевой рыбы, куриных костей. Большего я ему предложить не мог. Что ел сам, тем и кормил Тихона.

Иногда старушка беспокойно входила ко мне в комнату, держа на руках своего питомца, и, вскидывая в гневном недоумении брови, обращалась ко мне с придыханием:

– Андрей, я взяла вас в дом с условием, что вы будете следить за моим Тихоней, а что я вижу? Кричит по ночам от голода. Подпушник пропал. И шерсть не та уже. Вы что, не любите кошек?

Ответить ей правду означало тут же оказаться с вещами на улице. И не важно, что стояли Крещенские морозы. Кто обижает кота, тот должен страдать уже в этой жизни. И наказание тому еретику – ад! Пусть в виде морозов. Сковорода с чертями уготована позже – в довесок к аду земному.

– Люблю, – отвечал я и снова гладил мошенника. – Откормлю. Не узнаете.

Весной я завалил сессию и лишился стипендии. Редкие подработки ночным сторожем и санитаром в психбольнице давали мне возможность держаться на плаву, однако мой рацион питания не стал богаче. Я перешел на «Геркулес».

И тут произошло необъяснимое чудо. Тихон Благородный накинулся на кашу и ел ее утром и вечером, без преувеличения, с каким-то остервенелым азартом. К лету он растолстел. Обленился. Стал похож не на грациозного кота, а на беременную беспокойную кошку. Потому что постоянно ходил за мной и клянчил кашу. Мне это было на руку. Валентина Ивановна не уставала меня нахваливать. Говорила, что за такие добродетели я попаду непременно в рай. Я не разочаровывал старушку. Соглашался с ней и продолжал кормить обрюзгшего Тихона.

Скоро, впрочем, история разрешилась. Мой рай оказался скоротечным. И ад напрямую зависел от Тихона. Произошло следующее. Однажды Тишка вышел на улицу через форточку, а вернуться попытался через дверь. И застрял в дыре. Половина его благородного тела находилась на улице, а морда и передние лапы были внутри дома. Как водится, капризный Тихон начал вопить. Валентина Ивановна бросилась на помощь и растерялась. Она не знала, что в таких случаях делают. Я попытался ее утешить и предложил втащить кота за передние лапы. Старушка замахала руками. На ее лице отразились физические муки любимца.

– Что вы! Что вы! Он же будет страдать.

Я посмотрел на ее лицо и понял, что страдает больше она, а не откормленный на «Геркулесе» Тихон.

Кот орал. Валентина Ивановна его успокаивала. А меня почему-то разбирал смех.

92e5cf5cc74d

В конце концов, в ситуацию вмешалось само провидение. Кто-то невидимый нам – уличный прохожий, – возможно, озорной мальчишка, заметив застрявшего в дырке кота, соблазнился моментом и дал пинка по хвостовой части домашнего питомца. Тихон взвыл от боли и кубарем вкатился в прихожую. Я смеялся….нет….я хохотал. Безобразно и дико хохотал. И еще сильнее начал хохотать, когда ко мне повернула искореженное гневом лицо старушка.

Она не могла отдышаться. Набрав в легкие воздух, завопила:

– В ад! В ад! В ад!

В тот же час я собрал вещички и отправился на поиски нового жилья. Благо, на улице было лето.

Юрий Меркеев

Читайте также:

Теги:
,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Тихая Серафима
Тихая Серафима
Юрий Меркеев

Каждый год накануне Рождества в ней срабатывает какой-то странный механизм

Бабушкин день
Бабушкин день
Сергей Дурылин

Я обвинял себя, что заглянул в бабушкину комнату, я просил про себя у дедушки и у…

Неболяшка
Неболяшка
Игумен Валериан (Головченко)

Духовно-медицинская сказка о жизни и смерти

Благотворительный фонд
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
Сохранить жизнь Муаззам Камиловой
24% собрано / 1517890 руб. осталось
Екатерина Трофимова: помочь сердцу биться
Екатерина Трофимова: помочь сердцу биться
40% собрано / 186610 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Тихая Серафима
Юрий Меркеев

Каждый год накануне Рождества в ней срабатывает какой-то странный механизм

Все статьи автора
Статьи Дня
Не теряя ни дня
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Представьте фантастическую ситуацию: Русская Церковь переходит на новый стиль

Знаем ли мы, что такое праздник? (+аудио)
Протопресвитер Александр Шмеман

Из праздников исчезло главное - какое-то прикосновение радости к нашей душе

«С самого начала я знала: папа упал не просто так»
Мария Зайцева

Можно ли выиграть суд, если близкий человек погиб по вине коммунальщиков, поскользнувшись…

самое читаемое

Десять историй о пропавших детях24,666

«С самого начала я знала: папа упал не просто так»24,459

Решать вместе с Богом11,972

Врачи о реформе больниц: «Сегодня мы живем одними потерями»9,656

О хороших в сущности людях7,927

Опасная любовь Варвары Карауловой7,321

Из-за вас у меня не будет щенка!5,286

Государство – это кто?5,068

Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам лишения свободы3,153

Список пассажиров самолёта Минобороны РФ, потерпевшего крушение над Чёрным морем3,020

лучшие авторы

Новостная служба43,989

Валерия Михайлова25,581

Ксения Кнорре Дмитриева24,666

Мария Зайцева24,459

Архимандрит Андрей (Конанос)11,972

Анастасия Сенникова9,656

Анастасия Лотарева7,927

Сергей Худиев7,321

Анна Уткина5,286

Тамара Амелина5,103

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта