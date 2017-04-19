Костел 1908 года постройки сгорел в Томской области

19 апреля. ПРАВМИР. Один из старейших католических деревянных костелов России сгорел в ночь на среду в селе Белосток Томской области.

«Костел один из двух таких в России, 1908 года постройки, полностью сгорел и не подлежит восстановлению. Здание было сухое, покрытое лаком. Все рубильники там были выключены, поэтому причину пожара предстоит установить полиции и МЧС», – сообщил РИА Новости глава Пудовского сельского поселения Юрий Севостьянов.

Он рассказал, что костел был построен во время переселения в Сибирь в начале прошлого века белорусов и поляков и был освящен в 1910-е годы. В годы советской власти он, как и многие храмы, превратился в амбар, затем в здании был клуб.

«В 1997 году костел перенесли на новое место, освятили, и он до сих пор был действующим храмом, который, в частности, посещало много гостей из-за рубежа. В мае здесь планировали снимать фильм о его истории», – рассказал Севостьянов.

По данным ГУМЧС по Томской области, пожар в костеле вспыхнул 19 апреля в 04:16 местного времени. Уже в 04:33 он был локализован, а чуть позже потушен.