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Ковчег с десницей княгини Елизаветы Федоровны пребудет в Петербург

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20 апреля. ПРАВМИР. Ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны будет пребывать в Петербурге с 5 по 11 мая.
Ковчег с десницей княгини Елизаветы Федоровны пребудет в Петербург

Его доставят из Знаменского Синодального собора Нью-Йорка. Принесение святыни приурочено к 100-летию трагических событий в России 1917 года.

Ковчег с мощами преподобномученицы будет находиться: с 5 по 9 мая в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры и с 9 по 11 мая в соборе Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых. Доступ к святыне будет открыт в часы работы храмов.

Торжественная встреча ковчега состоится 5 мая в 12:30 в Александро-Невской лавре.

Также с 4 по 15 мая в Петербурге будет гастролировать мужской молодежный хор Восточно-Американской епархии РПЦЗ. Он примет участие в богослужениях перед ковчегом со святыней в Александро-Невской лавре 5 мая в 19:00 и 7 мая в 10:00, в Федоровском соборе 9 мая в 10:00.

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